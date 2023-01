Queer Performance Camp 2023 : Spectacles, Rencontres et Ateliers

L’édition 2023 du Queer Performance Camp sera la 7e collaboration du Studio 303, MAI (Montréal, arts interculturels) et La Chapelle Scènes Contemporaines. Cet événement inusité cherche à créer des nouvelles façons d’échanger et de développer un esprit de communauté, tout en mettant une lumière sur la performance queer — en proposant une programmation de spectacles, d’ateliers et de rencontres.



Le Camp de Performance Queer ne s’adresse pas seulement aux artistes professionnel.les des communautés LGBTQ mais à toutes celles et à tous ceux qui sont curieux, qui souhaitent découvrir un univers créatif foisonnant et qui repoussent tous les carcans qui limitent notre imaginaire et nous empêchent souvent d’être en contact avec l’autre. Pour une 2e année consécutive les co-commissaires sont Justin de Luna et Winnie Ho.

En attendant la programmation complète, voici en avant-gout quelqes rendez-vous à ne pas manquer :



BLACK MOON – photo Manoushka Larouche



BLACK MOON de FatherMother

BLACK MOON est une performance et une installation sur l’effondrement de l’espace et du temps lors d’un moment intime. On se retrouve à naviguer à l’intérieur d’une intimité dans divers lieux en nous fiant uniquement à nos sensations comme sens de l’orientation. Alors que nous négocions notre amour l’un·e pour l’autre, nous devons continuellement compenser le monde extérieur et le rassembler dans le cadre des limites de notre relation. Notre amour épouse la fluidité, la pluralité et la confiance radicale comme moyens de naviguer la vie et les risques qu’elle contient.

Les 1er et 2 février 2023 à 19h30 au Théâtre La Chapelle Scènes Contemporaines

lachapelle.org/fr/programmation/black-moon

HOW TO FAIL AS A POPSTAR – photo Vanessa Heins



HOW TO FAIL AS A POPSTAR de Vivek Shraya / Canadian Stage

Éclairante, brute, honnête et pleine d’espoir, cette première œuvre théâtrale raconte le parcours de Vivek sur la « quasi » célébrité dans le monde de la musique pop. Une réflexion sur le pouvoir de la culture pop, les rêves, les déceptions et l’autodétermination, cette performance étonnante est un triomphe dans la recherche d’une voix authentique.

Les 6, 7 et 8 février 2023 à 19h30 au Théâtre La Chapelle Scènes Contemporaines

lachapelle.org/fr/programmation/how-to-fail-as-a-popstar-1

The Queerdo Love Cabaret – photo Kinga Michalska Cosmic Drag Pop Double Feature – photo Kinga Michalska The Future Lovers Kiki Ball – Mother Raven Louboutin

3 HAPPENINGS QUEERS par Bijuriya, Hercusleaze, Big Sissy, Phoenix Inana et Uncle Marly

Une célébration de l’expression artistique débridée à travers la musique en direct, le drag, l’art performance et le burlesque. Un mini-festival pour que notre communauté puisse vivre la joie queer. Oh, et nous organisons une grande fête ! Venez fêter avec nous !

Du 16 au 18 février 2023 à 19h30 au MAI (Montréal Arts Interculturels)

16 février 2023

The Queerdo Love Cabaret / Bijuriya + HercuSleaze et plusieurs autres!

www.m-a-i.qc.ca/queerdo-love-cabaret/

17 février 2023

Cosmic Drag Pop Double Feature / Bijuriya + Big Sissy

www.m-a-i.qc.ca/bijuriya-big-sissy/

18 février 2023

The Future Lovers Kiki Ball / Mother Raven Louboutin

www.m-a-i.qc.ca/future-lovers-ball/



HALAL de Ivo Dimchev

Ivo Dimchev était autrefois le type d’artiste dont les parents voulaient protéger leurs enfants. Aujourd’hui, ses chansons angéliques sont celles qu’ils choisissent pour endormir leurs bébés. Connu comme un artiste de performance irrévérencieux et provocateur, ce véritable caméléon, chorégraphe, interprète et militant queer d’origine bulgare explore avec passion l’univers du son. La recherche musicale est au cœur de sa pratique, avec des paroles qui savent à tout coup tisser une sombre poésie autour de l’auditeur. Véritable maître de la performance, la voix émotive de Dimchev saura même toucher le cœur des créatures les plus froides.



Les 6 et 7 février 2023 à 19h30 au MAI (Montréal Arts Interculturels)

www.m-a-i.qc.ca/halal/

HALAL / Ivo Dimchev

INFOS | Queer Performance Camp en février 2023, une collaboration

du Studio 303 (studio303.ca),

du MAI (m-a-i.qc.ca)

et de La Chapelle Scènes Contemporaines (lachapelle.org)

— Article paru le 11 décembre 2022