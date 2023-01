CLANDESTINES, avant qu’il ne soit trop tard

Depuis quelques années, les groupes antiavortements rajeunissent, se politisent et développent de nouvelles stratégies, pendant que des hommes et femmes politiques n’hésitent pas à se montrer en faveur de la réouverture de ce débat. Inspirées par ce double constat et par l’histoire de l’avortement au Québec, Marie-Ève Milot et Marie-Claude St-Laurent proposent Clandestines à la salle Michelle-Rossignol du Centre du Théâtre d’Aujourd’hui, du 24 janvier au 11 février 2023.



Clandestines se déroule en 2025, mais l’univers créé s’inspire des années qui ont précédé la décriminalisation de l’avortement, et entremêle habilement des trames politique, judiciaire et intime et livrent un puissant thriller politique qui brouille les pistes entre passé et futur proche.

Dans un Canada dystopique, une médecin et une sage-femme pratiquent des avortements dans la clandestinité. Un soir, alors qu’elles attendent leur dernière patiente, l’inattendu se produit et leur vie bascule. Se révèle alors un réseau qui cherche par tous les moyens à remettre en question le statut du fœtus.

Le texte de Marie-Ève Milot et Marie-Claude St-Laurent, mis en scène Marie-Ève Milot est interprété sur scène par Alexandre Bergeron, Sofia Blondin, Diane Lavallée, Myriam LeBlanc, Nahéma Ricci, Mattis Savard-Verhoeven et Marie-Claude St-Laurent «Nos mères n’étaient pas maîtresses de leur utérus» rappelle Marie-Ève Milot. «Nous sommes la première génération de notre lignée à bénéficier de l’accès à ce soin de santé. Et encore, cet accès n’est pas le même sur tout le territoire.»

«Comment est-ce possible que ce droit soit retiré à nos consœurs et nos confrères, ici maintenant, sous nos yeux? » enchaîne Marie-Ève Milot. «Il faut admettre qu’il n’a jamais été aussi urgent de regarder en face la question du droit à l’avortement. Sommes-nous à l’abri d’un tel recul? Qu’est-ce que ça implique d’être pro-choix? Comment ça s’organise, un renversement? Comment ça s’organise, à l’intérieur de soi?

«Nous avons choisi de nous prêter au jeu dangereux de chercher les brèches dans nos systèmes» explique Marie-Ève Milot. «Pour apprendre ensemble à nous protéger.»



INFOS | CLANDESTINES, une création du Centre du Théâtre d’Aujourd’hui et du Théâtre de l’Affamée.

À la salle Michelle-Rossignol du Centre du Théâtre d’Aujourd’hui, du 24 janvier au 11 février 2023

www.theatredaujourdhui.qc.ca

— Article publié le 1er décembre 2022