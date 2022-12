Cul par-dessus tête

La présente saison du MAI (Montréal, arts interculturels) est « PLURI- », en hommage à la pluralité d’artistes pluridisciplinaires qui foulent la scène du MAI pour présenter leursœuvres plurivoques, plurisensorielles, pluridimensionnelles… C’est le cas de Rock Bottom, une création qui brouille les sphères de la culture populaire queer, en s’appropriant ses codes pour mieux les décaler, les réinterpréter ou les déconstruire.

Atteindre le fond du baril (le rock bottom), ça fait quoi sur le corps ? Pensant le mouvement par et à partir du cul, cette performance inusitée d’Émile Pineault et de Gabriel Cholette convie l’audience à explorer des zones enfouies de leur intériorité. L’idée étant de se raconter malgré l’humiliation et de faire du «fond du baril» un espace de connexion.

Une performance de mouvements qui forme un intestin des «gut feelings» d’Emile Pineault et de Gabriel Cholette. Emile Pineault (il/lui) est un artiste multidisciplinaire basé à Montréal. Il est attiré par ce qui se trouve autour du centre, explorant en périphérie des cultures dominantes. Cette démarche l’amène souvent à créer dans des zones ambiguës, contradictoires, intangibles et parfois vertigineuses.

Gabriel Cholette (il/lui) est docteur en littérature médiévale et chargé de cours à l’Université de Montréal. Son livre Les carnets de l’underground a été publié chez Tryptique dans la collection «Queer». Dans ce premier livre (qu’il faut lire absolument), il proposait aux lecteurs une virée endiablée – et sans tabou – dans l’univers des raves, des sex party et des dark rooms.

INFOS | ROCK BOTTOM par Emile Pineault et Gabriel Cholette, du 25 au 28 janvier 2023 à 19h30 au MAI (Montréal Arts Interculturels)

https://www.m-a-i.qc.ca/rock-bottom/