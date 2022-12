Les héros et les zéros de 2022

Voici la 27e chronique annuelle de Richard Burnett sur les HÉROS et les ZÉROS — personnalités, entités et événements — de l’année 2022, qui vient de s’écouler.

ZÉRO Le général de division du Qatar, Abdulaziz Abdullah Al Ansari, directeur du Département de la coopération internationale et président du Comité national de lutte contre le terrorisme au ministère de l’Intérieur, qui a déclaré à l’AP, le 1er avril, que les drapeaux arc-en-ciel seraient interdits lors de la Coupe du monde de football qui se tient au Qatar (jusqu’au 18 décembre). Puis, Human Rights Watch a rapporté, le 24 octobre, que les forces de sécurité au Qatar (où les relations homosexuelles sont une infraction pénale) ont arrêté et maltraité des Qataris LGBTQ aussi récemment qu’en septembre dernier.

ZÉRO Le ministre britannique des Affaires étrangères, James Cleverly, qui a déclaré le 26 octobre que les fans de football LGBTQ participant à la Coupe du monde de football devraient adhérer aux valeurs du Qatar et résister aux manifestations publiques d’affection dans le pays du Golfe.

ZÉRO L’ancien footballeur britannique et soi-disant « icône gaie » David Beckham, qui a signé un contrat de 10 millions de livres pour devenir ambassadeur du Qatar et égérie de la Coupe du monde de football 2022.

HÉROS L’activiste queer britannique, Peter Tatchell, qui a protesté contre les lois anti-LGBTQ au Qatar devant le musée national de ce pays, le 28 octobre, avant d’être libéré par la police pour prendre un vol vers l’Australie.

ZÉRO La Ligue internationale de rugby qui, le 21 juin, a interdit aux athlètes trans de participer à des compétitions internationales féminines.

ZÉRO L’organisation internationale de natation FINA, qui a interdit, le 20 juin, aux athlètes féminines trans de participer à des épreuves féminines si elles ne font pas la transition avant l’âge de 12 ans. L’organisme de défense des droits de l’homme Human Rights Campaign a condamné la nouvelle politique, rappelant que cette exigence était « irréaliste et effectivement impossible ».

ZÉRO Le président britannique de l’Association mondiale d’aviron, Mark Davies, qui, le 6 octobre lors du Congrès mondial de l’aviron, a appelé l’instance dirigeante mondiale du sport à suivre l’exemple de la FINA afin de créer une catégorie « ouverte » pour les athlètes transgenres. La World Rowing Association permet actuellement à un athlète qui était un homme à la naissance de concourir dans la catégorie féminine s’il réduit sa testostérone à moins de 5 nanomoles par litre pendant 12 mois.

HÉROS Les 36 athlètes LGBTQ de 14 pays différents qui ont participé aux Jeux olympiques d’hiver de 2022 à Pékin, un nombre record pour les Jeux d’hiver.

HÉRO(ÏNE)S Équipe Canada, qui a remporté la médaille d’or en hockey sur glace féminin aux Jeux olympiques d’hiver de 2022 à Pékin. L’équipe de hockey comprenait sept joueuses hors du placard — Brianne Jenner, Erin Ambrose, Emily Clark, Mélodie Daoust, Jamie Lee Rattray, Jill Saulnier et Micah Zandee-Hart — ce qui en fait l’équipe olympique d’hiver la plus inclusive aux LGBTQ de tous les temps.

HÉROÏNE Icône canadienne du hockey et médaillée d’or olympique, Hayley Wickenheiser, qui a été promue directrice générale adjointe par les Maple Leafs de Toronto, le 5 juillet.

HÉROS Le lutteur AC Mack, qui est entré dans l’histoire, le 21 janvier, en tant que premier homme gai à remporter un championnat du monde de lutte professionnelle, lorsqu’il a battu Alex Shelley pour le titre IWTV Independent Wrestling World.

HÉROS Les Dodgers de Los Angeles, qui ont rendu hommage à feu Glenn Burke, le premier joueur ouvertement gai de la MLB, lors de leur neuvième soirée LGBTQ annuelle au Dodger Stadium, le 3 juin. Plus de 40 membres de la famille et amis de Burke étaient présents lors de cet hommage d’avant-match des Dodgers, qui ont fait amende honorable pour leur traitement homophobe de Burke, il y a 44 ans, alors que l’équipe avait échangé le voltigeur à l’Oakland Athletics le 17 mai 1978, simplement parce que Burke était gai, mettant un terme à sa carrière professionnelle.

