L’origine du mois de l’Histoire des Noirs au Québec

Le Mois de l’histoire des Noirs est souligné annuellement au Québec et dans plusieurs régions du monde par diverses institutions publiques, privées et communautaires.

Au Québec, la Table ronde du Mois de l’histoire des Noirs organise depuis plus de 30 ans des activités qui permettent à la population québécoise de découvrir la richesse et la diversité des communautés noires et de rendre hommage aux personnes qui se sont illustrées dans différents domaines. Au moment d’aller sous presse, la programmation n’avait pas encore été dévoilée, mais on vous invite à la découvrir en visitant le https://www.moishistoiredesnoirs.com