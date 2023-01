Pisser debout sans lever sa jupe ou jongler avec son alter égo…

Olivier Arteau ressent depuis l’enfance un malaise quant à sa façon de se mouvoir, se jugeant trop féminin et enfantin. Qu’est-ce qui a influencé sa manière d’être dans l’espace ? Pourquoi adhère-t-il à aux conventions de genre ? Qui dicte nos choix? Qui a réellement le contrôle sur ce que nous sommes? Voilà les questionnements qui sont à la base de la pièce qu’il présentera début mars au Théâtre d’aujourd’hui.

L’auteur et metteur en scène réunit sur scène un groupe flamboyant d’ami·e·s artistes de plusieurs disciplines : le danseur et chorégraphe Fabien Piché, les musicien·ne·s Jorie Pedneault (Narcisse), Vincent Roy et Sarah Villeneuve-Desjardins ainsi que les interprètes Ariel Charest, Laurence Gagné-Frégeau, Lucie M. Constantineau et Zoé Tremblay-Bianco.

Ensemble, ce groupe s’applique à révéler le bagage culturel et sociologique de nos préjugés et de nos paradoxes. Par le biais de l’autofiction, de la performance, de la musique et de la vidéo en direct, chaque membre se livre à une autopsie identitaire.

«Ceci est une histoire vraie», explique Olivier Arteau dans un texte présentatif de la pièce. «C’est la nôtre. Mais les artistes sur scène, eux devront jongler constamment avec leur être fictif.Leur alter ego. Celui qui les protège de la persécution et leur permet de créer une distance avec celleux qu’iels sont vraiment. […] On s’est créé un band pour devenir des émetteurs de pulsations : se sentir plus, accélérer vos pouls, laisser monter la chair de poule et espérer qu’on s’amourache un peu plus de nous si on arbore le persona de la rockstar, du DJ, de la chanteuse d’opéra. Nous permettre d’annihiler, sans que vous le sachiez, ce qui nous fait trembler. Combattre le chaud par le chaud.»

Pisser debout sans lever sa jupe proposera donc une soirée des plus émancipatrice, un bal décontracté, une véritable invitation à la vibration.

INFOS | PISSER DEBOUT SANS LEVER SA JUPE, du 2 au 11 mars 2023

à la salle Michelle-Rossignol du Centre du Théâtre d’Aujourd’hui une création du Théâtre Kata en codiffusion avec le Centre du Théâtre d’Aujourd’hui texte et mise en scène Olivier Arteau avec la collaboration des interprètes Ariel Charest, Laurence Gagné-Frégeau, Lucie M.Constantineau, Jorie Pedneault, Fabien Piché, Vincent Roy,Zoé Tremblay-Bianco, Sarah Villeneuve-Desjardins assistance à la mise en scène Lucie M.Constantineau

https://theatredaujourdhui.qc.ca