HÉROS Les Canadiens de Montréal qui ont tenu leur Soirée de la fierté, le 16 avril, avec une vente aux enchères de chandails arc-en-ciel autographiés par chacun des 32 joueurs, ainsi qu’un chandail dédicacé par l’équipe au complet. Les profits de l’encan ont été versés aux organismes You Can Play et GRIS-Montréal.

HÉROS Les Dragons de Barcelone de la Ligue européenne de football qui ont embauché, le 10 avril, Michael Sam comme entraineur adjoint de la ligne défensive. Rappelons que Sam, 32 ans, est entré dans l’histoire en devenant le premier joueur gai à être repêché par la NFL, en 2014, avant de jouer avec les Alouettes de Montréal dans la Ligue canadienne de football, en 2015. Pendant ce temps, l’ailier défensif de la NFL Carl Nassib a signé un contrat avec les Buccaneers de Tampa Bay, le 15 août.

HÉROS La Grèce, qui est devenue, le 19 juillet, le 5e pays au monde (après Malte, le Portugal, l’Allemagne et l’Islande) à interdire les mutilations génitales intersexuées sur les enfants.

HÉROS Le premier ministre singapourien Lee Hsien Loong qui a annoncé, le 21 août, que Singapour abrogerait l’article 377A de son Code pénal et décriminaliserait les relations sexuelles entre hommes.

ZÉRO Le Japon, qui est le seul pays du G7 à ne pas autoriser le mariage homosexuel. Le 20 juin, un tribunal de district d’Osaka a jugé que l’interdiction du mariage entre personnes de même sexe par le Japon n’était pas inconstitutionnelle.

ZÉRO Les autorités de Hong Kong, qui ont arrêté le 11 mai la vedette lesbienne de Cantopop et citoyenne canadienne Denise Ho — qui a grandi à Montréal — pour son rôle dans un fonds d’aide humanitaire fournissant une aide juridique aux personnes qui ont participé, en 2019, aux manifestations prodémocratie qui ont été largement réprimées par les forces de sécurité.

ZÉRO InterPride, qui possède la licence du WorldPride, qui a demandé à WorldPride 2025 Taiwan, pour apaiser la Chine, de changer le nom de son événement en « Kaohsiung WorldPride 2025 » — supprimant ainsi le mot « Taiwan » — ce qui a forcé les organisateurs locaux de l’événement, le 12 août, à annuler ce qui aurait été le premier WorldPride à se tenir en Asie de l’Est.

HÉROS La Cour d’appel en Pologne qui a décidé, le 28 juin, que les « zones sans LGBT » evaient être supprimées dans quatre municipalités. Créées en 2019, ces « zones sans LGBT » interdisent la « promotion » de l’homosexualité et d’autres identités sexuelles minoritaires ». Rappelons que la Pologne se classe au dernier rang de l’UE en ce qui a trait aux droits des homosexuel.le.s.

ZÉROS Les manifestants de droite qui ont affronté la police antiémeute lors de la marche EuroPride de la capitale serbe Belgrade, le 17 septembre, après que le président Aleksandar Vucic ait annoncé, le 27 août, qu’il ne permettrait pas à l’EuroPride d’avoir lieu. La police a bordé les rues, alors que des milliers de manifestants ont bravé une pluie battante et des groupes religieux protestataires scandant des versets bibliques et tenant des crucifix. La première ministre Ana Brnabic, première femme d’État serbe ouvertement lesbienne, a déclaré que 10 policiers avaient été blessés, 5 voitures de police endommagées et 64 manifestants arrêtés.

HÉROS Le Tribunal administratif supérieur de Croatie qui, le 26 mai, a statué que les couples de même sexe avaient le droit d’adopter des enfants.

HÉROS Le parlement slovène, qui a adopté, le 4 octobre, un amendement permettant aux couples de même sexe de se marier et d’adopter, devenant ainsi le premier ancien pays communiste à entériner cette réforme en Europe.

ZÉRO Le parlement slovaque, qui a voté, le 16 octobre, contre la reconnaissance des relations homosexuelles, privant ainsi les couples homosexuels des droits de succession et d’autres protections juridiques.

ZÉRO Le tireur radicalisé de 19 ans Juraj Krajcik qui, le 12 octobre, a tué deux personnes devant le bar gai Teplaren à Bratislava, la capitale slovaque. Krajcik a été retrouvé mort le 14 octobre.

