On apprivoise l’hiver au Parc Jean-Drapeau

Jusqu’au 5 mars 2023, la Société du parc Jean-Drapeau (SPJD) invite petits et grands à profiter pleinement des joies de l’hiver à deux pas du métro! Une foule d’activités en plein air gratuites, à consommer à son rythme, a été concoctée par l’équipe du Parc. Patinage, ski de fond, vélo d’hiver, randonnées à pied ou en raquettes, observation d’oiseaux… Il y en a pour tous les goûts, dans une ambiance parfois festive et parfois plus zen.

En plus de découvrir le Parc, pourquoi ne pas en profiter pour s’initier aux 7 principes du programme Sans trace afin de protéger le patrimoine naturel et minimiser les impacts de nos activités sur l’environnement?



Nouveautés cet hiver

Sentier des patineurs @Parc Jean-Drapeau

Le sentier de patin a été retracé et amélioré afin de maximiser les magnifiques points de vue sur le fleuve et Montréal en plus d’offrir un parcours plus adapté aux clientèles débutantes. Ce sont ainsi près de 500 mètres de pur plaisir que pourront parcourir les patineurs sur un sentier réfrigéré et entretenu mécaniquement tout l’hiver, garantissant une expérience inoubliable! Le parcours sera accessible tous les jours et illuminé en soirée.

Vélo à pneus surdimensionés @Parc Jean-Drapeau

Le vélo à pneus surdimensionnés, aussi appelé Fatbike, revient comme activité d’initiation au Parc, mais avec un tracé bonifié et plus intéressant avec sa vue saisissante sur le fleuve. La location de vélo sera offerte et le public pourra saisir cette opportunité pour explorer une nouvelle activité hivernale.



La biodiversité se dévoile!

Profitez de votre séjour pour non seulement observer la faune et la flore du Parc en hiver, mais participez également à notre bioblitz hivernal : une activité étonnante où naturalistes et grand public s’allient pour effectuer un inventaire biologique rapide d’un coin du parc!



Explorer et s’amuser… Encore plus d’activités!

Glissade @Parc Jean-Drapeau

La pente à glisser sera accessible, douce à monter et assurément, le plaisir sera de la partie!

Les adeptes de ski de fond s’en donneront à cœur joie cet hiver! Deux parcours balisés et entretenus leur sont proposés cette année, de quoi essouffler les plus aguerris! Les sentiers de 800 m de l’île Sainte-Hélène ou 5,7 km de l’île Notre-Dame, conçus pour combler les novices comme les plus sportifs, sont facilement accessibles de la station de métro et des stationnements P1, P2 et P5. Des cliniques d’initiation offertes par Ski de fond Montréal et un espace intérieur prévu pour le fartage ajouteront à l’agrément.



La paroi d’escalade du parc Jean-Drapeau sera de nouveau transformée en mur de glace où les grimpeurs accrédités par la FQME pourront s’adonner à leur activité préférée. Des cours d’initiation (activité payante) seront aussi offerts. Une expérience unique tout près de Montréal!

Randonnée à raquettes @Parc Jean-Drapeau



Randonnée pédestre et raquette : Tous pourront aisément et agréablement profiter des pittoresques sentiers du Mont Boullé pour se ressourcer et apprivoiser l’hiver de la meilleure façon qui soit. Prenez votre temps et profitez-en pour observer les mésanges, sittelles, pics et autres oiseaux qui font du Parc leur maison. Des mangeoires sont installées dans les boisés près de la Biosphère, du Pavillon de la Tunisie et des Jardins des Floralies afin d’en faciliter l’observation.



La Biosphère, magnifique en hiver comme en été, convie les frileux et surtout, les curieux, à comprendre les enjeux environnementaux qui nous concernent et à découvrir des solutions tangibles pour les affronter!



Le Campus de la transition écologique innove et propose une programmation éclectique et poétique afin de repenser notre relation à l’hiver. Par des activités créatives, Marie-Hélène Roch, artiste, chercheuse et conceptrice d’expériences narratives en résidence au Campus, invite le public à libérer son imaginaire et à changer ses perceptions afin d’explorer l’hiver en

nous!



Pour se réchauffer

• Complexe aquatique

• Pavillon la Tunisie



…et se restaurer

Bistro Sainte-Hélène, terrasse aménagée



Location de matériel

Patins, skis de fond, vélos, raquettes, luges de promenade

Patins gratuits pour les résident(es) de Montréal de moins de 17 ans avec la location de patins pour adulte.



Horaire de location

Fins de semaine jusqu’au 5 mars : Samedi : 10 h à 20 hDimanche : 10 h à 18 h

Semaine de relâche, du 27 février au 3 mars : 10 h à 18 h



Informations

