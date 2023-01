Ce qui est LGBTQ+ (et ce qui ne l’est pas) dans les nominations aux Oscars 2023

Les nominations pour la 95e cérémonie des Oscars ont été annoncées mardi matin. Bien qu’il y ait une absence d’acteurs et d’actrices queer pour les prix les plus importants, les histoires LGBTQ + occupent tout de même le devant de la scène.

L’année dernière, alors qu’Ariana DeBose de est devenue la première femme queer de couleur à remporter un Oscar pour son interprétation dans West Side Story. C’est une autre histoire cette année, car aucune personnes LGBTQ + ne se trouvent en nomination dans les catégories du meilleur acteur, de la meilleure actrice et du meilleur réalisateur.

Et, ni l’excellent drame pakistanais queer Joyland, que le drame marocain très touchant The Blue Caftan, sur un propriétaire d’un magasin de Caftan, ne figurent dans la liste finale des meilleurs longs métrages internationaux (dans une autre langue que l’anglais).

Les excellentes prestations de Keke Palmer dans Nope, Janelle Monáe dans Glass Onion et Jeremy Pope dans The Inspection, n’ont pas non plus reçues de nomination.

Toutefois, il faut reconnaître qu’un bon nombre de films avec des histoires queer à l’avant-plan se retrouvent non seulement nominés, mais pourraient remporter les plus hauts honneurs, ce qui n’est pas rien.

Animée par Jimmy Kimmel, la 95e cérémonie des Oscars aura lieu le 12 mars 2023 au Dolby Theatre de Los Angeles. Voici donc les nominations aux Oscars 2023…

Le film inclusif queer Everything Everywhere All at Once, a récolté le plus de nominations avec 11 au total, y compris pour Stephanie Hsu dans la catégorie de la meilleure actrice dans un second rôle. Hsu joue la fille lesbienne de Michelle Yeoh dans le film.

Tár, un film sur une chef d’orchestre et compositrice lesbienne prédatrice, a reçu six nominations : meilleur film, meilleur réalisateur (Todd Field), meilleure actrice (Cate Blanchett), meilleur scénario original (Todd Field), meilleure photographie et meilleur montage de film.

Un autre film, The Whale, a reçu trois nominations, notamment pour la performance de Brendan Fraser d’un homme gai en crise suite à la mort de son partenaire.

Glass Onion: A Knives Out Mystery de Netflix a été nominé pour le meilleur scénario adapté. Daniel Craig joue le détective queer Benoit Blanc dans le film.

Dans la catégorie du meilleur film

All Quiet on the Western Front

Avatar: The Way of Water

The Banshees of Inisherin

Elvis

Everything Everywhere All at Once

The Fabelmans

Tar

Top Gun: Maverick

Triangle of Sadness

Women Talking

Meilleur acteur

Austin Butler (Elvis)

Colin Farrell (The Banshees of Inisherin)

Brendan Fraser (The Whale)

Paul Mescal (Aftersun)

Bill Nighy (Living)

Meilleure actrice

Cate Blanchett (Tár)

Ana de Armas (Blonde)

Andrea Riseborough (To Leslie)

Michelle Williams (The Fabelmans)

Michelle Yeoh (Everything Everywhere All at Once)

Meilleur acteur de soutien

Brendan Gleeson (The Banshees of Inisherin)

Brian Tyree Henry (Causeway)

Judd Hirsch (The Fabelmans)

Barry Keoghan (The Banshees of Inisherin)

Ke Huy Quan (Everything Everywhere All at Once)

Meilleure actrice de soutien

Angela Bassett (Black Panther: Wakanda Forever)

Hong Chau (The Whale)

Kerry Condon (The Banshees of Inisherin)

Jamie Lee Curtis (Everything Everywhere All at Once)

Stephanie Hsu (Everything Everywhere All at Once)

Meilleur film d’animation

Guillermo del Toro’s Pinocchio

Marcel the Shell with Shoes On

Puss in Boots: The Last Wish

The Sea Beast

Turning Red

Meilleur réalisateur

Martin McDonagh (The Banshees of Inisherin)

Daniel Kwan and Daniel Scheinert (Everything Everywhere All at Once)

Steven Spielberg (The Fabelmans)

Todd Field (Tár)

Ruben Ostlund (Triangle of Sadness)

Meilleur adaptation cinématographique

All Quiet on the Western Front – Edward Berger, Lesley Paterson, Ian Stokell

Glass Onion: A Knives Out Mystery – Rian Johnson

Living – Kazuo Ishiguro

Top Gun: Maverick – Peter Craig, Justin Marks, Ehren Kruger, Eric Warren Singer, Christopher McQuarrie

Women Talking – Sarah Polley

Meilleur scénario original

The Banshees of Inisherin – Martin McDonagh

Everything Everywhere All at Once – Daniel Kwan, Daniel Scheinert

The Fabelmans – Steven Spielberg, Tony Kushner

Tár – Todd Field

Triangle of Sadness – Ruben Ostlund

Meilleure cinématographie

All Quiet on the Western Front

Bardo, False Chronicle of a Handful of Truths

Elvis

Empire of Light

Tár

Meilleur montage

The Banshees of Inisherin

Elvis

Everything Everywhere All at Once

Tar

Top Gun: Maverick

Meilleure trame sonore originale

All Quiet on the Western Front

Babylon

The Banshees of Inisherin

Everything Everywhere All at Once

The Fabelmans

Meilleure chanson

Applause dans Tell It Like a Woman

Hold My Hand dans Top Gun: Maverick

Lift Me Up dans Black Panther: Wakanda Forever

Naatu Naatu from RRR

This Is a Life dans Everything Everywhere All at Once

Meilleurs effets spéciaux

All Quiet on the Western Front

Avatar: The Way of Water

The Batman

Black Panther: Wakanda Forever

Top Gun: Maverick

Meilleur bruitage

All Quiet on the Western Front

Avatar: The Way of Water

The Batman

Elvis

Top Gun: Maverick

Meilleur design de costumes

Babylon

Black Panther: Wakanda Forever

Elvis

Everything Everywhere All at Once

Mrs. Harris Goes to Paris

Meilleur maquillage et coiffure

All Quiet on the Western Front

The Batman

Black Panther: Wakanda Forever

Elvis

The Whale

Meilleur design de production

All Quiet on the Western Front

Avatar: The Way of Water

Babylon

Elvis

The Fabelmans

Meilleur portrait documentaire

All That Breathes

All the Beauty and the Bloodshed

Fire of Love

A House Made of Splinters

Navalny

Meilleur court-métrage d’animation

The Boy, the Mole, the Fox, and the Horse

The Flying Sailor

Ice Merchants

My Year of Dicks

An Ostrich Told Me the World Is Fake and I Think I Believe It

Meilleur court-métrage

An Irish Goodbye

Ivalu

Le Pupille

Night Ride

The Red Suitcase

Meilleur film international (dans une autre langue que l’anglais)