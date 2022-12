Québec Issime : Que la fête commence pour les grands… et les petits

Le temps des fêtes s’en vient. Et l’on souhaite pour cette fin d’années oublier tous les moments où une méchante pandémie nous a tenu.e.s éloigné.e.s les un.e.s des autres pour se retrouver, partager, et s’amuser ensemble. Un événement fait date depuis des années, le spectacle Décembre, signé Québec Issime qui promet encore cette année d’en mettre plein la vue aux grands comme aux petits pour être au mieux dans le temps des fêtes. Présenté au Théâtre Maisonneuve, Décembre, la grande fresque du temps des Fêtes peut être un cadeau à faire à ses proches et à ses ami.es.



On ne présente plus Décembre, un conte de Noël où des personnages d’un village l’arbre de Noël prennent vie et qui recrée la magie de ce moment spécial de l’année. Bien évidemment, on pense à la famille, aux enfants, mais pourquoi s’empêcher de retrouver l’enfant présent en chacun.e de nous pour se laisser emporter par le merveilleux de cette comédie musicale. Les enfants qui ont vu la création en 2003 sont peut-être aujourd’hui des parents qui seront heureux de faire découvrir ce qui est devenu un classique du temps des fêtes et qui illustre bien ce que peut être la magie de Noël.

Décembre par Québec Issime



Mais, Québec issime présente aussi pour la première fois à Montréal Québec Issime Party qui se tenait depuis vingt-ans à Saguenay. Un spectacle qui reprend des classiques de la variété d’ici et d’ailleurs. En fait des années soixante jusqu’à nos jours. Grande nouveauté et bonne nouvelle pour le public de Montréal et des alentours, Québec Issime Party s’installe dès le 16 novembre dans le nouveau Studio-Cabaret de l’Espace Saint-Denis. Créé en région, à Saguenay, ce Party reprenait l’idée des soirées où l’on se réunissait pour chanter. Sur scène, chanteur.euse.s et danseur.euse.s accompagné.e.s de musiciens chevronnés revisitent des classiques connu.e.s de tous.tes que l’on soit jeune ou moins jeune.

PARTY! signé Québec Issime (Redgee)

Dans la distribution, on retrouve le jeune chanteur Redgee qui fait partie de la distribution depuis plusieurs années. Découvert à MixMania, Redgee a trouvé sa place dans la troupe de Québec Issime Party. «Ce que j’ai tout de suite aimé, c’est que je pouvais chanter des chansons que je n’aurais jamais pu faire sur une scène en solo, nous confie Redgee, comme par exemple interprété Rhapsody Bohemian de Queen ou encore With a Little Help From My Friends un peu à la façon de Joe Cocker à Woodstock». Redgee est heureux de pouvoir être sur scène à Montréal car beaucoup de ses ami.e.s et de ses proches ne l’ont jamais vu à Saguenay. «C’est un petit défi, mais je suis extrêmement confiant, car j’aime ce spectacle, que je m’y sens à l’aise et surtout parce qu’il y a véritablement une communication avec le public», ajoute-t-il.

Redgee

Bien sûr, l’esprit de troupe l’enchante énormément. «On peut s’appuyer les uns sur les autres, et on doit faire corps pour le spectacle, continue Reedge aussi bien ceux qui sont sur scènes, les danseurs, les chanteurs, le band, mais aussi avec ceux qui sont derrière pour les changements de costume, un véritable esprit d’équipe qui demande beaucoup de discipline mais on a aussi énormément de plaisir lorsqu’on ressent le plaisir du public, ça nous pousse à donner notre meilleur». Et Redgee ne doute pas que le public de la grande région métropolitaine sera conquis par cette soirée disponible aussi en formule souper-spectacle.

Entre les répétitions et ses cours au Collège Lasalle en design de mode, Redgee est fort occupé puisqu’il apporte les dernières touches à son premier EP qui sortira au moment où le rideau se lèvera sur la scène du théâtre Saint-Denis. Cinq chansons écrites et composées par lui regroupées sous le titre When I Fall. Comme il tient encore à le souligner à la fin de l’entrevue, Redgee rappelle que Québec Issime Party, c’est avant tout une aventure collective dont il n’est qu’un des maillons tout comme Krystel Mongeau, grande gagnante de la dernière édition de Star Académie qui fait aussi partie de la distribution. Nul doute que pour le temps des fêtes, un détour par le Théâtre Saint-Denis s’impose. Car si on chante et danse sur scène, le party a lieu aussi dans la salle, puisque les chansons présentées font partie du patrimoine local et international.



INFOS | Le spectacle DÉCEMBRE de Québec Issime du 8 au 29 décembre 2022 au Théâtre Maisonneuve

PARTY! Signé Québec Issime du 16 novembre au 30 décembre au Théâtre Saint-Denis



Tous les détails et billets sur : quebecissime.net

— Article publié le 30 octobre 2022