ZÉRO Zaniar Matapour, citoyen norvégien de 42 ans, qui a ouvert le feu le 25 juin devant le London Pub, une discothèque gaie populaire d’Oslo, tuant deux personnes et en blessant 21, forçant l’annulation du défilé de la Fierté d’Oslo en 2022. Le service de sécurité de la police norvégienne a qualifié l’attaque d’« acte terroriste islamiste ». Depuis, trois autres arrestations ont eu lieu, dont celle de l’islamiste norvégien de 44 ans Arfan Bhatti.

HÉROS Les deux clients de la discothèque Club Q de Colorado Springs qui ont réussi maitrisé le tueur qui a tué cinq personnes et en a blessé 25, le 19 novembre. La personne suspectée être responsable de la fusillade, Anderson Lee Aldrich a un passé trouble, s’identifie comme non-binaire et est âgé.e de 22 ans.

HÉROS Le 18 mars, le juge de district américain David Bunning, qui a jugé que l’ancienne greffière du Kentucky, Kim Davis — qui a refusé de signer des certificats de mariage pour les couples de même sexe en 2015 (malgré la décision de la Cour suprême des États-Unis dans l’affaire Obergefell c. Hodges légalisant ces unions à l’échelle nationale) — avait violé leurs droits constitutionnels. Dans le même esprit, le 29 septembre, un panel de trois juges de la Cour d’appel du 6e circuit des États-Unis a statué que Davis n’était pas protégé contre les poursuites personnelles pour avoir refusé de délivrer des licences de mariage aux couples de même sexe.

HÉROS Le Mexique, qui a délivré, le 11 février, son premier certificat de naissance non binaire ; dont le sénat a voté, le 11 octobre, pour interdire et punir pénalement la thérapie de conversion ; et dont l’État du Tamaulipas a légalisé le, 26 octobre, le mariage homosexuel, ce qui signifie que les mariages entre personnes de même sexe sont désormais légaux partout au Mexique.

ZÉROS Les Bermudes et les îles Caïmans, où l’interdiction du mariage homosexuel a été confirmée le, 14 mars, par des juges britanniques à Londres qui siègent au comité judiciaire britannique du conseil privé, la Cour d’appel ultime pour les territoires britanniques d’outre-mer, les dépendances et les États du Commonwealth.

HÉROS La Haute Cour de justice d’Antigua-et-Barbuda, qui a statué, le 5 juillet, que les lois qui criminalisent les actes sexuels privés consensuels entre des personnes ayant dépassé l’âge du consentement sont inconstitutionnelles.

HÉROS La Cour des Caraïbes orientales — la plus haute juridiction de neuf nations et territoires des Caraïbes orientales — qui a annulé, le 30 août, une loi de l’époque coloniale contre les comportements homosexuels à Saint-Kitts-et-Nevis, jugeant que l’orientation sexuelle est couverte par le droit à la vie privée.

HÉROS L’île de Man où, depui,s le 30 juin, toute personne condamnée pour « activité homosexuelle » avant la modification de la loi en 1992 peut désormais demander une grâce.

HÉROS La Cour suprême de l’Inde, qui a statué le 28 août que les couples de même sexe ont droit à des prestations sociales.

ZÉRO L’application de rencontres Grindr qui a été exposée, dans un article du Wall Street Journal publié le 2 mai, pour avoir vendu des données sur ses utilisateurs afin de pouvoir proposer des publicités ciblées en fonction de l’emplacement des utilisateurs. Grindr a mis à jour ses paramètres de confidentialité en 2020 pour empêcher les annonceurs d’obtenir ces données, mais de nombreux analystes affirment que les données passées sont toujours accessibles.

ZÉROS Les hommes gais qui ont des relations sexuelles en public et qui laissent les préservatifs sur les dunes de Grande Canarie… provoquant la mort par ingestion d’une portion importante de lézards géants mangeurs de méduses, tel que le rapportait l’édition du 1er janvier du Journal of Environmental Management (volume 301).

ZÉRO La variole simienne, dont les deux premiers cas au Canada ont été signalés par les responsables de la santé publique du Québec, le 19 mai. Global News a rapporté le 26 mai que l’épicentre présumé de l’épidémie à Montréal était un sauna dans le Village. Pendant le mois de la Fierté, le CDC américain a signalé plus de 3 500 cas confirmés de variole simienne dans 44 pays, principalement parmi les homosexuels, les bisexuels et les autres hommes ayant des rapports sexuels avec des hommes.

