Kodo et le réveil des tambours japonais

Légendaire groupe de percussions taïko, le collectif japonais Kodo utilise depuis 40 ans tambours et autres instruments pour créer de vastes paysages sonores, au rythme du rituel ou du rêve éveillé. Ils nous font l’honneur d’une nouvelle visite à la Place des Arts pour y présenter Tsuzumi.

Ils font faire battre la cadence à haut rythme, évoquant une vie qui va trop vite, un monde qui se mécanise, un univers hypnotique ou une épique bataille armée. Ils utilisent aussi leurs percussions de manière texturée, donnant l’impression d’une musique qui incarne le monde souterrain, qui dépeint la vie des insectes ou qui reproduit les intempéries de la nature. Nul ne maîtrise mieux l’art de faire résonner les tambours et d’en extirper des sons variés que les percussionnistes japonais du Collectif Kodo. Des sons aptes à faire pulser les corps comme à raconter la communion douce avec l’environnement.



Des athlètes sur scène

Kodo signifie battements de cœur, et les athlètes sur scène s’activent en y mettant tout leur cœur dans des spectacles très physiques, absolument passionnants à regarder. Ils mettent à profit leur maîtrise absolue de cette forme percussive traditionnelle du taiko, patiemment apprise pendant de nombreuses années au Kodo Apprentice Center, sur l’île de Sado. Le taiko est, au départ, le nom donné à un tambour géant aux combinaisons rythmiques infinies utilisé dans les fêtes traditionnelles. Mais Kodo ne se limite pas à la tradition : sa musique et son utilisation du taiko est également contemporaine et métissée, inspirée des voyages de la troupe autour du monde.



Sur scène, ces sept percussionnistes virtuoses ont un pied dans la tradition et dans la spiritualité, et l’autre dans l’invention et dans le décloisonnement. Ce sont aussi de véritables athlètes : la pratique du taiko est une prouesse sportive en soi !



Après deux ans d’absence sur scène après la tournée Evolution (qui marquait le retour l’emblématique tambour o-daiko pour une première fois depuis 2013), Kodo est de retour avec Tsuzumi, une tournée entammé en 2021 et qui célèbre les 40 ans d’existence du collectif, né en 1981 au Festival de Berlin. Dans Tsuzumi, les athlètes/musiciens remontent aux racines du taïko pour créer une toute nouvelle œuvre où chaque tambour taïko sur scène établit un lien entre la nature et l’homme. Après plus de quatre décennies à parcourir cinq continents pour offrir 6500 représentations, Kodo est réellement au sommet de son art.

INFOS | 16 mars 2023 à la Salle Wilfrid-Pelletier de la Place des Arts.

