La routine beauté au masculin à adopter

Faites-vous partie des hommes qui ont une routine de soins de la peau minimaliste ou complètement inexistante ?

Chez Epiderma, on sait que prendre soin de sa peau est primordial. Cette année, on vous propose d’adopter une bonne (ou nouvelle !) routine beauté qui deviendra la pierre angulaire d’une bonne hygiène en plus d’entretenir votre santé physique et mentale.

Une peau soignée signifie que les éruptions cutanées, les irritations et les rougeurs seront moins fréquentes et que les signes visibles du vieillissement seront repoussés.

Imaginez les résultats lorsque vous combinerez à ceci les conseils des experts d’Epiderma, le leader en médico-esthétique au Québec.



Voici 3 conseils simples pour une routine beauté à adopter.



Déterminer vos préoccupations

Bien des hommes ont de larges pores et produisent beaucoup de sébum. Si c’est votre cas, vous êtes susceptible d’avoir des points noirs sur le visage, particulièrement sur la région du nez.

Les problèmes d’acné sont également plus communs chez les hommes et peuvent se prolonger bien après l’adolescence puisqu’ils sont moins reliés aux variations hormonales que chez les femmes.

C’est votre cas ? Sachez que différents traitements médico-esthétiques sont offerts chez Epiderma pour traiter ces préoccupations : microdermabrasion, peelings et photorajeunissement. Ils peuvent resserrer les pores, éclaircir le teint, équilibrer la peau pour diminuer l’acné, réduire les taches pigmentaires et plus encore.

Atténuer les signes de l’âge et de la fatigue

Êtes-vous à la recherche d’un traitement rapide et efficace permettant d’atténuer les signes de l’âge au niveau du visage, comme les rides, les pattes d’oies ou un air fatigué ? Les injections de neuromodulateurs (Botox) effectués par un médecin pourraient vous intéresser.

Dre Caroline Pelletier avec un patient chez Epiderma



Gagnant en popularité, les injectables sont de plus en plus adoptés dans la routine beauté masculine. Par exemple, les injections d’agents de comblement de type Juvéderm permettent d’atténuer les cernes pour redonner un coup d’éclat au regard, de pallier une perte de densité, de redéfinir une mâchoire, et ce, sans chirurgie.

Adopter une routine beauté quotidienne

Il s’avère gagnant d’investir dans des produits cosmétiques de qualité, adaptés à votre peau, pour poursuivre votre routine à la maison et optimiser vos résultats.

4 recommandations

Étape 1 – Nettoyer :

Le nettoyage de la peau est primordial matin et soir. Cette étape permet d’éliminer les impuretés et les huiles naturellement produites par votre corps, de débarrasser votre peau des polluants extérieurs et de tous autres débris, écrans solaires ou produits que vous avez appliqués. Un bon nettoyage quotidien aide à préserver un PH équilibré.

Suggestion : Lait pur nettoyant – Medicart (45 $)

Étape 2 – Exfolier

L’utilisation d’un exfoliant 1 à 2 fois par semaine permet de désincruster les pores et d’éliminer les peaux mortes de même que toutes les saletés qui obstruent votre peau. En plus, il peut réduire l’apparition de poils incarnés causés par le rasage.

Suggestion : Osmoclean – Crème douce désincrustante – Esthederm (48 $)

Étape 3 – Hydrater et traiter

De nombreux facteurs peuvent contribuer à l’assèchement de votre peau ou à différentes problématiques, dont le rasage qui provoque souvent des irritations. Pour lutter contre la sécheresse cutanée ou les imperfections, mais aussi contre les signes du vieillissement, le produit traitant choisi est donc un élément crucial.

Suggestion : Sérum tenseur C – Medicart (65 $)

Étape 4 – Protéger

Été comme hiver, il est important de protéger sa peau des rayons UVA et UVB à l’aide d’un écran solaire. Ceci permettra de limiter les dommages causés par le soleil tels que le vieillissement prématuré de la peau.

Suggestion : Photo Regul FPS 25 – Esthederm (84,15 $*)



*Offre d’une durée limitée



Les cliniques Epiderma offrent aussi la gamme complète de produits Medicart qui sauront répondre à vos préoccupations.