HÉROS La vaccination proactive par la Direction de santé publique du Grand Montréal, qui a réagi très rapidement face aux cas de variole simienne, ralentissant ainsi sa progression. Rappelons qu’on a commencé à donner les deuxièmes injections en octobre. Dans une entrevue, le Dr Réjean Thomas a déclaré, le 7 novembre, à La Presse canadienne que la variole simienne a été « presque éradiquée » à Montréal.

HÉROS Une étude du CDC, publiée le 4 février, rapporte que les adultes gais et lesbiennes américain.e.s ont opté pour se faire vacciner contre la COVID-19 dans une proportion beaucoup plus grande que les adultes hétérosexuels. L’étude rapporte également que les adultes gais et lesbiens sont également plus susceptibles de croire aux bienfaits et dans la sécurité des vaccins.

HÉROS Le département d’État américain, qui autorise depuis le 11 avril les Américains à sélectionner le marqueur de genre X sur leurs demandes de passeport américain, afin de rendre les documents fédéraux plus inclusifs des identités intersexuées, non conformes au genre et non binaires.

HÉROS La Suisse, qui permet à une personne de changer légalement de sexe sans hormonothérapie, depuis le 1er janvier 2022. Et l’Espagne, qui a approuvé, le 27 juin, un nouveau projet de loi inclusif LGBTQ permettant aux jeunes trans de changer officiellement de sexe par le biais de l’autoidentification.

HÉROS Le gouvernement du Québec, qui a modifié son projet de loi 2 adopté par l’Assemblée nationale le 7 juin. Depuis le 17 juin, la loi permet aux personnes trans de changer leur désignation de sexe sur les documents d’identification, d’introduire des marqueurs « X » pour les personnes non binaires et autorise les parents trans à changer leur étiquette de désignation parentale.

HÉROS Le Canada, dont le recensement national de 2021 offre pour la première fois un aperçu de la population transgenre du pays. Les données du recensement, dévoilées le 27 avril, rapportent que 0,33 % des résidents s’identifient comme ayant un sexe différent du sexe qui leur a été attribué à la naissance. Les données indiquent qu’au moins 100 815 Canadiens sont transgenres ou se considèrent comme non binaires.

HÉROS Le Conseil des langues de Norvège, qui a annoncé le 31 janvier son soutien au pronom neutre à la troisième personne du singulier « hen », en complément du masculin

« han » et du féminin « hun ».

HÉROS La France, dont les législateurs ont interdit à l’unanimité, le 25 janvier, la thérapie de conversion LGBTQ ; suivie d’Israël le 14 février, de la Nouvelle-Zélande le 15 février et de la Grèce le 11 mai. L’interdiction de la thérapie de conversion est entrée en vigueur le 7 janvier 2022 au Canada.

HÉROS La Grèce, pour avoir levé le 10 janvier son interdiction de sang sur les hommes ayant des relations sexuelles avec d’autres hommes, suivie de la France le 16 mars et de l’Autriche le 20 mai. La Société canadienne du sang a levé son interdiction depuis le 30

septembre. Héma-Québec suivra au courant de 2023.

HÉROS Le Zimbabwe, qui a décriminalisé la transmission du VIH, le 18 mars, à la suite de l’adoption d’un nouveau projet de loi promulgué par le président zimbabwéen Emmerson Mnangagwa. Avant l’abrogation de l’article 79 du Code pénal du Zimbabwe, tout acte de transmission du VIH pouvait entrainer une peine pouvant aller jusqu’à 20 ans de prison.

HÉROS L’organisation caritative Queer Britain qui a ouvert, le 5 mai, dans le nord de Londres, le premier musée national LGBTQ de Grande-Bretagne. Le musée porte également le nom Queer Britain.

HÉROS L’organisation à but non lucratif Pride Live qui, en partenariat avec le U.S. National Park Service, gérera le nouveau Stonewall National Monument Visitor Centre. L’annonce officielle a eu lieu le 24 juin. Le centre devrait pour sa part ouvrir à l’été 2024 et sera installé dans un espace attenant au Stonewall, qui faisait partie du bar en 1969.

HÉROS Le Canada, qui a dévoilé, le 24 mars, le design gagnant du Monument national LGBTQ2+, qui commémorera la discrimination historique dont ont été victimes les personnes LGBTQ2+ au Canada, notamment dans le cadre de la purge LGBT. Le design gagnant, Coup de Tonerre, a été créé par une équipe de Winnipeg (composée de Liz Wreford, Peter Sampson et Taylor LaRocque, de la firme Public City ; de Shawna Dempsey et Lorri Millan, artistes en arts visuels ; ainsi que d’Albert McLeod, expert en la matière et conseiller sur les peuples autochtones et bispirituels) et sera construit à Ottawa. Ce monument devrait être achevé d’ici 2025.

