Mont-Tremblant : 4 plans secrets dévoilés par les gens du coin

Février est sans contredit le mois idéal pour profiter au maximum des plaisirs de l’hiver. Pour une escapade en pleine nature où la quiétude remplace l’effervescence de la station de ski, Mont-Tremblant est la destination à privilégier… surtout si vous connaissez les secrets bien gardés des résidents! Ça tombe bien : on vous présente quatre suggestions d’activités à faire sans tarder.

Sport et nature au Domaine Saint-Bernard

Amoureux de la nature, imaginez pratiquer vos sports d’endurance hivernaux préférés au cœur de 1 500 acres de nature protégée. Lieu de prédilection des fondeurs et raquetteurs de la région, le Domaine Saint-Bernard est très certainement l’un des trésors les mieux gardés des Laurentides! Le jour, vous pourrez vous adonner au ski de fond, à la raquette ou à la randonnée pédestre en admirant le paysage sublime de ce parc écotouristique protégé. Le soir venu, dirigez-vous vers le Pavillon d’astronomie Velan pour observer la voûte étoilée grâce à un télescope de haute qualité.

Paysages grandioses au cœur du plus grand parc de la Sépaq

Joyau incontesté de la région, le parc national du Mont-Tremblant s’étend sur un territoire de 1 510 kilomètres carrés, entre le lac Tremblant et la rivière du Diable. En plus d’être l’un des plus grands parcs du réseau de la Sépaq, il s’agit aussi du plus ancien. Les résidents de la région comme les touristes s’y rendent pour renouer avec la nature sauvage et profiter des 80 kilomètres de sentiers aménagés pour le ski nordique, le ski de fond, la raquette et la randonnée. Les adeptes de camping apprécieront notamment la panoplie de choix possibles comme les yourtes aménagées et quelques sites destinés au camping d’hiver pour les amateurs expérimentés. Et pour vous réchauffer entre deux explorations, rendez-vous au Centre de découverte qui propose notamment un foyer au bois. La nature et son immensité vous attendent!

Gastronomie et vie nocturne

Vous aimez la fine cuisine et les découvertes culinaires? Sachez que la région regorge d’adresses incontournables où déguster les saveurs d’ici et d’ailleurs. Les produits du terroir y sont souvent mis à l’honneur par des chefs passionnés qui font preuve d’une imagination peu commune pour vous surprendre. N’hésitez pas à visiter les secteurs du centre-ville et du légendaire Village, où se trouvent les restaurants les plus prisés des Tremblantois. Vous y découvrirez le lieu idéal pour une sortie avec votre date à l’occasion de la Saint-Valentin!

Vous êtes un adepte de l’effervescence du nightlife? Alors un arrêt au Centre de villégiature, situé au pied des pentes, s’impose. Ici, les oiseaux de nuit se rassemblent pour festoyer dignement dans les nombreux bars environnants comme l’indétrônable P’tit Caribou, élu meilleur bar d’après-ski en Amérique du Nord dix années consécutives par Ski Canada Magazine et classé quatrième meilleur bar de ski au monde par Forbes.

Du vélo en hiver!

Vous avez déjà peut-être expérimenté le fatbike, sorte de vélo muni de pneus surdimensionnés qui permettent de pédaler dans la neige? Grâce à ce sport ultra populaire depuis quelques années, vous pouvez passer l’hiver sur deux roues et découvrir des paysages inégalés sur environ 50 kilomètres de sentiers spécifiquement aménagés à travers la région. De quoi faire le plein d’adrénaline et de nature!



