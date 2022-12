La représentation LGBTQ+ dans les films coréens

Le cinéma coréen est connu pour ses éléments néo-noirs et son sens persistant de la tragédie qui englobe de nombreuses intrigues, ainsi que des histoires dramatiques légères et plus lourdes. Le cinéma coréen est un des favoris des cinéphiles du monde entier. Mais qu’en est-il du thème LGBTQ+ ? Quels sont les meilleurs films coréens LGBT à découvrir ?

Les représentations de personnages ou de thèmes lesbiens, gays, bisexuels et transgenres (LGBT) dans les films et la télévision sud-coréens représentent une partie relativement petite de l’ensemble des médias cinématographiques sud-coréens.

Le sujet a constamment généré des discussions à la fois dans le milieu universitaire et dans les mouvements publics LGBT. Lorsque le mouvement sud-coréen des droits des LGBT a émergé dans les années 1990, les représentations cinématographiques de personnages queer sont devenues plus courantes.

Il est également intéressant de noter le coming-out d’une célébrité coréenne, Hong Suk Chun, le 9 septembre 2000, sous cette ère du camouflage. Harisu est également apparue en mars 2001 avec sa célèbre publicité où elle a ouvertement partagé son expérience en tant que femme trans.

Ces deux personnages ont symbolisé et suscité des conversations sur les thèmes LGBT au sein de l’industrie.

Avec l’augmentation des réseaux sociaux et de la popularité du genre BL, le cinéma et les drames en Corée du Sud, en particulier en ce qui concerne la représentation LGBT, n’ont cessé d’augmenter au fil des ans.

Une étude récente menée à l’Université nationale de Chonnam indique que les attitudes envers l’homosexualité deviennent de plus en plus positives.

L’atmosphère générale et les médias où la représentation LGBT ainsi que la sexualité en général étaient plus explicitement adoptées et cela reste saillant à ce jour. L’un des changements les plus notables de cette dernière décennie a été l’utilisation de thèmes LGBT dans des drames coréens plus traditionnels. Les thèmes LGBT ont commencé à faire surface dans des drames tels que Coffee Prince (2007) et Personal Taste (2008), mais ont vraiment fait surface dans Life is Beautiful (2010). De nos jours, les sujets LGBTQ+ sont plus acceptés, c’est pourquoi des cinéastes peuvent obtenir un financement et une distribution. Voici quelques-uns des meilleurs films LGBTQ + sortis de Corée du Sud.

Between Seasons (2016)

Mi Kyung est une mère célibataire qui élève seule son fils Soo Hyun qui un jour, commence à emmener son ami Yong Joon chez lui, un jeune homme discret qui ne dit pas grand-chose. Quelques années plus tard, Soo Hyun a enfin terminé son service militaire. Il décide alors de partir en voyage avec Yong Jun mais un accident de voiture se produit et il tombe dans le coma. C’est alors que Mi Kyung découvre le secret que son fils et Yong Joon lui cachent.

Long Time No See (Web-drama/Film)

Deux tueurs à gages de camps ennemis tombent amoureux l’un de l’autre, mentant chacun sur leur identité. Chi Su est un tueur à gages connu sous le nom « Flying Dagger ». Après sa rencontre avec Gi Tae, le jeune homme commence à développer des sentiments qu’il n’avait jusqu’alors jamais expérimenté. Mais Gi Tae cache un lourd secret à Chi Su… Les deux jeunes hommes vont devoir se battre et surmonter des obstacles afin de préserver leur amour.

