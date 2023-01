La série Young Royals sera de retour pour une 3e saison… la dernière

Quelques semaines après la diffusion de la 2e saison de la série gaie suédoise Young Royals, (ou Jeunesse Royale au Québec) Netflix a confirmé le tournage d‘une nouvelle saison. Si tout va bien, cette dernière saison de Jeunesse Royale sera diffusée d’ici la fin 2023 ou au début de 2024.

Netflix a confirmé par le biais d’un tweet qu’une troisième saison allait voir le jour. Omar Rudberg, qui interprète Simon, a également partagé la nouvelle sur sa page instagram et a reçu des dizaines de milliers de likes en moins d’une heure.

Quand le prince Wilhelm arrive dans le prestigieux internat d’Hillerska, dans la première saison, il y voit enfin l’occasion de découvrir qui il est vraiment et le genre de vie qu’il souhaite mener. Or, il se retrouve soudainement premier dans l’ordre de succession au trône et suivre son cœur s’avère plus compliqué que prévu.

SAISON 1

Craignant que son titre de prince héritier ne lui coûte tout ce à quoi il tient, Wilhelm peine durant la saison 2 à accepter ses nouvelles obligations royales. La saison se terminait tout de même sur Wilhelm et Simon qui se retrouvent de nouveau ensemble tandis que Sara a quitté l’internat.

SAISON 2

Les dernières minutes de la saison 2 sont centrées sur le discours de Wilhelm, un discours lors duquel il fait des révélations qui auront surement des répercussions. On peut imaginer que la relation de Wilhelm et de Simon traversera quelques hauts et bas avant — espérons-le — de s’améliorer…

Si la date précise de diffusion de cette ultime saison n’a pas encore été dévoilée, nous savons que nous y retrouveront, au moins les acteurs suivants : Edvin Ryding (le prince Wilhelm), Omar Rudberg (Simon), Malte Gårdinger (August), Frida Argento (Sara), Nikita Uggla (Felice), Pernilla August (Kristina) et Carmen Gloria Pérez (Linda).