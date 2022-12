Gâter votre cuisine …

Une machine à café de qualité par De’Longhi

Plus besoin de sortir de la maison pour savourer un café de qualité barista. Le modèle Specialista Arte est parfait pour ceux et celles qui veulent s’initier à l’art du café, et ce, dans le confort de leur foyer.

www.delonghi.com

• • •

Le Thermomix en version noir absolu

Le célèbre robot-cuiseur multifonctions Thermomix TM6 de Vorwerk s’habille chic et se décline dans un nouveau coloris, appelé « noir absolu ». Disponible en édition limitée jusqu’à épuisement des stocks. La réputation du Thermomix TM6 n’est plus à faire. Pionnier avait même obtenu l’Étoile des numériques 2019-2020 dans la catégorie des robots cuiseurs multifonctions. La plateforme gourmande de recettes Cookidoo, intégrée au TM6, suit la tendance et se pare elle aussi de noir. Elle met dès lors à la disposition des utilisateurs de nouvelles recettes en reprenant la thématique du noir… comme le crousti-chocolat et sa crème à la réglisse, le poisson blanc et riz vénéré ou encore la tapenade d’olives noires. Des recettes qui viennent s’ajouter aux milliers d’autres, déjà existantes dans le catalogue.

www.thermomix.ca

• • •

Fellows, un tablier pour une cuisine… décadente

Depuis quelques années déjà, la Fondation Tom of Finland propose des objets pour la maison, en collaboration avec le fabricant de textile Finlayson. Que vous fassiez des grillades lors d’un barbecue, que vous cuisiniez à la main des pâtes maison ou que vous prépariez des cocktails, le tablier Fellows vous couvre. Et avec Tom of Finland x Finlayson, vous n’aurez aucun problème à vous sentir sexy tout en vous divertissant ou en cuisinant.

https://cultureedit.com

• • •

Thés du terroir québécois

Amateur.trice.s de thés et de tisanes ? C’est maintenant le temps de passer à un niveau supérieur et de tenter l’expérience des saveurs boréales ! L’entreprise québécoise Pilki cherche à faire découvrir aux Québécois les saveurs et les bienfaits du thé du Labrador et autres herbes boréales. Dans la langue abénaquise, Pilki signifie « Nouvelle Terre ». Plusieurs bienfaits sont intéressants à découvrir avec ces thés et tisanes boréales. La flore québécoise est incroyable et encore assez méconnue. Cet ensemble complet permet donc de faire des découvertes d’ingrédients sauvages, cueillis à la main dans notre forêt boréale et près du Québec. Offrez en cadeau la forêt à son meilleur !