A Frozen Flower

Un roi, issu de la dynastie des Goryeo, fait face à la montée politique de la dynastie des Yuan. Par crainte des représailles, il se crée une garde rapprochée avec, à sa tête, Hong Rim, commandant en chef. Depuis plusieurs années, les deux jeunes hommes entretiennent une relation quasi fraternelle. Plus jeune, le Roi avait pris l’habitude de regarder Hong Rim s’entraîner au combat dans la cour. Fasciné par son entrain (il s’entraînait jours et nuits), il le prit sous son aile pour partager diverses activités. Ils commencèrent peu à peu à entretenir une relation plus intime. De son coté, la Reine commence peu à peu à prendre conscience des états d’âme secouant son époux. Prenant Hong Rim et la reine à part, le roi exige qu’ils engendrent un héritier à sa place. Choqués par les ordres du roi, la reine et l’amant du roi hésitent à obéir, mais personne à Goryeo ne peut s’opposer longtemps à sa volonté. En fin de compte, Hong Rim et la reine se conforment à l’ordre du roi et se rendent vite compte qu’il y a plus entre eux qu’un simple édit royal. Alors que l’amour entre eux grandit, le roi commence à soupçonner qu’il y a peut-être plus qu’une simple volonté de suivre son ordre, entre son amant et la reine.

Night Flight

Un bar gai désaffecté et abandonné sert de lieu de rencontre entre deux adolescents condamnés à cacher leur homosexualité. Yong Ju est un élève brillant qui souhaite aller à l’université tandis que Gi Wung est le chef d’un gang de petites frappes qui sévit dans le lycée fréquenté par Yong Ju. L’amitié qu’entretenait Yong Ju et Gi Wung s’est dégradée au fil des années au grand désespoir de Yong Ju qui, depuis toujours, cache ses vrais sentiments à l’égard de son ami.

Road Movie

Road Movie est un film sud-coréen de 2002 sur un triangle amoureux entre une femme, un homme qui l’aime et un homme gai qui l’aime. Vivant en marge de la société, ils partent ensemble en voyage. Après avoir perdu tout ce qu’il avait, ses économies, son travail et sa femme, Suk-won erre dans les limbes de Séoul où il fait la connaissance de Dae-shik, un SDF mystérieux qui lui sauve la vie. Ensemble, ils vont parcourir les routes de Corée à la recherche d’un eldorado où l’amour, purifié de tout préjugé, est possible.

Lost to Shame

Songjun est un acteur inconnu qui doit souvent emprunter de l’argent à son frère pour s’en sortir. Lors d’une de ses sombres journées, Songjun est choisi pour jouer le rôle principal dans une pièce sur l’homosexualité. La pièce est un succès et Songjun est loué pour sa performance. En prenant le rôle et en faisant des efforts pour mieux comprendre la communauté LGBTQ+, Songjun pense qu’il a réussi à surmonter ses préjugés. Mais après avoir découvert le secret de son frère, il se rend compte qu’il est toujours incapable d’accepter l’amour homosexuel.

The King and the Clown

Corée, 16e siècle. Alors que la dynastie Chosun règne en maître sur le territoire, Jang-seng et Gong-gil sont deux comédiens qui travaillent ensemble sur les routes du pays. Jang-seng persuade Gong-gil de se produire à Séoul, dans l’espoir de devenir riche. Arrivés là-bas, ils se font arrêter au cours d’un spectacle pour avoir insulté le Roi. Jang-seng propose alors un pari fou : s’ils arrivent à faire rire le Roi, ils seront libres. Gong-gil, de nature très réservée livre alors un numéro impressionnant provoquant l’hilarité du Roi. Le pari est gagné, ils peuvent rester au Palais. Une relation nouvelle commence alors entre le Roi et Gong-gil…

No Regret

Sumin, un jeune orphelin coréen, arrive à Séoul pour y faire ses études d’art. Il attire l’attention de Jaemin, un garçon issu d’un milieu riche et conservateur. Bien qu’ayant résisté aux avances de Jaemin, il succombe peu à peu à sa sincérité. Ce dernier tombe immédiatement éperdument amoureux de « Lee Su-mi » qui refuse ses avances, ignorant chacun le statut de l’autre. Très vite, « Lee Su-mi » perd son emploi à l’usine. Les deux hommes s’engouffrent alors dans une relation passionnée qui se complique quand Sumin découvre que la famille de Jaemin lui a arrangé un mariage avec une jeune fille fortunée de sa classe sociale. Sumin décide alors de contrecarrer leur plan…

