Célébrez l’hiver québécois !

Au Québec, l’hiver n’est pas seulement une saison : il fait partie de notre culture. Et visiter les festivals et événements hivernaux est une façon de renouer avec cette culture! Faites revivre les traditions dans une atmosphère de célébration, que ce soit en pratiquant la pêche blanche, une activité millénaire, lors du Festival de pêche aux petits poissons des chenaux; en faisant du patin au Festival Feu et Glace ou encore en découvrant un carnaval local qui réchauffe le cœur des gens en revenant année après année, devenant lui-même une tradition.

Mtl EN Lumiere / PHOTO : Michael Vesia pour Tourisme Montréal

Du 16 février au 5 mars 2023

Montréal en Lumière

Le festival Montréal en Lumière est de retour et la programmation est très excitante encore une fois cette année. Cette 24e édition se tiendra du 16 février au 5 mars 2023 dans le Quartier des spectacles avec comme thème Le meilleur de Montréal l’hiver. Événements gastronomiques et musicaux seront encore une fois au rendez-vous, certains même gratuits. Voici un petit tour d’horizon de la programmation. Un tout nouveau sentier de patin musical et aérien, un spectacle exclusif créé par les 7 Doigts, un parcours d’installations lumineuses, des projections cinématographiques géantes… vous en aurez plein la vue! Montréal en Lumière est aussi devenue l’une des références annuelles pour apprécier les menus et offres gourmandes des restaurants montréalais, des classiques aux nouvelles adresses grâce aux Bonnes Tables. L’édition 2023 et sa thématique Montréal reçoit place la gastronomie locale et internationale au cœur des arts de la table. Dégustez les spécialités d’une dizaine de chefs venus de la France, le Canada, l’Italie, la Belgique, la Suisse, et surtout la Scandinavie, dont Benoit Neusy, Romain Meder, Ina Niiniketo et Lionel Lévy. C’est l’occasion parfaite pour savourer la rencontre entre les cuisines d’ici et d’ailleurs lors de lunchs exclusifs, de brunch, de 5 à 7 et menus dégustation.

Quartier des spectacles, Place des Festivals à Montréal.

https://www.montrealenlumiere.com

PHOTO : Festival de pêche aux petits poissons des chenaux / CRÉDIT : J.G. Pothier pour Tourisme Mauricie.

Du 4 au 19 février 2023

Festival de pêche aux petits poissons des chenaux

Tradition typiquement québécoise, la pêche aux petits poissons des chenaux à Ste-Anne-de-la-Pérade est unique au monde. Dès que la température le permet, un véritable village s’installe sur le couvert de glace de la rivière Ste-Anne. Joignez-vous aux 90 000 visiteurs qui s’y donnent rendez-vous chaque hiver pour pêcher dans de confortables chalets chauffés, meublés et éclairés. Nul besoin d’être expert en la matière pour multiplier les prises ; même les enfants y parviennent. Une panoplie d’activités extérieures pour toute la famille vous y attend : spectacles de musique, structures gonflables, patinoires, balades en tramway, glissoire, etc. Au plaisir de vous voir sur la glace avec nous cet hiver et surtout… Bonne pêche !

Sainte-Anne-de-la-Pérade (Qc), Canada, G0X 2J0

https://lespetitspoissons.ca

Du 3 au 20 février

Le Domaine des flocons

Le Domaine des flocons emménage sur un tout nouveau site! Du 3 au 20 février 2023, venez vous amuser dans la section nord du parc Jacques-Cartier. Cet immense terrain de jeu accueillera nos traditionnelles glissades sur tube, nos magnifiques sculptures de neige et de glace ainsi qu’une panoplie de jeux et d’activités pour petits et grands! Apportez votre bonne humeur, le plaisir est garanti au Domaine des flocons! Courses à obstacles, labyrinthe, sports olympiques, spectacles acoustiques, tout y sera pour s’amuser et se garder au chaud! Évidemment, impossible de résister à nos traditionnelles queues de castor, particulièrement délicieuses près d’un feu!