HÉROS Le Canada, qui a annoncé, le 28 août, un plan quinquennal de 100 millions de dollars pour soutenir les communautés LGBTQ à travers le pays. Le premier ministre Justin Trudeau a déclaré que 75 % du financement ira à des organisations communautaires axées sur

la diversité et l’inclusion.

ZÉRO L’organisation Fierté Montréal pour l’annulation de dernière minute de leur défilé de la Fierté, le 7 août. La mairesse de Montréal, Valérie Plante, a qualifié l’annulation de « fiasco » et demandé une enquête indépendante menée par Philippe Schnobb, ancien président du conseil d’administration de la STM. Schnobb a publié son rapport de 25 pages le 5 octobre, concluant « que le défilé a été annulé en raison d’un malentendu, après une série d’échanges chaotiques provoqués par des problèmes de communication accentués par une réaction trop rapide de certaines personnes clés de la chaine opérationnelle, et aussi ralentir la réaction des autres. Cette mauvaise communication a également conduit à l’annonce hâtive de l’annulation sans l’approbation du directeur exécutif ou du conseil d’administration de l’organisation ». Philippe Schnobb a formulé 13 recommandations, dont une réorganisation de la structure de gouvernance de Fierté Montréal.

ZÉRO La Moose Jaw Pride en Saskatchewan, qui a voté à l’unanimité sa dissolution le 18 septembre, après avoir appris que l’organisme à but non lucratif avait plus de 100 000 $ de dettes impayées. Lorsqu’ils ont examiné leurs finances, le conseil d’administration a constaté d’énormes dettes et des lacunes importantes dans leur comptabilité.

HÉROÏNE La légende drag montréalaise Barbada de Barbades, dont l’émission télévisée pour enfants Barbada a débuté sa diffusion sur ICI TOU.TV, le 29 mars.

ZÉRO Les conseillers d’arrondissement de Ville Saint Laurent — ​​tous membres du parti Ensemble Montréal — qui ont décidé à l’unanimité, au début juillet, d’annuler l’Heure du conte pour enfants de la drag queen montréalaise Barbada de Barbades (alias Sébastien Potvin) prévue dans deux bibliothèques publiques d’arrondissement en novembre. Après une rencontre entre Barbada et les élus de l’arrondissement le 1er août, l’activité a pu reprendre le 5 novembre à la Bibliothèque du Vieux-Saint-Laurent et à la Bibliothèque du Boisé.

HÉROÏNE La drag montréalaise Gisele Lullaby, qui a remporté cet automne la saison 3 de Canada’s Drag Race.

HÉROS Le premier ministre canadien Justin Trudeau, qui est devenu le premier leader mondial à apparaitre dans une émission de la franchise Drag Race lorsqu’il a fait une apparition dans une salle de travail de Canada’s Drag Race: Canada vs. The World, dont la première a eu lieu le 18 novembre.

ZÉRO L’ancien chef péquiste André Boisclair qui, le 20 juin, a plaidé coupable à deux chefs d’accusation d’agression sexuelle. L’ancien ministre péquiste a reconnu avoir agressé sexuellement deux hommes en 2014 et en 2015. Le 18 juillet, Boisclair a été condamné à deux ans moins un jour de prison, plus deux ans de probation. Le 15 novembre, sa demande de liberté conditionnelle a été refusée à cause de son attitude arrogante, de ses traits narcissiques et de son refus de participer à une thérapie.

HÉROS Le président chilien Gabriel Boric, qui a nommé, le 21 janvier, deux personnes ouvertement LGBTQ dans son Cabinet : le ministre de l’Éducation Marco Antonio Ávila et la ministre des Sports Alexandra Benado. Le gouvernement de Boric est entré en fonction le 11 mars. La loi chilienne sur l’égalité du mariage est entrée en vigueur la veille.

HÉROS Les Brésiliens, qui ont élu, le 2 octobre, leurs deux premiers membres trans du Congrès : Erika Hilton dans l’État de São Paulo et Duda Salabert dans l’État de Minas Gerais.

