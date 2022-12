Suggestions de partys du Nouvel An

Le compte à rebours de la fin de l’année 2022 approche à grands pas! Afin de dire bye-bye à 2022 en bonne et due forme, plusieurs lieux emblématiques du Village — et ailleurs dans la grande région métropolitaine de Montréal — ont décidé de sortir le grand jeu. DJ sets, menus spéciaux, bar ouvert et danse à profusion permettront à plusieurs de passer le cap de la nouvelle année, bien entouré.e.s. FUGUES vous suggère donc quelques partys queer du Nouvel An pour souligner l’arrivée de 2023.

Bonne année 2023! / Bar Le Cocktail

Le 31 décembre, une soirée festive avec toute l’équipe du bar le Cocktail vous attends pour l’arrivée de 2023, avec bulles pour toustes! Dès 22h, vous aurez droit à un feu roulant de numéros de drags qui vous en mettront chacune plein la vue. Au cours de ce spectacle, animé et sous la direction artistique de Michel Dorion, vous pourrez voir les prestations de Ciatha Night, Crystal Stars, Chouchoune, Chibouki et Sally-D.Le spectacle sera suivi du décompte officiel de l’arrivée de la nouvelle année et vous pourrez danser sur la piste de danse jusqu’à la fermeture avec Dj Benoît.

Où : 1669 rue Ste-Catherine, Montréal, QC, Canada

Heure: à 22h (entrée dès 21h)

Tarif : À partir de 22,04 $

Billets lepointdevente.com

• • •

La Croisière s’amuse! / Cabaret Mado

À ceux et celles qui ont le pied marin, le Cabaret Mado vous invite à un party du Nouvel An sous le thème «La Croisière s’amuse». La reine Mado réunira à bord de sa «croisière» plusieurs drag-queens : Nana, Marla Deer, Kitana, Tracy Trash, Peggy Sue, Celes, Bobépine, Ruby Doll, Manny, Bambi Dextrous et Velma Jones.

Où : 1115, rue Sainte-Catherine Est

Heure : 21h

Tarif : 49,19 $ (prix unitaire) / 314,53 $ (table VIP pour 4 personnes)

Billets www.mado.qc.ca

• • •

Party du Nouvel An / StudBar

Pour célébrer le passage de la nouvelle Année dans un ambiance décontractée, Le Stud est une option très appropriée pour les hommes gais qui aiment se retrouver simplement entre eux. Par la musique et l’ambiance festive, le club favorise les rencontres et les rapprochements.

Où : 1812, rue Ste-Catherine Est

Heure : Arrivez-tôt pour garantir votre entrée

Tarif : entrée gratuite (Tarif pour le vestiaire)

• • •

Black Light / L’Aigle Noir

Le 31 décembre 2022, revivez les belles années du Limelight lors de la soirée Black Light de l’Aigle Noir pour célébrez l’arrivée de la nouvelle année.

Où : 1315, rue Ste-Catherine Est

Heure : 22h

Tarif : entrée gratuite (Tarif pour le vestiaire)

• • •

Sky Bonne Année 2023 / Complexe Sky

Pour sa soirée du Nouvel An, le Complexe Sky a fait appel à non pas un ou deux DJs, mais à trois DJs dans 3 salles et ambiance différentes. Les portes ouvriront à 21h. Rien qu’à y penser, on a déjà des fourmis dans les jambes. Et le 1er janvier, place au Sky Reloaded avec DJ David Laguer (à partir de 22h).

Où : 1474, rue Ste-Catherine Est

Heure : 21h

Tarif : 20$ (vestiaire 3$)

• • •

Nu au campus pour le nouvel an / Campus Bar

Le 31 décembre 2022 pourrait se vivre dans le bonheur devant de beaux danseurs nus du Campus, non? Il ne faut donc pas hésiter… Ouvert les 24, 25, 31 décembre et 1er janvier.

