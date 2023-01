Dimitris Papaioannou, artiste mondial incontournable, de retour à l’Usine C avec INK : un duo spectaculaire !

Figure de proue de la création contemporaine, le peintre, dessinateur, concepteur des cérémonies des Jeux Olympiques d’Athènes 2004, Dimitris Papaioannou, transporte les publics du monde entier ! Désormais chorégraphe confirmé, il revient à Montréal pour nous présenter INK du 1er au 4 mars prochain !

Enfermés dans un espace semi-circulaire dominé par l’eau et la lumière, les deux interprètes Dimitris Papaioannou et Suka Horn apparaissent sur scène à la fois ange et démon, maître et esclave ou maître et disciple selon les interprétations.

C’est l’histoire d’une apparition, d’une intrusion et d’une domination d’un personnage sur l’autre. L’un est une pieuvre qui rejette de l’encre INK lorsqu’elle est capturée par l’autre. Cette encre se confond avec l’eau et devient source de création, d’écriture et de dessin entre ces deux créatures qui tentent de s’apprivoiser !

La présence de l’eau dans la danse contemporaine incarne souvent un personnage à part entière, à l’instar de Daniel Larrieu, Kitsou Dubois, Nathalie Pernette, Philippe Decouflé… ou encore des tableaux vivants du vidéaste Bill Viola. S’inscrivant dans cette tradition scénographique, évocatrice et sensitive, l’eau se présente ici plutôt comme un fluide, une encre ou un cordon qui cherchent à relier les deux protagonistes par leurs gestes et leurs corps.

Convoquant la science-fiction, les films d’horreur, les aliens, la peinture abstraite ou encore les grandes figures mythologiques, Dimitris Papaioannou esquisse un monde aux allures futuristes et cauchemardesques. Sans nous imposer ses propres significations et références, le chorégraphe nous invite à naviguer à leurs côtés et à réfléchir ensemble aux rapports de domination.

D’abord pensé comme une production pour huit danseurs, le projet s’est transformé en un duo inattendu : INK. Athènes – mars 2020, en plein confinement il a fallu tout recommencer, se réinventer. Dimitris Papaioannou et Suka Horn se sont alors retrouvés seuls en studio et ont commencé à explorer corporellement les figures du père et du fils ou encore du maître et l’élève.

Après l’envie première de retranscrire cette dualité sous une forme plastique et performative, la dimension chorégraphique a repris le dessus pour livrer au public une pièce puissante et spectaculaire ! «spectaculaire, où le duo devient rapidement un duel. Pour le chorégraphe, « [l]’espace, qui nous fait face, peut être aussi bien post-apocalyptique que celui de tous les commencements : les débuts de la vie, l’apparition du désir… » En affirmant que sa pièce INK prend des tournures de chasse à l’homme, le chorégraphe pose la question de la complexité des équilibres et des affres dans lesquelles nous plonge le subconscient humain. Sommes-nous toujours en fuite face à nous-mêmes ? Rendez-vous début mars, pour le savoir.

INFOS | IINK de Dimitris Papaioannou à l’Usine C, Montréal, du 1 au 4 mars 2023

Billets disponibles en ligne | https://usine-c.com/spectacle/ink