HÉROS L’Assemblée nationale de Cuba, qui a approuvé, le 22 juillet, une mise à jour radicale de sa Loi sur la famille, ouvrant la porte au mariage homosexuel et à l’adoption. Lors d’un vote référendaire le 25 septembre, les Cubains ont approuvé le nouveau Code de la famille à 66,9 %.

HÉROS Le comédien ouvertement gai Jerrod Carmichael qui, dans une interview, le 15 juin, avec GQ, a critiqué le comédien Dave Chappelle qui se moque des personnes trans dans ses spectacles. Carmichael a été la tête d’affiche d’un spectacle à guichets fermés dans le cadre de Juste pour rire à Montréal, le 29 juillet.

HÉROÏNE L’actrice Ariana DeBose, la première femme de couleur à remporter un Oscar comme comédienne. DeBose a remporté l’Oscar 2022 de la meilleure actrice dans un second rôle pour son interprétation d’Anita dans l’adaptation cinématographique de Steven Spielberg de West Side Story.

HÉROS La cinéaste et vidéaste montréalaise Anne Golden, qui a reçu, le 22 février, le premier prix Robert-Forget, dans le cadre du 50e anniversaire du Vidéographe.

HÉROÏNE Suzette Mayr, auteure queer de Calgary, qui a remporté, le 7 novembre, le plus grand prix littéraire au Canada, le prix Giller, assorti d’une bourse de 100 000 $, pour son roman The Sleeping Car Porter.

HÉROS L’auteur montréalais H. Nigel Thomas, qui a reçu le prestigieux prix Molson du Conseil des Arts du Canada 2022.

HÉROÏNE Velma, personnage de Scooby Doo, qui s’est révélée lesbienne dans Trick or Treat Scooby-Doo !, le film d’animation de Warner Bros., qui a fait ses débuts sur HBO Max le 16 octobre.

ZÉROS Les 14 pays du Moyen-Orient et d’Asie — dont la Chine, l’Arabie saoudite, les Émirats arabes unis, l’Égypte, l’Indonésie, la Malaisie et le Liban — qui ont interdit en juin le film d’animation Pixar Lightyear parce qu’il représente un couple de même sexe qui partage un bref baiser.

HÉROS DC Comics dont l’anthologie DC Pride 2022, publiée le 31 mai, présentait l’histoire « Think of Me » dans laquelle Connor Hawke, fils de Green Arrow, se révèle asexué.

HÉROS Marvel Comics, qui a présenté en septembre Web-Weaver, la toute première version gaie de Spider-Man, dans le roman graphique Edge of Spider-Verse #5.

ZÉRO Buddies in Bad Times de Toronto, le plus grand théâtre queer au monde, qui a implosé en 2022 à cause d’un conflit générationnel et d’accusations de racisme systémique.

ZÉRO Le dramaturge David Mamet, qui a soutenu la loi homophobe « Don’t Say Gay » de la Floride sur les ondes de Fox News, le 10 avril, et qui a déclaré que les enseignants gais étaient « plus enclins » à la pédophilie.

ZÉRO Caitlyn Jenner, qui a profité de la Journée internationale de la visibilité des transgenres, le 31 mars, pour annoncer qu’elle avait rejoint le réseau anti-LGBTQ Fox News comme commentatrice.

HÉROÏNE Magnate des médias thaïlandais et défenseure des droits des transgenres, Anne Jakapong Jakrajutatip a annoncé, le 25 octobre, qu’elle avait acheté l’organisation Miss Univers pour 20 millions de dollars. Le concours de Miss Univers a commencé il y a 71 ans et se tient dans 165 pays. En 2018, Miss Espagne, Angela Ponce, est devenue la première candidate trans à concourir.

HÉROÏNES La candidate trans Amy Schneider, qui a remporté 40 matchs consécutifs de Jeopardy!, se classant quatrième, le 26 janvier, pour les gains en espèces de tous les temps en saison régulière avec 1,382 million de dollars américains. Puis, le 6 mai, la lesbienne canadienne Mattea Roach a mis fin, quant à elle, à sa séquence de 23 victoires à Jeopardy, portant ses gains totaux à 560 983 dollars américains. Ce qui fait d’elle la candidate canadienne à remporter la plus importante somme de l’histoire à cette émission de jeu télévisé.

HÉRO(ÏNE)S La deejay et animatrice de CHOM, Sharon Hyland, qui est devenue le 28 février coanimatrice de la nouvelle émission matinale de la radio CHOM-FM, Mornings Rock With Jay, Sharon & Chantal ; le journaliste chevronné Bert Archer, qui est devenu le 16 mai rédacteur en chef de The Montreal Gazette ; l’ancienne rédactrice en chef de CBC News, Jennifer McGuire, qui est devenue en janvier CCO de Pink Triangle Press, qui produit entre autres le site Web Xtra ; et Equal Entertainment, qui a annoncé le 21 juin avoir acquis Pride Media, la société mère de The Advocate.