Parc Jacques-Cartier, Gatineau

http://www.domainedesflocons.ca

PHOTO : FEU ET GLACE / CRÉDIT : C. Rouleau (pour Tourisme Lanaudière)

Les 4-5 et 11-12 février

Festival Feu et Glaces

Vivez pleinement votre hiver au plus grand rassemblement en plein air de Lanaudière. Un décor féerique et une rafale d’activités familiales vous y attendent : sculptures de glace et de neige, glissade, patin libre, spectacles, feux d’artifice, et bien plus encore !

Au Parc de l’Île-Lebel à Repentigny

https://lanaudiere.ca/fr/evenements-lanaudiere/festival-feu-et-glace/

CRÉDIT PHOTO : Francis Gagnon

Du 3 au 12 février 2023

Carnaval de Québec en collaboration avec Loto-Québec

Le Carnaval de Québec, présenté en collaboration avec Loto-Québec. La grande fête hivernale invite pour l’occasion les Carnavaleux à « sortir leur fou » pour sa prochaine 69e édition qui sera de retour en 2023. Le Carnaval propose à son prochain retour de son cœur de fête avec le Camp à Jos Vidéotron (Place George V), Les Débarques Cadbury (Parc de la Francophonie) et le majestueux Palais de Bonhomme (Zone Loto-Québec, Place de l’Assemblée-Nationale) où seront présentés les spectacles Hip-Hop et Électro Frette. Fort du succès de l’animation d’artères commerciales l’an dernier, Bonhomme enjolivera les quatre coins de la ville de ses plus belles sculptures de neige et de glaces avec la Virée des sculptures.

Partout à travers la ville de Québec, notamment à la Place de l’Assemblée Nationale

https://carnaval.qc.ca

Du 4 au 19 février

Saint-Côme en Glace

Le petit village lanaudois de Saint-Côme s’anime depuis 1967 avec Saint-Côme en Glace. Du 4 au 19 février, ce sera un rendez-vous durant lequel 150 artisan.ne.s passionné.e.s seront à l’œuvre sur la rue principale pour y faire naître des sculptures glacées plus impressionnantes les unes que les autres. On y propose également des spectacles traditionnels, des animations et plus de 85 sculptures à admirer au cœur du village. Tout près, on profite de notre visite pour jouir des joies de l’hiver dans Lanaudière. Raquette, fatbike, ski de fond, ski alpin : tout est à proximité du village. On termine même la journée autour d’une bière brassée sur place à la microbrasserie du coin.

https://festivalstcomeenglace.com

Du 17 au 19 février

Gatineau Loppet

La Gatineau Loppet est de retour cette année du 17 au 19 février 2023 ! Sillonnez les pistes du féérique parc de la Gatineau à l’occasion du plus grand rassemblement historique de ski de fond au Canada. Faites partie de la nouvelle vague non chronométrée nommée Vague Découverte! Elle permet à tout type de skieur.euse de participer aux courses sans avoir la pression de la compétition ou encore inscrivez-vous à des épreuves chronométrées mettant en vedette différentes techniques de ski variant de 2 à 50 kilomètres. Prenez part à cette 45e édition!

Parc de la Gatineau

https://gatineauloppet.com

24 et 25 février

9e édition Showfrette | Weekend en lumière

Rendez-vous de 18 h à 22 h dans le Vieux-Beloeil pour deux soirées hivernales de festivités ! Assistez à des projections lumineuses grandioses sur l’Église St-Mathieu, dansez aux rythmes de nos artistes invités, dégustez des boissons et bouchées gastronomiques de commerçants locaux et prenez part à des jeux et animations lumineuses pour toute la famille.

CRÉDIT PHOTO : Tourisme Québec cité

Une visite à l’Hôtel de Glace

Unique en Amérique, l’Hôtel de Glace de Québec ouvre chaque hiver, de janvier à mars. Cette œuvre d’art éphémère entièrement conçue de glace et de neige vous propose un spectacle fascinant. Visitez le grand hall, la chapelle, la glissade, les chambres et suites, et terminez votre tour au bar où vous pourrez savourer un cocktail servi dans un verre de glace. Avec ses voûtes de neige majestueuses, ses sculptures de glace et ses chambres à faire rêver, l’unique Hôtel de Glace en Amérique se métamorphose chaque hiver pour vous en mettre plein la vue. Préférerez-vous simplement en faire la visite, ou oserez-vous vivre l’expérience ultime d’une nuitée? Laissez-vous transporter par la féérie de cette œuvre d’art éphémère et offrez-vous une expérience hivernale inoubliable.

