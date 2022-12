Se montrer les fesses pour une bonne cause…

Reprenant différemment son projet de calendrier sexy, le photographe Dom Trudeau participe encore cette année à la campagne de financement en remettant 50 % des profits de la vente de son calendrier sexy 2023, intitulé LES FESSES, LES FESSES, LES FESSES.

« L’an dernier j’ai créé un calendrier de duos d’inconnus où 50 % des profits de la vente étaient remis à Maison Plein Cœur », rappelle Dom Trudeau. « Des gens devaient se mettre à nu le temps de quelques photos. L’expérience a été merveilleuse et cette année me revoilà avec LES FESSES, LES FESSES, LES FESSES.

Je cite Yvon Deschamps : “Y’en a des grosses / Y’en a des plates / Y’en a des fermes / Y’en a des slacks / Les fesses, les fesses, les fesses…” ». Voilà ce qu’il nous propose cette année : un calendrier de fesses ! « J’ai lancé une invitation à TOUSTES de se les montrer et ils sont 35 à avoir osé! Ils auront durant l’année 2023 entre 24 et 77 ans et ils représentent bien ma devise : “ …tous les hommes sont beaux !” ». Vous allez voir, ça fesse !

PROCUREZ-VOUS LE CALENDRIER LES FESSES, LES FESSES, LES FESSES 2023 : le calendrier est vendu 25 $ sur les pages Facebook et Instagram de audeladeshommes

Et via : https://maisonpleincoeur.org/calendrier-les-incon-nues-2022/