ZÉRO La Russie, qui a arrêté Brittney Griner (sept fois star de la WNBA), le 17 février, pour possession d’huile de cannabis et de stylos vape. Devant un tribunal russe près de Moscou, Griner a plaidé coupable, le 7 juillet, de « contrebande et de possession de drogue ». Le 4 août, la juge Anna Sotnikova du Tribunal municipal de Khimki l’a condamné à neuf ans de prison et à une amende de 1 million de roubles (soit environ 16 400 dollars).

ZÉRO La police turque, qui a attaqué et arrêté des centaines de personnes le 26 juin lors de la marche des fiertés d’Istanbul, dans une vaste manifestation de violence et de discrimination contre les personnes LGBTQ. Puis, le 5 juillet, la police turque a utilisé des gaz lacrymogènes et du gaz poivré pour arrêter une marche de la fierté LGBTQ dans la capitale Ankara.

ZÉRO L’Iran qui, le 30 janvier, a exécuté Mehrdad Karimpou et Farid Mohammadi pour sodomie. Les deux hommes ont été tués dans la prison de Maragheh, dans le nord-ouest de l’Iran, où ils étaient incarcérés depuis leur arrestation six ans plus tôt. On estime que l’Iran aurait exécuté entre 4 000 à 6 000 personnes LGBTQ depuis la révolution islamique de 1979.

ZÉRO Un tribunal islamique de la charia dans l’État de Bauchi, dans le nord du Nigéria, qui a condamné à mort par lapidation trois hommes après les avoir reconnus coupables d’homosexualité, le 1er juillet.

HÉROS L’Allemagne, qui a nommé, le 5 janvier, le député Sven Lehmann de 42 ans, du Parti vert allemand, premier commissaire du pays dédié aux affaires LGBTQ. Lehmann sera chargé de préparer un « plan d’action national » pour promouvoir l’acceptation et protéger la diversité, selon le ministère fédéral des Affaires familiales.

HÉROS Les 125 responsables de l’Église catholique en Allemagne — y compris des prêtres et des travailleurs de l’éducation et de l’administration — qui se sont déclarés LGBTQ ou non binaires, le 24 janvier, publiant une déclaration exigeant la fin de la « discrimination et de l’exclusion » de l’Église.

HÉROS La Cour constitutionnelle du Koweït qui a annulé, le 16 février, l’article 198 du Code pénal qui criminalisait l’imitation du sexe opposé, une décision saluée par Amnistie internationale comme une « avancée majeure » pour les droits des transgenres dans la région arabe du Golfe.

HÉROÏNE La juge de district américaine Denise Cote, qui a ordonné à Martin Shkreli, surnommé « Pharma Bro » par les médias, de restituer 64,6 millions de dollars américains provenant des bénéfices indus que lui et son ancienne société ont récoltés à la suite de l’augmentation du prix de Daraprim, de 13,50 à 750 dollars. Rappelons que Shkreli avait fait grimper le prix par comprimé de ce médicament utilisé pour traiter certaines infections à protozoaire (dont souffrent certains séropositifs à long terme), après que sa société Turing Pharmaceuticals (renommée depuis Vyera) ait obtenu les droits exclusifs, en 2015.

HÉROS Le fabricant de médicaments ViiV Healthcare, dont l’injectable à action de longue durée appelé Apretude, utilisé pour la PrEP contre le VIH, a été approuvé par la Food and Drug Administration des États-Unis. On espère une décision semblable de Santé Canada au cours de l’année 2023. Apretude est administré sous forme de deux injections à un mois d’intervalle, puis une fois par mois ou par deux mois par la suite. Même si ce médicament ne s’adresse pas à tous, on espère que la disponibilité de la PrEP injectable augmentera l’adhésion au traitement.

HÉROS Les chercheurs du projet BEEHIVE de l’Université d’Oxford, qui ont publié, le 4 février, dans la revue Science leur étude qui a identifié une variante du VIH circulant aux Pays-Bas depuis la fin des années 1980. Les personnes atteintes de cette variante ont une charge virale trois à quatre fois plus élevée que d’habitude pour les personnes vivant avec le VIH — ce qui signifie que le virus est plus contagieux et évolue deux fois plus vite vers une maladie grave. La bonne nouvelle est que les médicaments existants sont efficaces pour traiter cette variante.