Crédit Photo : Mont Chapman – Point de vue #2, Charles Dion pour Tourisme Cantons-de-l’Est.

Explorer les paysages enchanteurs des Cantons-de-l’Est

Avec les nombreuses montagnes dont certaines s’élèvant au-delà de 1000 m, il est certain que la région des Cantons est un excellent terrain de jeu où admirer de magnifiques panoramas tout au long de l’année. Avec ces nombreuses montagnes à visiter, il y en a probablement quelques-unes dont vous ignorez encore l’existence, mais qui valent assurément le détour. En voici trois que nous vous suggérons.



Les Monts Stoke

Le massif forestier des monts Stoke, dominé par des forêts de feuillus parcourues par quelque 25 km de sentiers, englobe quatre municipalités : Stoke, Ascot Corner, Dudswell et Westbury. Le mont Chapman représente le point culminant du massif. Altitude : 650 m. Niveau de difficulté : facile à intermédiaire. Particularité : le sentier la Grotte-de-l’Ours, qui mène

réellement à une grotte, est spécialement aimé des enfants.



La Colline La Rouche

À Racine, les sentiers qui se trouvent sur cette montagne sont ceux des Sentiers de l’Estrie, et représentent une sortie idéale en famille. La montée vous amène au travers de ruisseaux et marais jusqu’à un magnifique belvédère donnant sur le lac La Rouche. Niveau de difficulté : facile. Particularité : la présence de forêts matures très variées.



Le mont Écho

Les quelque 22 km que vous trouverez dans la zone du mont Écho, un peu à l’est de Sutton, font partie du réseau des Sentiers de l’Estrie. Le secteur abrite un superbe massif forestier et offre à plusieurs endroits des panoramas à couper le souffle. Altitude : 810 m. Niveau de difficulté : intermédiaire. Particularité : ce territoire est essentiel à la survie de plusieurs espèces comme la buse à épaulettes, le lynx, l’ours et le couguar de l’est.

CRÉDIT PHOTO : Canopée (Village sur glace de Roberval)

Destination pêche blanche, sports d’hiver et Village de glace au Saguenay-Lac-Saint-Jean

Le paradis de la pêche blanche se trouve au Lac-Saint-Jean, alors qu’Aventure Lac Saint-Jean offre les conditions idéales pour vivre pleinement l’expérience de la pêche sur un lac gelé. C’est un clé-en-main alors que tous les équipements nécessaires sont déjà sur place. Un guide accompagne également les visiteurs.euses et les aide à taquiner les différentes variétés de poissons, tels que le doré, le brochet ainsi que la perchaude. Pour compléter son séjour, il faut prendre un moment pour visiter le féérique Village sur glace de Roberval. Plus d’une centaine de maisonnettes entourent 1 km de sentier pédestre de même qu’un anneau de glace et une piste de fat bike, de quoi réjouir tous et toutes. Il faut aussi savoir que de nouveaux hébergements sont apparus dans le Village historique de Val-Jalbert, offrant notamment une vue sur le lac Saint-Jean via un immense mur-fenêtre. Et sur le territoire de la MRC Domaine-du-Roy, vous avez la possibilité de vivre plusieurs sports hivernaux. Vous aimez bouger et augmenter votre rythme cardiaque? C’est le moment de partir faire une randonnée en ski de fond ou en raquette! Plusieurs sentiers adaptés à tous les niveaux sont accessibles sur le territoire. Découvrez entres autres, les sentiers du Club Tobo-Ski et ceux du Club Plein-Air Ouiatchouan où vous pourrez profiter pleinement des joies de l’hiver. Il n’y a rien de mieux qu’une longue sortie en ski fond ou en raquette pour prendre l’air et profiter du décor enchanteur de la forêt.