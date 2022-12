Vous prévoyez un voyage en Floride? Faites-vous vacciner contre le méningocoque

Une éclosion d’infections à méningocoque est en cours en Floride. Depuis le début de l’année 2022, 48 cas ont été rapportés, dont 12 décès. La majorité des cas a été diagnostiquée chez des hommes (cis ou trans) gai, bisexuel ou des hommes ayant des relations sexuelles avec des hommes (HARSAH).

La santé publique recommande à tout homme (cis ou trans) gai, bisexuel ou HARSAH qui prévoit voyager en Floride de se faire vacciner contre le méningocoque au moins deux semaines avant le voyage. Infections à méningocoque Le méningocoque peut entrainer des affections graves, comme la méningite (infection des membranes enveloppant le cerveau) et la septicémie (infection du sang). Les symptômes, qui se développent de 1 à 10 jours après l’exposition, sont principalement :

• Une fièvre élevée

• Un mal de tête important

• Une raideur à la nuque

• Des nausées et vomissements

• Une détérioration de l’état général

• Des rougeurs, petites hémorragies de la taille d’une tête d’épingle ou plaques bleues sur la peau

L’infection à méningocoque peut mener à des complications pouvant entrainer la mort dans 10 % à 15 % des cas. Plus l’infection est traitée rapidement à la suite de l’apparition des symptômes, plus le traitement est efficace. L’infection se transmet par contact avec les sécrétions respiratoires (toux, crachats, baiser avec échange de salive) d’une personne infectée.

Vaccination

La meilleure façon de se protéger contre l’infection est par la vaccination. C’est pourquoi la santé publique recommande à tout homme (cis ou trans) gai, bisexuel ou HARSAH qui prévoit voyager en Floride de se faire vacciner. Si vous avez déjà été vaccinés contre le méningocoque de sérogroupe C, une dose de rappel est indiquée si la dernière remonte à plus de 5 ans.

Le vaccin contre le méningocoque est disponible dans les cliniques de santé-voyage ou les pharmacies offrant le service de vaccination en santé-voyage, aux frais du voyageur. Contactez la clinique Santé-Voyage de votre région ou consultez le portail clic santé pour prendre rendez-vous en pharmacie.

INFOS | Infections à méningocoque | Gouvernement du Québec (quebec.ca)

Pour les professionnel.le.s de la santé

Éclosion d’infections à méningocoque en Floride | Espace ITSS | INSPQ

Men-C-C : vaccin conjugué contre le méningocoque de sérogroupe C –

Vaccins – Professionnels de la santé – MSSS

Meningococcal Disease Outbreak in Florida, 2021–22 | CDC

Ministère de la Santé et des Services sociaux, Direction

de la prévention des ITSS Novembre 2022