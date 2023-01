L’univers symphonique du cinéma, le 3 février 2023

L’Orchestre FILMharmonique, dirigé par le talentueux chef Francis Choinière, est de retour pour un 3e volet du spectaculaire concert L’univers symphonique du cinéma, cette fois, à travers le Québec!

L’Ensemble spécialisé dans la présentation de musique de film de la plus haute qualité et de populaire répertoire classique, s’apprête à faire découvrir une autre sélection de magistrales bandes sonores. L’Ensemble ramènera également une partie du répertoire enregistré sur son récent album, qui inclut des pièces telles que Rhapsodie sur un thème de Paganini (Quelque part dans le temps) de Rachmaninov, La liste de Schindler, et Cinema Paradiso!

NOTE | Vendredi 3 février 2023 à 19h30 à la Maison Symphonique (Montréal).

BILLETS SUR : placedesarts.com

Samedi 4 février 2023 à 19h30 à la Salle Raoul-Jobin (Québec).

Vendredi 10 février 2023 à 20h00 au Roy Thomson Hall (Toronto).

Jeudi 23 février 2023 à 19h30 à la Salle Maurice-O’Bready (Sherbrooke)

BILLETS SUR : fr.gfnproductions.ca/filmharmonique



— Article publié le 1er décembre