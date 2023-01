Horoscope février 2023

Verseau | 20 janvier au 18 février 2023

On arrive au signe du Verseau et à l’année du paisible Chat, pas mal moins belliqueux que le Tigre enragé. Ça devrait apaiser l’atmosphère sur la planète. Le natif du signe devrait se souvenir d’une date seulement cette année, celle du 7 mars, car c’est à ce moment que le pénible Saturne quittera enfin son signe, après plus de deux ans de présence frustrante. Le natif n’aura plus l’impression d’être ralenti et bloqué partout. Il se sentira moins à l’écart des autres aussi, isolé dans son coin. Le dialogue avec l’être aimé sera moins anémique, il gagnera même de la chaleur. Les célibataires seront enfin remarqués et ils pourraient entrer, lentement, dans une relation intéressante. Ils s’attarderont moins à leur âge aussi, en se pensant plus vieux que tout le monde. Et l’énergie leur reviendra graduellement au fur et à mesure qu’ils se réintéresseront à la vie et qu’ils bougeront davantage. Certains ressentiront moins de malaises, réels ou diffus, ou ils guériront d’une quelconque maladie. La confiance en eux leur reviendra, ils recommenceront à faire des projets et auront du succès, car ils sont guidés par leur intuition, l’avenir leur apparaissant parfois d’une manière foudroyante. Jupiter les aide en ce moment à apprécier et à enjoliver leur routine de vie, mais à partir de mai, alors qu’il arrivera en Taureau, il les favorisera pour améliorer leur condition de vie au logis. Plusieurs auront la chance de déménager dans un local plus spacieux sans que ça coûte trop cher ou pourraient acheter un condo fabuleux, sans s’endetter jusqu’à la fin des temps. Donc, il y a de bonnes chances qu’ils voient une amélioration de leur confort au foyer, Jupiter y veillant avec force. Ils vivront de beaux échanges avec la famille aussi. Et d’autres pourraient oublier de vieilles histoires où ils auront souffert. Ils commenceront à guérir de blessures intimes. Alors bonne fête, le Verseau prométhéen, tu peux penser à ton bonheur maintenant, avec l’embellie qui s’en vient pour toi. Et à tout le monde, je souhaite une joyeuse et tendre Saint-Valentin. Ayez la chance de trouver de la bonne chaleur, en vous accotant sur l’épaule d’une personne bien accueillante.

Poissons Vous changez encore, des émotions inconnues remontent à la surface. Vous deviendrez plus adulte en les regardant en pleine face, plus mature et fort. Vous déciderez aussi de régler un problème une fois pour toutes, même si ça brasse et que ça provoque une rupture. Vous vous sentirez libre après. Quelqu’un vous perçoit très bien, sans illusions. Vous deviendrez plus lucide en argent, ça vous enrichira vite.

Bélier Vous serez heureux en présence de vos proches. Vous passerez de bons moments avec les ami.e.s et vous vivrez des rapprochements avec certains. Vous aurez du succès en travaillant sur un projet avec l’un d’entre eux. Ça devrait ajouter à votre avenir de l’intérêt, de la variété ou de la sécurité. Vous serez surpris de découvrir les réels sentiments d’un ami ou d’un voisin envers vous. Ça vous réchauffera le cœur.

Taureau Vous devrez travailler beaucoup, car on comptera sur vous. On vous confiera un nouveau défi. Une promotion. Vous brillerez en société. En particulier les artistes, leur magnétisme sera intense. Ils auront du succès, on ne verra qu’eux. Et des gens retraités donneront un coup de main où c’est nécessaire. Plusieurs s’occuperont de leurs vieux parents, devenus plus vulnérables, ou d’un fidèle ami un peu affaibli.

Gémeaux Ce sera plus fort que vous, vous partirez à l’aventure. Vous en aurez assez de la routine, vous bifurquerez à 90 degrés et vous tenterez une folie, celle que tout le monde vous déconseille, comme un voyage un peu plus aventureux qu’à l’habitude. Ou une expérience qui vous révèlera à vous-même. Vous croiserez un sage qui vous adressera des paroles bienveillantes. Ça vous guidera longtemps.

Cancer Ça va bouger vite dans vos finances, peut-être parce que vous recevrez un montant ou une aide quelconque, mais restez quand même lucide. Vous constatez que vous changez, ne serait-ce que par les regards différents que vous attirez et les gens que vous croisez de plus en plus. Il faudra étudier ça. La folie du jeune premier vous allait bien, mais la sagesse du vieux solitaire vous sied encore mieux.

Lion Quelqu’un s’intéressera vraiment à vous. Du côté du travail, il pourrait donc vous faire une proposition d’affaires. Sinon, il vous montrera un intérêt plus sentimental, que vous soyez libre ou non. Vous verrez mieux d’ailleurs comment vous vivez vos échanges, vous voudrez y évoluer ou faire une pause et vivre un temps en célibataire. Les voyages sont favorisés en ce moment, un rien devrait vous éblouir.

Vierge Vous supporterez moins qu’à l’habitude le désordre, vous ferez donc du ménage là où c’est nécessaire ou vous ferez des démarches d’un ennui mortel pour faire avancer un projet. Mais aussi, vous irez dire à quelqu’un une vérité de manière qu’il vous comprenne très bien. Impossible de vous ignorer ensuite. Soyez plus volontaire pour votre santé et marchez davantage. Tenez compte de votre âge si vous fêtez tard.

Balance Comme à chaque Saint-Valentin, au beau milieu de l’hiver, vous devriez vivre une aventure sentimentale pour ne pas sombrer sous la neige et l’ennui. Vous pourriez ainsi commencer dans une histoire sérieuse, mais ça réveillera aussi votre créativité. Il vous viendra une idée de génie pour réaliser un projet ou pour régler un problème récurrent. Vous aurez du plaisir lors de vos sorties. Chance en argent.

Scorpion Vous verrez votre logis autrement, des détails de construction ou ce que vous y ressentez maintenant. Ça pourrait vous décider à rénover ou à vendre pour aller vivre ailleurs. À moins d’accueillir un coloc intéressant. Vous serez surpris en vous souvenant différemment d’une histoire passée. Ça vous rendra plus relax, puis vous irez plus facilement avec le changement. Vous trouverez une bonne gang d’ami.e.s.

Sagittaire Vous serez heureux de prendre la route en solitaire ou avec des copains. Vous pourriez répondre à une invitation et rejoindre un ou des ami.e.s pour quelques jours. Vos échanges avec eux seront éclairants, ils auront bien des réponses pour vous. Vous aurez à faire un apprentissage quelque part et vous apprécierez de mieux en mieux votre vie, en créant une routine à votre gout. Voisin étonnant.

Capricorne Vous vivrez des histoires de fric. Peut-être aurez-vous la chance de faire une transaction avantageuse ou vous trouverez le moyen d’augmenter vos revenus. Vous voyez aussi qu’il y a des trésors bien plus importants que l’argent, comme la santé ou un amour partagé. Évitez les changements, ils risquent de vous décevoir. Allez marcher en montagne, vous y trouverez votre force et les arbres protecteurs.