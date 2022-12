Cinq albums à glisser dans les bas de Noël

Il nous reste encore quelques taches d’eyeliner du dernier party d’Halloween, pourtant c’est déjà le temps de commencer le marathon de magasinage pour les Fêtes. Si vous êtes comme moi, trouver le présent parfait pour chacun.e sans tomber dans les éternelles cartes-cadeaux, les bouteilles de rouge ou autres clichés se révèle un vrai numéro d’acrobatie. Pour faire réellement plaisir à votre chum, votre blonde ou votre cousine, rien de mieux qu’un album de musique qui les fera taper du pied. En plus de leur faire un clin d’œil personnalisé, vous leur offrirez un moment privilégié. Voici donc un top cinq des albums de Noël à offrir (ou à s’offrir !) cette année.

NELLIGAN

Musique André Gagnon Livret Michel Tremblay

Plus de 30 ans après sa création sur scène, l’opéra Nelligan, d’André Gagnon et Michel Tremblay, renait sur disque dans sa version intégrale. L’opéra Nelligan retrace les grands moments de la vie tragique du « poète national », né en 1879 et mort le 18 novembre 1941, après avoir passé plus de 40 ans interné à l’hôpital psychiatrique Saint-Jean- de-Dieu de Montréal. La distribution de Nelligan est formée des 15 acteurs-chanteurs de la production du Théâtre du Nouveau Monde, présentée à Montréal en 2020. Parmi les interprètes, notons le populaire ténor Marc Hervieux dans le rôle de Nelligan vieux et le réputé baryton Dominique Côté dans celui de Nelligan jeune. Kathleen Fortin reprend le rôle de la mère du poète, Frayne McCarthy interprète Nelligan père, alors que Linda Sorgini incarne celui de Françoise, et Jean Maheux, celui du Père Seers. L’excellente distribution rend toute l’éloquence et la magnificence des textes, subtilement accompagnée par l’élégante et émouvante musique d’André Gagnon, adaptée pour deux pianos et un violoncelle. Un portrait d’Émile Nelligan du peintre québécois Mathieu Laca illustre la couverture de l’album et a été inspiré par une des célèbres photos du poète. ATMA classique présente cet album dans un format digipack comprenant le texte complet du livret de l’opéra par Michel Tremblay.

• • •

Albertine en cinq temps

Il y a près de 40 ans, Michel Tremblay créait Albertine en cinq temps et nous racontait l’histoire de toutes les femmes à travers les mots d’une femme à cinq moments de sa vie. Cette pièce est devenue un incontournable du théâtre, puis plus récemment un opéra, qui traverse les années grâce à la force des thèmes, encore actuels, la musicalité du texte et le propos qui place la femme en quête de liberté.

En partenariat avec les Productions du 10 avril, ATMA Classique propose maintenant l’album Albertine en cinq temps – L’opéra, sur une musique de Catherine Major et un livret du Collectif de la lune rouge, d’après la pièce de théâtre de Michel Tremblay. Six grandes voix lyriques québécoises donnent vie à la musique de Catherine Major soit Chantal Lambert (Albertine à 70 ans), Monique Pagé (Albertine à 60 ans), Chantal Dionne (Albertine à 50 ans), Florence Bourget (Albertine à 40 ans) et Catherine St-Arnaud, (Albertine à 30 ans) et Marianne Lambert (Madeleine). Albertine en cinq temps – L’opéra met en scène une femme de 70 ans (Chantal Lambert) qui, dans sa chambre d’un CHSLD, se rappelle ses souvenirs à différentes étapes de sa vie. L’enregistrement a été réalisé à la salle de concert du Domaine Forget de Charlevoix à la suite de la création de l’œuvre au Théâtre du Rideau Vert dans une mise en scène de Nathalie Deschamps en septembre dernier.

• • •

Nicola Ciccone

L’esprit de Noël : un album québécois en français, en anglais et en italien

Le chanteur de « Ciao bella » a récemment lancé son premier album de Noël en carrière. La création propose douze chansons en trois langues, dont quatre pièces originales. Parmi les reprises, on aime l’interprétation poignante de « Blue Christmas », originalement rendue célèbre par Elvis Presley. Les sonorités rythmées couplées à la puissante voix de Nicola Ciccone donnent un résultat fidèle aux créations de l’artiste : des chansons touchantes aux airs résolument entrainants.

• • •

Debbie Gibson

Winterlicious : différent et rafraichissant !

On s’est époumonés sur « Electric Youth », alors que Debbie Gibson atteignait les plus hauts sommets de la célébrité. Les années 80 sont loin derrière, mais la chanteuse reste pertinente et surprend avec son nouvel opus. Winterlicious adopte une approche osée et novatrice des classiques de Noël. La version rock de « God Rest Ye Merry Gentlemen » et la version salsa de « Jingle Bell Rock » sont des découvertes tout à fait réussies. La justesse de la voix de la chanteuse et la richesse des arrangements musicaux donnent un son riche qui témoigne du passage de l’artiste sur Broadway.

• • •

Backstreet Boys

A Very Backstreet Christmas : tout simplement excellent

Rares sont les albums de Noël qui sont vraiment bien réalisés et qui donnent envie (pour vrai) de les écouter. C’est là que se démarque celui des Backstreet Boys. La barre était haute pour cet opus promis depuis longtemps, mais le boys band livre la marchandise avec un disque de très haute qualité. On apprécie le fait que l’album soit parfaitement fidèle à la sonorité du groupe, sans toutefois tenter de nous faire croire qu’on est encore à l’époque de « Get Down ». On a un gros faible, entre autres, pour la reprise de « Last Christmas », qui nous fait oublier toutes les autres reprises des 30 dernières années.

• • •

Céline Dion

These Are Special Times : une pièce de collection

Bien qu’on oublie parfois ce disque de Céline sorti en 1998, il fait tout de même partie des albums de Noël les plus vendus de tous les temps, arrivant presque au coude-à-coude avec le fameux Merry Christmas de Mariah Carey. L’album comprend des reprises remarquables de classiques, dont « Feliz Navidad » et « Happy Xmas » (« War Is Over »), qui volent complètement la vedette aux versions originales. Comme si ce n’était pas assez pour vous convaincre, une édition spéciale de l’album en version vinyle double (couleur or opaque) vient tout juste d’être lancée. Le cadeau tout indiqué pour les collectionneurs et collectionneuses !

• • •

C’est Noël on danse :

le meilleur album pour les partys de Noël

C’est Noël on danse est LE party starter par excellence. Entre la version rock’n’roll de « J’ai vu maman embrasser le père Noël » et les remix de rigodons du jour de l’An, l’album offre quatre medleys d’environ huit minutes qui réchaufferont le cœur de vos invités pendant que votre tourtière est au four à 350 F.

PAR Steven Ross [email protected]