Antique

Quoi de plus naturel que quatre beaux hommes gérant une boulangerie ? Kim Jin Hyuk (Joo Ji Hoon) est un jeune homme riche qui a tout pour lui. Avec son argent, sa beauté et son charme irrésistible, la seule chose qui manque à Jin Hyuk est une femme spéciale avec qui partager sa vie. Il décide d’ouvrir une boulangerie appelée Antique, dans l’idée que ce soit un lieu de réunion pour de jeunes femmes célibataires. Jin Hyuk embauche Min Sun Woo (Kim Jae Wook), un chef pâtissier talentueux qui en pinçait pour Jin Hyuk à l’école. Yang Ki Bum (Yoo Ah In) est un ancien champion de boxe qui devient apprenti pâtissier, et Soo Young (Choi Ji Ho) est le garde du corps empoté de Jin Hyuk. Alors que les quatre hommes essaient de gérer ensemble la boulangerie, leurs passés respectifs les rattrapent tous à Antique.

Hello My Love

Ho Jeong travaille dans une station de radio en tant que DJ. Son petit ami, Won Jae, lui a promis de l’épouser lorsqu’il reviendra de France. À son arrivée en Corée, Won Jae lui présente Dong Hwa. C’est alors que Ho Jeong découvre que la relation entre les deux hommes est ambiguë. Choquée, elle a le coeur brisé lorsque que son petit ami (avec qui elle est depuis plus de dix ans) lui avoue son homosexualité. Il décide alors de la quitter pour Dong Hwa. C’est alors que Ho Jeong se livre dans un combat pour retrouver son petit ami, se battant contre un rival qu’elle n’aurait jamais imaginé avant.

Just Friends?

Un jeune homme va rendre visite à son petit ami qui fait son service militaire dans une base coréenne. Leur week-end amoureux ne va pas se dérouler comme prévu. Seok I et Min Soo sont un couple d’homosexuels qui cachent leur relation à leurs parents et à leur entourage. Un jour, Seok I va rendre visite à son petit ami, Min Soo qui fait son service militaire obligatoire. En se rencontrant, ils obtiennent une permission pour la journée mais un événement imprévu se déroule. Ils tombent sur la mère de Min Soo qui n’est pas au courant de la relation qu’entame son fils avec Seok I et pense qu’ils sont juste des amis…

Ashamed

Yoon Ji-woo est employée dans un grand magasin. Son travail ne l’enchante guère, et sa vie privée n’est pas beaucoup plus joyeuse. Un jour après le travail, alors qu’elle pense au suicide, elle jette un mannequin du toit de son magasin pour regarder sa chute. Kang Ji-woo est quant à elle pickpocket dans le métro. Un jour, elle se fait surprendre par un policier en civil. Alors qu’elle tente de s’enfuir en voiture avec un complice, sa voiture heurte le mannequin tombant du ciel. Les deux jeunes femmes finissent ainsi menottées ensemble.

Man on High Heels

Ji-wook est un policier endurci bardé de cicatrices prêt à tout pour arrêter les criminels qu’il pourchasse, en particulier Heo-gon, un mafieux notoire et cruel. Une détective au sang-froid, présentée comme un homme ayant l’habitude d’agresser brutalement et d’arrêter les criminels, a du mal à trouver son identité de femme, comme tel est son désir malgré son apparence très masculine. Le jour où elle décide de se faire opérer… Elle ignore que celui-ci ne nourrit qu’un seul désir : devenir une femme…

The Handmaiden

Corée, années 1930, pendant la colonisation japonaise. Une jeune femme (Sookee) est engagée comme femme de chambre par une riche héritière japonaise (Hideko). Un escroc opérant sous le nom du « comte Fujiwara » projette de séduire l’héritière japonaise, puis de l’épouser et de l’enfermer dans un asile pour lui voler son héritage. Il engage une voleuse nommée Sook-hee vivant dans une famille d’escrocs afin qu’elle devienne la camériste de Hideko et sa confidente pour encourager cette dernière à épouser le « comte ». Elle vit sur un grand domaine, coupé du monde extérieur et sous le contrôle d’un oncle tyrannique, qui veut l’épouser. Mais Sookee a un secret. Avec l’aide d’un escroc se faisant passer pour un comte japonais, il y a d’autres plans pour Hideko