Où : 1111, rue Ste-Catherine Est

Heure : 15h – 3h

• • •

Célébration de la Nouvelle Année / Bar Stock

Pour sa soirée du Nouvel An, le bar de danseurs Stock vous attend et proposera une sélection de danseurs virils et musclés pour le plaisir des yeux. Toast au Champagne à minuit. Buffet gratuit (tant pour le ventre que pour les yeux).

Où : 1171, rue Ste-Catherine Est

Heure : 20h (Les spectacles à partir de 20h30)

Tarif : entrée gratuite (Tarif pour le vestiaire)

• • •

NYE 2023 / Club Unity

Le 31 décembre 2022 se vit à la newyorkaise cette année au Unity, le club inclusif sur 3 étages dans le Village. On aura droit à un décompte en direct de Times Square, 3 DJS, deux salles, des danseurs podiums et plein de ballons.

Où : 1171, rue Ste-Catherine Est

Heure : 21h – 3h

Tarif : 45$ en ligne / 55$ à la porte le soir même

• • •

ET AILLEURS…

Veillée Festive avec Rita Baga et invité.es / L’Étoile de Brossard

Voici le plus festif des spectacles du jour de l’an! L’hôte de la soirée vous a concocté tout un party, qui combinera musique, humour et danse avec de nombreux artistes invités. De quoi accueillir la nouvelle année d’une fabuleuse façon! Avalanche de paillettes à prévoir…

Où : 6000, boul. de Rome – Brossard

Heure : 22h30

Tarifs : À partir de 61$. Quelques billets encore disponibles ICI.

• • •

Nouvel An / L’idéal

L’idéal bar & contenus vous convie à une soirée queer des Fêtes. Animé par les drag-queens Jupiter et Mckenzie, cet événement comprend un repas, des performances et des bulles! On vous invite également à adopter un look inspiré de la mythique discothèque new-yorkaise Studio 54 (ce qui implique évidemment une effusion de paillettes).

Où : 151, rue Ontario Est

Heure : 19h

Tarif : 85 $ (repas compris) ou 35$ pour la soirée débutant à 22 h

• • •

Festa Disco / Hôtel W

Cette année, l’Hôtel W déploie les grands moyens afin de fêter la fin de 2022 en grand. Sous la thématique Boogie Night, la soirée débutera avec une Festa Disco dans le restaurant Tbsp., qui offrira un menu à cinq services à partager ainsi qu’un verre de champagne. En fin de soirée, une présentation exclusive du DJ Pat Boogie aura lieu dans le luxueux lounge du W, où champagne, huîtres et cocktails intemporels qui rappellent la thématique disco seront à l’honneur.

Où : 901, rue du Square-Victoria, Montréal

Heure : Dès 19h

Tarif : Les réservations pour la Festa se font par le biais du site OpenTable. 125$/personne.

• • •

Le Nouvel An 2023 / Satosphère

Le Nouvel An 2023 se célèbre dans la fabuleuse Satosphère de la Société des arts technologiques avec un lineup incroyable. Vous pourrez assister aux DJ sets de Aurora Halal, Softcoresoft et Maara. Ça promet d’être tout un party! Une expérience visuelle immersive 360, créée par les VJs Daph 4000.

Où : 120, boulevard Saint-Laurent, Montréal

Heure : Dès 22h

Tarif : 57,25$ Réservez vos billets ici

• • •

Noël dans le parc – photo Emmanuel Crombez

Noël dans le parc : Accueillir la nouvelle année avec Bran Van 3000

Célébrant ses 25 ans dans l’univers musical canadien et international, le groupe Bran Van 3000 traversera les dernières heures de l’année vers 2023 au rythme de ses succès les plus connus. Avec des notes d’électro, de rock et de rap, leur spectacle du 31 décembre à la Place Émilie-Gamelin fera certainement lever la foule ! Le groupe sera précédé des Frères à ch’val, du DJ Milimetrik et du groupe Bon Débarras et sa musique folklorique. C’est l’artiste Mélisande Electrotrad qui terminera la soirée.



• • •

