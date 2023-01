Personnes vivant avec le VIH-sida : devoir de mémoire 

Dans les années 1980 et 1990, une vague de décès a déferlé dans la communauté gaie à cause du virus du sida. Artistes, personnalités et gens ordinaires mouraient au bout de leur maladie, parfois seuls, leurs familles les ayant rejetés. Montréal n’y a pas fait exception. Denis Cormier-Piché a présenté récemment un projet de « Capsules temporelles VIH-sida : récits longtemps tus » aux Archives gaies du Québec (AGQ) afin de ne pas oublier les personnes qui sont décédées ou qui vivent encore avec cette maladie. Par ailleurs, les AGQ célèbrent cette année leur 40e anniversaire de fondation. On a déjà prévu quelques activités s’y rattachant tout au long de 2023.

Mais pourquoi parler à ce moment-ci de personnes séropositives ou qui en sont mortes? « Il y a un tas d’histoires qui sont inconnues parce qu’elles sont privées et donc non racontées. C’est la genèse du projet. […] Il s’agit de livrer des choses qui n’ont jamais été livrées, [jamais été] dites [à propos] de gens qui vivent avec la maladie, qui en sont morts ou qui vont mourir dans les prochaines années », d’expliquer Denis Cormier-Piché, qui est gouverneur de la Fondation Émergence depuis 2016.

Dans le cadre de ces « Capsules temporelles VIH-sida », vous pouvez donc faire parvenir aux Archives des textes de témoignage, dessins, photos, images, poésies, clé USB (peut-être support vidéo), bref tout ce qui peut entrer dans une enveloppe standard No 10. Vous avez jusqu’à la fin mars pour le faire.

Mais attention, tout cela ne sera dévoilé qu’en 2047, soit dans 25 ans. Pourquoi attendre si longtemps ? « Par pudeur, par respect, parce que certains ne l’ont jamais dit à leur famille, à leurs parents, etc. C’est pour libérer la parole, simplement. Il n’y a pas ici de questions légales ou techniques, juste pour libérer la parole, que les gens témoignent et je sais qu’il va y en avoir tellement. Parce que cela peut être aussi émouvant pour une personne de le faire. […] Ce sera très touchant, c’est sûr », poursuit Denis Cormier-Piché, qui est aussi patient partenaire organisationnel au CHUM et qui siège notamment au comité ÉDI (Équité, diversité et inclusion), ayant à ce titre participé à la rédaction de la nouvelle Politique ÉDI du CHUM. Denis Cormier-Piché intervient aussi sur différents projets en lien avec les réalités 2SLGBTQ+ à l’UdeM, Concordia, l’Université Laval, l’INRS et à l’INESS/Table de santé numérique.

« Il est important de souligner les personnes vivant avec le VIH-sida ou celles qui ont vécu avec la maladie ou qui en sont mortes et que les jeunes générations n’ont pas connues. Denis nous a approchés et on a dit oui avec grand empressement. Les Archives appuient ici totalement l’initiative de Denis Cormier-Piché pour ce devoir de mémoire […] », dit Pierre Pilotte, le coordonnateur des AGQ.

INFOS | Si vous décidez de participer à ce projet, on vous remettra un formulaire

d’information et de consentement. Tous les détails sont à l’adresse suivante :

http://agq.qc.ca/capsules-temporelles-vih-sida/