HÉROS Moderna qui a annoncé, le 27 janvier, avoir commencé l’essai d’un vaccin à ARNm contre le VIH. Les premières doses du vaccin ont été administrées dans le cadre d’un essai clinique à l’Université George Washington à Washington, D.C., qui est également organisé par l’organisation de recherche scientifique à but non lucratif IAVI.

ZÉRO Le gouvernement canadien, qui a refusé d’émettre certains visas ou n’a pas eu le temps d’évaluer les demandes de certain.e.s délégué.e.s devant assister à la Conférence internationale sur le sida à Montréal, qui s’est tenue du 29 juillet au 2 août. En conséquence, la présidente de la Société internationale du sida, Adeeba Kamarulzaman, a déclaré que désormais l’organisme réévaluerait la façon dont il organise les conférences internationales et elle a dit aux participant.e.s lors de la cérémonie d’ouverture de AIDS 2022 qu’elle était « profondément contrariée par le nombre élevé de refus et de visas en attente, qui empêchaient de nombreux délégués inscrits, y compris le personnel et la direction de l’IAS, d’entrer au Canada ». À la suite de nombreuses critiques, le ministre du Développement international, Harjit Sajjan, a annulé sa présence prévue à la Conférence.

Texte original par Richard Burnett. Traduction et adaptation par Yves Lafontaine

LES HÉRO(ÏNE)S DE L’ANNÉE QUI SONT SORTI(E)S DU PLACARD

Le vainqueur de la saison 8 de l’émission The Voice, Sawyer Fredericks, la vedette de King Richard, Aunjanue Ellis, l’acteur de Heartstopper, Kit Connor, l’actrice de She-Hulk, Ginger Gonzaga, la skieuse olympique américaine, Breezy Johnson et les acteurs Mackenzie Phillips et Susan Sarandon se sont tous révélés bisexuels. Les concurrents de la saison 14 de RuPaul’s Drag Race, Bosco, Kerri Colby, Kornbread, Jasmine Kennedy et Willow Pill sont tous sorti.e.s comme personnes trans, tout comme l’héritière de Disney Charlee Corra et la légende de la lutte professionnelle japonaise à la retraite Yu Ishino, qui luttait auparavant sous le nom de Kagetsu. La vétérane de Broadway Jessica Phillips a fait sa sortie comme queer à l’âge de 50 ans ; le lutteur professionnel Max Zero et l’ancien Mr. International USA David Barta ont fait leur sortie comme pansexuels ; Janelle Monáe et John Cameron Mitchell sont sorti.e.s comme non binaires. L’acteur de Nollywood Uche Maduagwu ; l’idole des adolescents R&B des années 90 Tevin Campbell ; l’humoriste Jerrod Carmichael ; la médaillée d’or olympique britannique Kelly Holmes ; le nageur olympique britannique Dan Jervis ; le handballeur professionnel allemand Lucas Krzikalla ; le lanceur de la Ligue mineure de baseball Solomon Bates ; l’arbitre brésilien de la FIFA Igor Benevenuto et le joueur de rugby irlandais professionnel et demi de mêlée du Leinster Nick McCarthy se sont tous révélés homosexuels. Tandis que l’attaquant du Blackpool FC, âgé de 17 ans, Jake Daniels, est devenu le premier footballeur professionnel britannique, en plus de 30 ans, à faire son coming out (après Justin Fashanu en 1990). Il a été suivi du footballeur écossais Zander Murray. La comédienne / actrice australienne Rebel Wilson et la joueuse de tennis féminine la mieux classée de Russie Daria Kasatkina sont sorties en tant que lesbiennes, tandis que la joueuse originale de la All-American Girls Professional Baseball League Maybelle Blair — l’une des inspirations du film emblématique A League of Their Own — a fait sa sortie à l’âge de 95 ans. Le créateur de She-Ra et les princesses du pouvoir, Nate Stevenson, professionnellement connu sous le nom de ND Stevenson, a fait sa sortie dans une nouvelle bande dessinée, mettant à jour son nom et ses pronoms, tout en gardant son deuxième prénom « Diana » pour rendre « hommage à cet autre côté de moi ».

L’auteur-compositeur-interprète français Chris (anciennement connu sous le nom de Christine and the Queens) a fait savoir que ses pronoms sont dorénavant « il / lui ».

