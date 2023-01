Céline est toujours plus amazing !

Avec près de 250 millions d’albums à son actif, Céline fait partie des cinq chanteuses ayant vendu le plus de disques au monde. Artiste canadienne la plus performante de l’histoire et chanteuse francophone ayant vendu le plus d’albums de tous les temps, elle détient également le record mondial du spectacle résident le plus lucratif. Conclusion : n’en déplaise au magazine Rolling Stone, CÉLINE EST AMAZING. Si amazing que les Montréalais Iannick Pepin et Rémy Ouellet ont décidé en 2018 de lui dédier un événement ponctuel récurrent : Céline est amazing. La soirée fait tellement sensation qu’elle s’est retrouvée dans le New York Times en décembre dernier. Rien que son nom donne envie de se teindre en blonde, on a donc eu envie d’en apprendre davantage à propos de cet épique party à guichet fermé.

Tout a commencé alors que le couple de Montréal, en visite à Toronto, est tombé sur un événement 100 % Céline organisé par DJ Phillippe. Iannick et Rémy d-d-d-d-dansent sur les mots qui résonnent, mais n’ont qu’une idée en tête : « Ça n’avait tout juste pas de sens ! Cet événement devait avoir lieu à Montréal », raconte Iannick. C’est ainsi que les deux touristes convainquent le DJ de venir opérer sa magie avec eux au Café Cléopâtre. Ils lancent donc le 30 mars 2018, jour de l’anniversaire de Céline, l’un des premiers événements consacrés à la chanteuse dans la métropole. À leur grande surprise, des fans de partout au Québec se déplacent : « Deux femmes sont même venues de Trois-Rivières en pensant rencontrer Céline ! », se rappelle Iannick en riant. En plus des fans en délire, l’événement attire l’intérêt de Sony Musique Canada, qui propose dès lors de soutenir les organisateurs en offrant divers cadeaux lors de chaque édition. Iannick se rappelle qu’il était très nerveux lorsque Sony l’a d’abord approché : « La maison de disque de Céline qui nous contacte !

On pensait qu’on avait fait quelque chose de mal ! (Rires.) Finalement, l’équipe de Sony est présente chaque fois ! On est chanceux de compter sur eux ! ». Victimes de leur succès, les organisateurs déplacent l’événement vers une plus grande salle en 2019. Tenu au Ausgang Plaza, Céline est STILL amazing affiche complet avec plus de 450 personnes. Pandémie oblige, l’édition 2020, Céline est amazing dans ton salon, est présentée en ligne.

C’est donc après deux ans d’attente, en décembre dernier, que les fans ont pu renfiler leurs flamboyants kits de Céline et s’époumoner au son de leurs succès favoris. Encore une fois complet, Céline est forever amazing proposait notamment dix heures de projections vidéo et une installation artistique présentant l’évolution des coiffures de Céline. Les invités ont aussi eu droit à une prestation-surprise électrisante de Michel Dorion. La populaire drag leur a servi Ne partez pas sans moi, numéro ayant permis à la chanteuse de remporter l’Eurovision 1988.

Fait cocasse, chaque événement inclut un personnage grandeur nature de la famille Dion avec qui il est possible de se photographier, mais celui-ci se fait chaque fois kidnapper par les invités. Iannick confie donc qu’Eddy, Nelson, Thérèse et Claudette sont quelque part en cavale au Québec : « On a déjà vu notre Maman Dion apparaitre dans la story Instagram de quelqu’un qui l’avait apportée à son chalet, rigole-t-il. Il faudrait lancer un avis de recherche pour les retrouver ! #BringBackClaudette! ».

Sans annoncer la date de la prochaine édition de Céline est amazing, l’organisateur confirme que l’équipe est déjà au travail. À quoi s’attendre pour le prochain événement qui ne passe plus incognito ? « On tente toujours de surprendre les fans avec un clin d’œil en guise de surprise, donc on leur mijote encore quelque chose ! Ce sera plus gros et ils auront plus de fun, mais toujours avec la meilleure musique de Céline ! »

INFOS | https://www.facebook.com/celineestamazing