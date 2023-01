Le Faiseur de Gabrielle Chapdelaine : Balzac toujours actuel

Les chemins sont multiples pour découvrir et redécouvrir les classiques. L’autrice Gabrielle Chapdelaine s’est emparée de la pièce de Balzac, Mercadet ou le faiseur dans laquelle le public sera se reconnaître dans les personnages, ou reconnaître des connaissances. Une adaptation contemporaine mais qui fera mouche. L’idée est simple, une famille où chacun joue de la manipulation, du mensonge, de la cupidité pour arriver à ses fins sans aucun scrupule. À des fins financières surtout. À travers ce Vaudeville, Balzac s’en prenait déjà à l’époque aux dérives du capitalisme, époque où l’éthique, la morale, le sens du bien commun, de la solidarité volent en éclat au profit de la seule réussite individuelle qu’importe les moyens pour y arriver.



Avec cette adaptation, Le Faiseur, se revêt d’une brûlante et cruelle actualité mais le tout avec humour, dérision, rendant les personnages balzaciens profondément détestables. D’autant qu’ils sont des miroirs à peine grossissants de nombre de nos contemporain.e.s. Pour cette plongée dans cet univers impitoyable où tous les coups sont permis, Alice Ronfard signe la mise en scène. Cette femme de théâtre a signé récemment le balado, La traversée du siècle basée sur l’oeuvre de Michel Tremblay, lancé par une Mise en lecture d’une journée à l’Espace Libre à en août dernier. Alice Ronfard qui a une quarantaine de mise en scène et non des moindres à son actif, a choisi de s’éloigner du classicisme de l’époque de Balzac et de miser sur une mise en scène davantage naturaliste et chorégraphiée.



Quant à l’autrice, Gabrielle Chapdelaine, en plus d’être dramaturge, elle se distingue comme scénariste (Les invisibles, Nous) tout en continuant son travail de traductrice de pièces de théâtre de l’anglais au français. Nul doute que le duo réuni pour nous donner Un faiseur contemporain saura faire ressortir les travers et les petitesses de notre société, par des propos sérieux mais présentés de façon sarcastique ce qui ne saurait déplaire à Balzac, qui savait dépeindre les personnages de son temps pour en faire La Comédie humaine, ensemble qui recouvre plus de quatre-vingt- dix ouvrages du génial auteur. Avec le Faiseur, la pièce se donne des couleurs de modernité pour être en phase avec ce que nous vivons, mais est aussi une occasion de s’infiltrer dans par la porte d’à côté dans l’univers d’un des auteurs classiques, qui a su, mieux que d’autres portés au plus haut la complexité, les grandeurs et les bassesses du genre humain.



INFOS | Le Faiseur

Texte : Gabrielle Chapdelaine d’après la pièce d’Honoré de Balzac

Mise en scène : Alice Ronfard

Théâtre Denise-Pelletier, du 25 janvier 2023 au 18 février 2023

www.denise-pelletier.qc.ca

— Article publié le 2 janvier 2023