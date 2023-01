Les Violons du Roy, Nicolas Ellis et Kerson Leong : une rencontre au sommet

La Salle Bourgie accueille en janvier un trio de rêve ! Le jeune chef d’orchestre québécois Nicolas Ellis, qui vient tout juste d’être nommé Premier chef invité des Violons du Roy, s’associe au prodigieux violoniste Kerson Leong, l’un des jeunes musiciens canadiens les plus en vue actuellement, pour une soirée tout à fait exceptionnelle en compagnie des Violons du Roy.



La belle complicité qui s’est tissée entre eux la saison dernière se poursuit. Le public les retrouve cette année dans un concert intitulé Schubert et la beauté du crépuscule, qui fera entendre le Concerto funèbre pour violon et orchestre à cordes de Karl Amadeus Hartmann, une œuvre toute en subtilité à la fois romantique et impétueuse, l’émouvante Lettre de l’au-delà de Wijeratne ainsi que le sublime quatuor La Jeune Fille et la Mort de Schubert, dans un arrangement pour orchestre à cordes. Cette dernière œuvre est un incontournable pour tout amateur de musique de chambre, tandis que les inconditionnels de Schubert seront comblés.

Quelques mots sur les interprètes. Après avoir fondé l’Orchestre de l’Agora en 2013, la carrière de Nicolas Ellis a connu un essor fulgurant. Né à Chicoutimi en 1991 de parents musiciens, c’est très tôt qu’il se frotte à la musique et s’impose aujourd’hui comme un artiste d’envergure sur la scène internationale. Le Devoir affirme : « Le phénomène de curiosité de la fin de la décennie va être le développement de la carrière internationale de Nicolas Ellis. » Nommé « Révélation de l’année Radio-Canada » en 2018-2019, il a également reçu le prestigieux prix Goyer Mécénat Musica en 2021. C’est donc un brillant avenir qui s’ouvre devant lui. Aussi à l’aise dans le répertoire baroque que contemporain, on peut le voir et l’entendre à la barre d’ensembles réputés. Collaborateur recherché, il est très actif tant ici (Orchestre Métropolitain, Orchestre symphonique de Montréal, Les Violons du Roy) qu’ailleurs au Canada (Vancouver Symphony Orchestra), de même qu’à Verbier, en Suisse, à Pittsburgh, aux États-Unis, et à Sienne, en Italie.

Quant au violoniste Kerson Leong, le jeune prodige natif d’Ottawa et âgé de 25 ans, cumule les superlatifs et suscite l’admiration tant de la critique que des médias après qu’il ait raflé le premier prix en 2010 au Concours Menuhin, dans la catégorie junior. Depuis, la critique ne tarit pas d’éloges à son égard : nommé « le prochain grand violoniste canadien », par Ludwig van Toronto, il décrit lui-même son approche à la musique comme sans compromis, incessante et intense. Son père étant scientifique, il a également développé un intérêt pour la physique entourant la résonance des cordes, assistant parfois ce dernier lors de conférences et colloques.

Ensemble musical unique au Québec qui s’inspire du célèbre orchestre à cordes de la cour de Louis XIV, Les Violons du Roy interprète avec une égale aisance toutes les musiques du vaste répertoire pour orchestre de chambre, allant de la musique baroque, classique et contemporaine. Fondé en 1984 par Bernard Labadie, on ne compte plus les prix et distinctions récoltés en près de quatre décennies. À la faveur de tournées internationales et de multiples concerts suscitant chaque fois l’émerveillement, le groupe a cimenté sa réputation en tant qu’ensemble de haut niveau.

Envie d’une sortie culturelle qui sort des sentiers battus ? Chassez la grisaille hivernale en profitant d’une expérience unique, dans un lieu à l’ambiance chaleureuse et à l’acoustique exceptionnelle !

Ou vous cherchez des idées cadeaux ? Pourquoi ne pas offrir sous le sapin quelques doux moments de musique, afin de débuter l’année du bon pied ? L’invitation est lancée !



INFOS | Le vendredi 20 janvier 2023, à 19 h 30 à la Salle Bourgie du Musée des beaux-arts de Montréal, 1339 rue Sherbrooke Ouest, H3G 1G2. Billets : en ligne sur sallebourgie.ca ou par téléphone au (514) 285-2000, option 1, ou en personne à la billetterie du Musée, aux heures habituelles d’ouverture.

— Article publié le 2 Décembre 2022