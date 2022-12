Des opéras de Tremblay… mais aussi de la harpe et du tango

La saison des fêtes nous amène son lot de musique classique ou lyrique à offrir. Quatre CD exceptionnel, tous d’Atma classique (l’étiquette de disques classiques indépendante québécoise, basée à Montréal) ont attiré plus spécifiquement notre attention.

NELLIGAN

Musique André Gagnon Livret Michel Tremblay

Plus de 30 ans après sa création sur scène, l’opéra Nelligan, d’André Gagnon et Michel Tremblay, renait sur disque dans sa version intégrale. L’opéra Nelligan retrace les grands moments de la vie tragique du « poète national », né en 1879 et mort le 18 novembre 1941, après avoir passé plus de 40 ans interné à l’hôpital psychiatrique Saint-Jean- de-Dieu de Montréal. La distribution de Nelligan est formée des 15 acteurs-chanteurs de la production du Théâtre du Nouveau Monde, présentée à Montréal en 2020. Parmi les interprètes, notons le populaire ténor Marc Hervieux dans le rôle de Nelligan vieux et le réputé baryton Dominique Côté dans celui de Nelligan jeune. Kathleen Fortin reprend le rôle de la mère du poète, Frayne McCarthy interprète Nelligan père, alors que Linda Sorgini incarne celui de Françoise, et Jean Maheux, celui du Père Seers. L’excellente distribution rend toute l’éloquence et la magnificence des textes, subtilement accompagnée par l’élégante et émouvante musique d’André Gagnon, adaptée pour deux pianos et un violoncelle. Un portrait d’Émile Nelligan du peintre québécois Mathieu Laca illustre la couverture de l’album et a été inspiré par une des célèbres photos du poète. ATMA classique présente cet album dans un format digipack comprenant le texte complet du livret de l’opéra par Michel Tremblay.

Albertine en cinq temps

Il y a près de 40 ans, Michel Tremblay créait Albertine en cinq temps et nous racontait l’histoire de toutes les femmes à travers les mots d’une femme à cinq moments de sa vie. Cette pièce est devenue un incontournable du théâtre, puis plus récemment un opéra, qui traverse les années grâce à la force des thèmes, encore actuels, la musicalité du texte et le propos qui place la femme en quête de liberté.

En partenariat avec les Productions du 10 avril, ATMA Classique propose maintenant l’album Albertine en cinq temps – L’opéra, sur une musique de Catherine Major et un livret du Collectif de la lune rouge, d’après la pièce de théâtre de Michel Tremblay. Six grandes voix lyriques québécoises donnent vie à la musique de Catherine Major soit Chantal Lambert (Albertine à 70 ans), Monique Pagé (Albertine à 60 ans), Chantal Dionne (Albertine à 50 ans), Florence Bourget (Albertine à 40 ans) et Catherine St-Arnaud (Albertine à 30 ans) et Marianne Lambert (Madeleine). Albertine en cinq temps – L’opéra met en scène une femme de 70 ans (Chantal Lambert) qui, dans sa chambre d’un CHSLD, se rappelle ses souvenirs à différentes étapes de sa vie. L’enregistrement a été réalisé à la salle de concert du Domaine Forget de Charlevoix à la suite de la création de l’œuvre au Théâtre du Rideau Vert dans une mise en scène de Nathalie Deschamps en septembre dernier.

Consolations d’Antoine Malette-Chénier

Toucher l’âme et vibrer avec les autres par la musique, est depuis toujours au centre de la pratique artistique du harpiste Antoine Malette-Chénier. Ce premier album solo fait appel au grand pouvoir évocateur de la musique romantique, tel un récital intime propice à la communion et aux partages d’émotions. Le harpiste y fait découvrir des œuvres pour harpe, originales ou transcrites, dont plusieurs sont enregistrées pour la première fois. Elles touchent à tout ce qui peut consoler et sublimer l’expérience humaine : la beauté, la nature, l’amour, la spiritualité, la danse, la poésie. Parfois sombres, parfois lumineuses, contemplatives ou dramatiques, les pièces musicales au programme accompagnent l’auditeur sur un chemin de ravissement et d’espoir.

Suite Tango

Dès le 9 décembre, ils era possible de vous procurer Suite Tango, un nouvel album conçu par deux artistes hors du commun : Stéphane Tétreault au violoncelle et Denis Plante au bandonéon. Les deux virtuoses sont réunis pour interpréter un recueil de mélodies qui surprendra par la variété de ses pulsations et la sensualité de ses élans passionnés. Par sa forme originale, le nouvel opus de Denis Plante s’inspire des Suites pour violoncelle seul de Johann Sebastian Bach en offrant un univers musical singulier où le tango s’ennoblit et la musique savante s’encanaille.

https://atmaclassique.com