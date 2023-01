Le concours MX Cocktail 2023 de retour avec des nouveautés

À vous de préparer vos plus beaux atours, de pratiquer votre meilleur numéro sur la musique et les paroles d’un.e artiste qui vous passionne, puisque le concours MX Cocktail est de retour ! Il faut laisser sa timidité au placard et avertir vos ami.e.s de se diriger vers ce bar pour vous encourager. Du 12 janvier au 4 mai, ce concours prisé par les drags sera de retour en force, avec en plus trois animatrices : Aizysse Baga, Ciatha Night et Chou Choune. Non, ce n’est pas de la tarte ! 2023 sera peut-être votre année pour gagner cette compétition tout de même des plus amicales.



« On a gardé le titre de MX Cocktail parce que c’est un concours qui est ouvert à tout le monde, aux drag queens, aux drag kings, aux femmes, etc. », explique Michel Dorion, le copropriétaire du Cocktail et directeur artistique.

Oui, ce concours revient, mais avec une nouvelle formule et une période plus longue de 17 semaines en tout. La première soirée, tous les candidat.e.s sont sur scène, mais par la suite « on les divise en trois groupes, chaque groupe avec sa drag queen attitrée et animatrice. Pour le public, c’est parfait parce que chaque semaine il y a un groupe et, pour les participant.e.s c’est mieux puisque cela leur donne deux semaines de répit et de préparation de leur numéro », souligne Michel Dorion.

« En effet, c’est plus long, mais c’est moins exigeant que d’être là chaque semaine […] Je crois que c’est une meilleure formule que par le passé », de continuer Michel Dorion. On aura droit à trois soirées de demi-finales et une grande finale le jeudi 4 mai 2023.

« En ce moment, on négocie avec de bons partenaires pour obtenir plus de prix et que ce soit encore plus intéressant pour les participants et participantes », poursuit Michel Dorion. On se souviendra que cette compétition avait été suspendue du jour au lendemain lorsque les bars ont été fermés au Québec dans le cadre des mesures de la santé publique le 15 mars 2020, pour contrer la première vague de coronavirus. « Cela avait été très, très dur pour nous tous, que tous les bars ferment ainsi. […] Heureusement, le Cocktail a survécu et on retrouve une nouvelle clientèle à présent. J’entends parler de porter à nouveau le masque dans les lieux publics, cela me fait un peu peur. J’espère que cela n’ira pas jusqu’aux confinements… », de noter Michel Dorion qui garde espoir. En 2021, ce concours s’est déroulé en version courte de sept semaines et a été remporté par Miss Mira Belle.



• • •

Vers Noël et le Nouvel An

Comme chaque année, pour que client.e.s, ami.e.s et drags se rassemblent, il y aura de beaux partys pour le temps des Fêtes au Cocktail. Le dimanche 18 décembre, place au spectacle spécial de Noël avec Les Succès oubliés. « Ça sera un spectacle plutôt humoristique. Les gens aiment beaucoup cette soirée-là et on en profitera pour faire notre show de Noël, ce sera très agréable et très drôle », de commenter Michel Dorion. À noter que le Cocktail sera fermé les 24 et 25 décembre prochain. Pour le 31 décembre, au moins une dizaine de drags seront sur scène pour terminer 2022 en beauté et accueillir la nouvelle année en grand, avec tout un party et beaucoup, beaucoup de plaisir !



INFOS | Au Bar Le Cocktail, 1669, rue Sainte-Catherine Est, Montréal.

Tél. : 514-597-0814 ou barlecocktail.com

— Article publié le 1er décembre 2022