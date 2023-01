L’année 2023 débute sous le signe de la croissance!

On se plaint souvent du nombre de locaux vacants dans le Village avant même de considérer qu’il y en a bien plus dans d’autres quartiers de la ville. Mais mine de rien, au moins huit commerces ont ouvert entre la fin de 2022 et le début de 2023. Plusieurs sont déjà à rénover et donner une couche de peinture fraîche pour accueillir la clientèle de leur nouvelle adresse. La tendance qui se dessine est claire : le Village connaît un regain de son activité commerciale. En 2022 seulement, 24 commerces ont ouvert dans le secteur contre 14 fermetures, ce qui fait chuter le taux d’inoccupation à 14,4% dans le Village.

Ce sont donc d’excellentes nouvelles pour le secteur qui se relève après de dures années teintées par les effets de la pandémie! À titre d’exemple, l’automne dernier, le local du Groupe El Moustir, courtiers immobiliers RE/MAX, a été inauguré au cœur du Village à l’occasion d’une soirée officielle avec la Chambre de Commerce LGBT du Québec. L’Événement a su attirer une bien belle foule pour l’équipe de Younes El Moustir tout en faisant rayonner le quartier auprès d’entrepreneur·euse·s potentiel·le·s. Voici maintenant quelques commerces qui ont ouvert dernièrement.

• • •

Pour l’amour du tatouage

Encore à l’automne, plus précisément depuis le 5 novembre dernier, le studio de tatouage International voyait le jour au 1460 rue Atateken, juste à côté de la station de service à l’angle de Maisonneuve. Phil Berge et deux autres copropriétaires décidaient d’occuper l’espace de ce lieu disponible. « Nous sommes trois associé·e·s et nous avons chacun·e au-delà de 10 ans d’expérience en tatouage. Nous sommes des ami·e·s de longue date. J’ai travaillé à Montréal et à Québec un certain nombre d’années. Quand un de mes amis a vu son salon de tatouage fermer, on a décidé de se lancer en affaires, de former une équipe et d’ouvrir notre propre commerce et c’est ce qu’on fait ici », nous explique Phil Berge.

Mais pourquoi avoir voulu ouvrir dans le Village particulièrement ? « C’est un endroit dynamique avec beaucoup de circulation, les gens ici sont créatifs, poursuit l’artiste. Le quartier a beaucoup de potentiel, c’est ce qui nous a attiré dans Village. Il y a beaucoup de studios de tatouage ailleurs, et on aime la clientèle qu’il y a ici. J’ai bien hâte aussi de voir l’ambiance lorsque la rue Sainte-Catherine sera piétonne l’été prochain. »

Alors, qu’est-ce qu’on retrouve chez Tatouages International ? Bien, essentiellement des tatouages classiques. Les murs sont recouverts d’une pléthore de designs et de motifs de tatouages. « On se spécialise vraiment dans le tatouage traditionnel comme lorsque les marins mettaient pieds à terre et allaient se faire tatouer, dit avec un peu d’humour Phil Berge. On fait donc un peu de tout. Les gens regardent ce qu’on a sur les murs pour s’en inspirer. Chez nous, on n’a pas besoin de prendre de rendez-vous, on passe nous voir et il y a quelqu’un de disponible tout le temps. C’est pour cela en même temps qu’on voulait être un street shop, au niveau de la rue, et non pas au fond d’un édifice quelconque. On voulait que la clientèle puisse voir le studio de la rue et rentrer nous rencontrer directement. »

Bien sûr, le studio International est présent sur les réseaux sociaux (Instagram : InternationalTattooing.mtl) et un site web est présentement en construction. « J’invite les gens à venir voir l’espace qu’on a créé ici », souligne Phil Berge. Bon, le tatouage est bien entendu quelque chose de très personnel, mais si cela vous chante et que vous avez envie de l’expérimenter, il est bon de savoir qu’il y a une équipe relativement jeune (entre 25 et 40 ans) qui est prête à recevoir les demandes de la clientèle.

• • •

Plein Soleil, entretien avec la rayonnante Marianne

À un jet de pierre (ou d’encre!) du studio International, plus au sud sur la même rue, avant ou après s’être fait tatouer, allez bouger au studio de danse et de yoga Indalab, aussi connu sous le nom Plein Soleil, que la très sympathique Marianne Derycke a ouvert au 1239, rue Atateken. Il s’agit d’une toute nouvelle inauguration puisqu’elle date du 9 janvier. Un vrai petit nouveau-né de l’année… enfin ou presque ! « J’habite le quartier depuis cinq ans maintenant, c’est un quartier de grande diversité où l’on retrouve toutes sortes de personnes différentes, donc pour moi c’était naturel d’ouvrir ici », note Marianne Derycke qui a étudié la danse à l’Université fédérale de Bahia, dans la ville de Salvador au Brésil.

