Les catégories d’interprétation en télévision deviennent non genrées pour les Prix Gémeaux 2023

L’Académie canadienne du cinéma et de la télévision – section Québec vient de dévoiler la mise à jour des règlements pour les 38es prix Gémeaux. Afin de mieux répondre aux attentes de ses membres et de suivre l’évolution de l’industrie, l’Académie a procédé aussi à des changements. Les catégories d’interprétation en télévision deviennent non genrées.

En 2023, le nombre total de catégories passe de 139 à 88 (excluant les 4 prix spéciaux). Cette refonte des catégories fait suite à une réflexion entamée depuis 2021. Le processus s’est traduit par une fusion des catégories afin que toutes et tous aient encore leur place au sein de ce concours compétitif. Cette révision a été, tout comme la révision des règlements, effectuée par un comité de pairs, entérinée par le Conseil d’administration de l’Académie – section Québec. Différents partenaires tels que KPMG ont également contribué à la réflexion entourant ces changements. Les différents comités des règlements se réunissent chaque année afin de se concerter et de faire évoluer les règlements des prix pour rester en phase avec la réalité de l’industrie.

L’Académie annonce dans le même élan et comme chaque année, divers ajustements aux règlements des prix Gémeaux. Elle revoit également la pondération menant à la sélection finale des lauréat.e.s pour les catégories émissions. Le pourcentage accordé aux cotes d’écoute passera de 10% à 20 %, afin que les productions qui se démarquent de façon remarquable sur ce critère puissent être soulignées. La note finale du processus de sélection menant aux choix des lauréat.e.s pour les catégories émissions sera divisé comme suit (à partir de 2023) :

CATÉGORIES ÉMISSIONS

38es prix Gémeaux :

Vote des Grand jurys: 50%

Vote des membres: 30%

Cotes d’écoute: 20%

« L’Académie a été à l’écoute de ses membres et ce remaniement donnera lieu à une course encore plus palpitante, en plus d’augmenter la valeur du prix Gémeaux » a déclaré Sophie Deschênes, Présidente de l’Académie – section Québec.

« Le résultat de cette révision des catégories sert avant tout la mission des prix Gémeaux qui est de récompenser et de célébrer l’excellence. Quant aux catégories non genrées et à titre de leader dans l’industrie, l’Académie a le devoir de veiller à ce que chaque interprète ait la possibilité de prendre part à cette compétition et aux activités de l’industrie en général », a souligné Mara Gourd-Mercado, Directrice générale de l’Académie – section Québec.

Les comités des règlements et du processus de sélection se réunissent chaque année afin de se concerter et de faire évoluer les règlements des prix pour rester en phase avec la réalité de l’industrie. Ces comités auront aussi dans leurs mandats la révision annuelle des catégories et le suivi de la pondération afin de veiller à ce que ceux-ci correspondent à l’évolution de l’industrie.

Pour en savoir plus sur les catégories modifiées etou fusionnées, consultez cette page.

Pour plus d’informations sur les modifications aux règlements, consultez le cahier des règlements disponible ici.