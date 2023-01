Salon du livre LGBTQ+ : « Quand lire rime avec queer »

Oui, c’est bien le thème de ce 2e Salon du livre de Fierté littéraire qui se déroulera le week-end des 4 et 5 février au Théâtre La Comédie de Montréal, dans le Village. Une trentaine d’auteurs, d’autrices et d’autaires se donnent rendez-vous, une fois de plus, pour rencontrer le public et échanger. Ventes et dédicaces de livres, heure du conte, tables rondes, entrevues, etc., les activités seront variées et destinées autant aux enfants qu’aux adultes. Donc, avis aux parents qui ont des petits enfants !



Peut-être que certain.e.s ne connaissent Fierté littéraire que pour les évènements organisés durant Fierté Montréal, mais en réalité c’est bien plus que ça. Ce groupe met ici sur pied sa deuxième activité de salon littéraire, qui aura cette année à la coprésidence d’honneur Dimani Mathieu Cassendo, artiste de la narration visuelle et bédéiste, ainsi que Jonathan Bécotte, auteur.

« En tout, on s’attend à ce qu’une trentaine d’auteurs, d’autrices et d’autaires participent aux nombreuses activités de ce Salon du livre », de confirmer Denis-Martin Chabot, qui est auteur et directeur général de Fierté littéraire. On abordera principalement, mais pas uniquement, les sujets de l’univers du fantastique et de la science-fiction, ainsi que les livres graphiques, « deux thèmes jusque-là jamais abordés dans nos activités », dit Denis-Martin Chabot.

Il y aura une table ronde chaque jour du Salon : le samedi on abordera la BD queer avec Anthony Ozorai et ses invités ; et le dimanche on s’intéressera à l’univers du fantastique avec Jennifer Ricard et ses invités.

Les matinées seront consacrées aux enfants, tandis que les adultes pourront participer aux discussions en après-midi. L’heure du conte sera plus populaire que jamais, le samedi avec la drag queen Jessie Précieuse et le dimanche avec les drag kings RV Métal et Rock Bière.

Ensuite, de 15 h 30 à la fermeture, comme lors de la précédente édition, il y aura des lectures publiques. Le samedi, Pascale Cormier animera Transpoésies au Salon du livre, tandis que l’auteur Chris DiRaddo sera à la barre du Violet Hour (en anglais), le dimanche.

Le 4 février, dès 14 h, il ne faudra pas rater le lancement du tout dernier recueil de Fierté littéraire, par Denis-Martin Chabot, intitulé Bas les masques. Mais on n’en sait pas plus, il faudra être sur place pour le découvrir !

« Fort du succès du Salon du livre de décembre 2021, on veut donner […] aux auteurs queers un moment privilégié pour rencontrer le public », poursuit Denis-Martin Chabot. « C’est une belle occasion de se réunir et de célébrer la littérature queer. C’est un salon qui est ouvert à tout le monde, les hétéros sont les bienvenus. On désire qu’ils découvrent, justement, la littérature queer, la BD, les romans, etc., et tout l’aspect de l’imaginaire de nos communautés. On veut que le public vienne à la rencontre des auteurs, autrices et autaires. […] Notre littérature va au-delà que de simplement raconter des histoires de coming out, elle parle de l’imaginaire et d’une variété de sujets. […] »

Les organisateurs aimeraient remercier ici le Conseil des arts de Montréal ainsi que le Fugues pour leur collaboration.

À noter que les activités sur scène seront diffusées en direct sur le canal YouTube de Fierté littéraire @fiertelitteraire8239.



INFOS | Salon du livre de Fierté littéraire, les 4 et 5 février de 10 h à 17 h, au Théâtre La Comédie de Montréal, 1113, boul. de Maisonneuve Est. Entrée gratuite (contribution volontaire suggérée).

La programmation complète de ce Salon sera disponible sous peu sur fiertelitteraire.ca et sur la page Facebook de Fierté littéraire. facebook.com/FierteLitteraire