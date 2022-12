Un documentaire de Dany Turcotte sur les personnes LGBTQ+ aînées

Près de la Fondation Émergente, Dany Turcotte, prépare un documentaire sur les personnes aînées de la communauté LGBTQ+, qui sera présenté sur ICI Télé au printemps 2023.

Dans son film, l’humoriste et animateur abordera la réalité de ces militants et militantes de la première heure, qui sont maintenant plus âgés et qui subissent selon lui une autre forme de marginalisation.

Invisibles, les «vieux» gais, lesbiennes ou transgenres se retrouvent soudainement dans l’angle mort de la grande évolution sociale des dernières années, indique la production dans un communiqué.

Dany Turcotte désire par ailleurs comprendre plus largement les enjeux de la communauté LGBTQ+ vieillissante et lui rendre hommage. « C’est une génération qui a beaucoup souffert, qui a connu l’époque où [l’homosexualité] était une maladie mentale. Le premier réflexe qu’ils ont, c’est de retourner dans le placard, de se retrouver seuls », a-t-il affirmé en octobre à Radio-Canada.

Depuis qu’il a quitté le plateau de Tout le monde en parle en février 2021, Dany Turcotte accumule les projets. En septembre dernier, on a notamment appris qu’il préparait une série documentaire traitant de la question de la masculinité.