« Ce quartier déborde de potentiel et je voyais qu’il n’y avait pas de centre de yoga ici. On a besoin d’un lieu de bien-être, poursuit Marianne Derycke qui est d’origine belge. Cela cadre aussi avec la vision inclusive du Village d’être ouvert à notre corps. Ce centre est ouvert à tout le monde avec son approche universelle. Je sens que les “Villageoi·se·s” peuvent vraiment en bénéficier. Je voulais aussi contribuer au secteur et la vie de quartier. »

Marianne Derycke n’en est pas à ses premières expériences. Elle pratique la danse depuis qu’elle est enfant. Cela fait une dizaine d’années qu’elle gère des centres de yoga et de danse et crée des activités. Mais ce n’est pas un studio de danse classique, ballet, de jazz ou de salsa. « Ici, on s’approprie son corps et les mouvements pour créer un état de bien-être physique et mental à travers la danse et le yoga. Je suis dans le développement et l’épanouissement de la personne, d’ailleurs ce type de danse extatique est en train d’émerger à Montréal […] », dit-elle. « Notre studio vise à encourager la médecine joyeuse du mouvement avec une approche interdisciplinaire englobant une gamme de pratiques du mouvement », peut-on lire sur le site web de www.pleinsoleil.club.

Il y aura des cours le matin, le midi et le soir. « Il y a en ce moment toute une offre d’ateliers et d’événements qui sont en développement », indique Marianne Derycke. La particularité de ce lieu est que, même si l’adresse est au 1239, Atateken, on y entre par l’arrière, par la porte du 1244, rue Wolfe. Pourquoi ? « Parce qu’il y a un salon où les gens peuvent s’asseoir, discuter et échanger, c’est plus amical et, ensuite, il y a le studio pour pratiquer les mouvements, la danse, le yoga. Le salon sert aussi de lieu de détente avant que les gens s’en aillent […] », dit Marianne Derycke. On peut rejoindre le studio Plein Soleil au 514-993-7805.

Par ailleurs, l’ancien local du Second Cup, perpendiculaire au parc de l’Espoir et juste à côté du resto Fantasie et de la boutique Armada par The Men’s Room, renaît sous l’enseigne d’une arcade de jeux.

Ouvert déjà depuis quelques temps au cœur du centre-ville de Montréal, sur la rue Sainte-Catherine Ouest, Arkad Amusement se veut le dernier cri des jeux et se définit comme l’ultime endroit de jeux d’arcade avec une grande diversité de machines à expérimenter pour avoir du plaisir et s’amuser follement entre amis! Ce commerce devrait ouvrir incessamment dans le Village.

• • •

Voici la liste des nouveaux commerces à découvrir dans le Village!

• Arkad Amusement – 1351 rue Sainte-Catherine Est

• Café Bella Italia – 1219 rue Sainte-Catherine Est

• Clinique de Ressources Psychologiques – 1675 rue Atateken

• Pizza 27 – 1117 Sainte-Catherine Est

• Studio Tatouages International – 1460 rue Atateken

• Studio Indalab, Plein Soleil – 1239 rue Atateken

• Vape-Elite – 1655 rue Atateken

• Yamato Dumpling – 1672 rue Sainte-Catherine Est

• • •

Nouvelle année, nouveaux projets? Ouvre ton commerce dans le Village en 2023!

La Société de développement commercial (SDC) du Village représente quelque 255 entreprises situées sur la rue Sainte-Catherine Est entre Berri et Cartier et sur la rue Atateken entre René-Lévesque Est et Robin. Notre mission? Contribuer à la transformation économique et à la vitalité du Village en favorisant la diversité, l’inclusivité et l’innovation de cette destination 2SLGBTQ+ reconnue mondialement et qui accueille chaque année plus de 2 millions de visiteurs·euse·s.

Concrètement, la SDC du Village peut contribuer à ton projet en t’offrant :

• Accompagnement

• Promotions

• Formations

• Programmes de subventions avec des partenaires d’affaires tels que PME MTL et la Caisse Desjardins du Quartier-Latin

L’année 2023, c’est aussi le moment idéal d’entreprendre dans le Village. Les nombreux projets immobiliers en cours accueilleront une toute nouvelle clientèle locale. En effet, ce sont des milliers de personnesqui sont attendues dans le Village au cours des prochaines années. Contactez-nous pour en connaître davantage sur les opportunités d’affaires et les subventions offertes!

[email protected]

Place au Village est rendu possible grâce à la collaboration de la SDC du Village.

1211, rue Sainte-Catherine Est, Montréal QC. H2L 2H1 | 514 529.1168

villagemontreal.ca | facebook.com/villagemontreal