Festival Noël dans le Parc : Place aux artistes émergents et populaires

Devenu une tradition à Montréal, le Festival Noël dans le Parc s’installe à nouveau, du 3 au 31 décembre 2022, dans trois parcs cette année pour une semaine supplémentaire de spectacles et d’activités. Rendez-vous à la Place Émilie-Gamelin, au Parc des Compagnons-de-Saint-Laurent et au Parc Lahaie.



La 29e édition du Festival Noël dans le Parc a choisi cette année l’autrice-compositrice-interprète Maryse Letarte à titre de porte-parole. C’est d’ailleurs elle qui donnera le coup d’envoi des festivités le 3 décembre à la Place Émilie-Gamelin. Elle sera notamment suivie de Salomé Leclerc et du groupe Lendemain de veille; une première soirée qui promet!

« Tous les week-ends de décembre, et même quelques jours en semaine, tous et toutes sont invité.e.s à venir vivre l’expérience Noël dans le Parc, qui a fait ses preuves au fil des éditions ! », explique Alain Gingras, promoteur et directeur général et artistique du Festival Noël dans le Parc.

Noël dans le parc – photo Emmanuel Crombez



Des spectacles pour tous les goûts

Le 10 décembre, on aura droit à un spectacle au féminin, avec entre autres, la rappeuse queer féministe Calamine.

Les spectacles en soirée sauront aussi ravir les amateurs de plusieurs styles musicaux avec, notamment, la chanteuse Clodelle, The Planet Smashers, Rouge Pompier, Radio Radio, le party beauceron de Maxime Landry, Laurence Nerbonne et The Lost Fingers, pour ne nommer que ceux-là.

Le Festival poursuit aussi sa tradition en mettant en lumière la relève musicale avec une variété d’artistes émergents comme Marilyne Léonard, Léonie Gray, Emmanuelle Querry, et Marco Ema.

Les tout-petits pourront aussi assister à plusieurs spectacles conçus et pensés pour eux avec, entre autres, Ari Cui Cui, Kattam et ses tam-tams, Atchoum, Bon Débarras, les Fées de Noël, la fabricoleuse Ariane DesLions et plusieurs autres.

Sans oublier la présence du «vrai père Noël» les samedis 10, 17 et 31 décembre à la Place Émilie-Gamelin.

Noël dans le parc – photo Seana Pasic



Accueillir la nouvelle année avec Bran Van 3000

Célébrant ses 25 ans dans l’univers musical canadien et international, le groupe Bran Van 3000 traversera les dernières heures de l’année vers 2023 au rythme de ses succès les plus connus. Avec des notes d’électro, de rock et de rap, leur spectacle du 31 décembre à la Place Émilie-Gamelin fera certainement lever la foule ! Le groupe sera précédé des Frères à ch’val, du DJ Milimetrik et du groupe Bon Débarras et sa musique folklorique. C’est l’artiste Mélisande Electrotrad qui terminera la soirée.

La vente de sapins de Noël se poursuit

Il est possible de commander en ligne son sapin pour le temps des Fêtes au noeldansleparc.com, en plus de choisir le moment de la livraison. Des sapins naturels de différents formats sont aussi disponibles aux kiosques situés dans les trois parcs.

INFOS | La programmation complète est disponible dès maintenant en ligne : noeldansleparc.com

— Article publié le 28 novembre 2022