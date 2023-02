Fraichement jeudi, en ondes depuis déjà 4 ans

Après avoir célébré la 200e émission le 1er décembre dernier, voilà que l’on marque le 4e anniversaire, oui déjà, de l’émission de radio Fraichement Jeudi ! Diffusée sur les ondes de Radio Centre-Ville (102,3 FM) tous les jeudis soir dès 21 h 30, c’est LA tribune radio de la communauté LGBTQ+. Pour souligner cet anniversaire, quoi de mieux qu’une belle soirée au bar Le Cocktail, le vendredi 3 février, en mode 5 à 7. Tout le monde est invité à célébrer la 4e année de fraichement jeudi.



« Nous sommes l’une des premières émissions LGBTQ+ qui a duré autant et avec autant de succès. Mais de voir que ça continue et que cela perdure […], c’est merveilleux de réussir et faire ça avec tout ce qu’on a connu avec les effets de la Covid en plus… », de dire Victor Jr. Roberge, le concepteur et animateur de l’émission.

Mais qu’est-ce qui expliquerait ce succès ? « Je pense que la communauté se relie à nous sur les différents sujets que l’on traite dans l’émission », de poursuivre Victor Jr. Roberge. Il y a de plus en plus d’ouverture des gens à la diversité sexuelle et de genre, bien qu’il y ait encore du travail d’ouverture d’esprit à faire, mais c’est là. […] Il y a aussi le fait qu’on oeuvre avec des organismes partenaires comme Le Chainon, la Fondation Émergence, la Banque TD, RÉZO, la Maison Plein Coeur ou encore le Magazine Fugues. […]. »

Avec des chroniques comme celles de Nathalie Di Palma, Dominique Bourque, Martine Roy, Rafaël Provost, Anthony Paya, la députée Ruba Ghazal, le Dr Pierre Côté, Olivier de Maisonneuve et d’autres encore, Fraichement Jeudi couvre une variété de sujets — allant des vins à la politique et de l’environnement à la culture, entre autres — qui rejoignent la communauté LGBTQ+ de la région montréalaise.

Les animateurs de l’émission, Nathalie Di Palma, Victor Jr. Roberge, Raphaël et Anthony Payá.- photo Serge Blais



« Nous sommes en plein essor en ce moment », affirme Victor Jr. Roberge. « La Covid nous a frappés très durement et on n’était plus en studio. Il a fallu acheter du matériel pour enregistrer et monter les émissions. Puis, plusieurs personnes ont quitté l’émission.

Moi-même je n’animais plus, j’avais pris une sabbatique en raison de mes fonctions dans le milieu de la santé, mais je retourne aussi à l’animation cette année. Et il faut dire que nous sommes tous et toutes des bénévoles et le bénévolat, malheureusement, est de plus en plus rare […]. »

On le sait, Radio Centre-Ville est une radio qui s’adresse aux diverses communautés ethniques de la métropole. « et ces gens écoutent notre émission », de dire le concepteur de Fraichement Jeudi. Nos auditeurs sont aussi des gens de diverses communautés, il y a des Haïtiens, des Arabes, des Latinos, etc. Il faut dire qu’on parle de sujets LGBTQ+, oui, mais pas uniquement. Lorsqu’on fait de l’éducation populaire en parlant des itss (infections transmissibles par le sexe et par le sang), avec le Dr Côté, cela intéresse tout le monde, ou lorsqu’on parle du VIH, c’est la même chose. On reçoit, par exemple, les responsables des Fédérations des pompiers ou des policiers ou du Comité LGBT d’Hydro-Québec, ce ne sont pas des sujets uniquement “LGBTQ+” et cela contribue à notre mission d’ouverture d’esprit dans la population. »

Bien entendu, pour Fraichement Jeudi, cet anniversaire est un moment important qui consolide également l’organisme à but non lucratif qu’est cette émission, car, oui, il s’agit bien d’un organisme communautaire.

« Nous avons de très grands rêves pour 2023 », de poursuivre Victor Jr. Roberge. « On aimerait avoir un studio mobile pour aller sur place, sur le terrain lorsqu’il y a des évènements, pour donner encore plus la parole aux gens. Donc, avis aux donateurs de la communauté, nous recherchons des fonds en ce début d’année pour atteindre cet objectif […]. On veut aussi maximiser notre présence sur les réseaux sociaux, d’où l’autre but d’avoir un tout nouveau site Web pour encore informer plus les gens puisque l’émission est devenue une histoire de la communauté LGBTQ+. »



Donc, à ne pas oublier le rendez-vous de la célébration de ce 4e anniversaire, le vendredi 3 février, de 17 h à 19 h 30, au Bar Le Cocktail (1669, rue Sainte-Catherine Est), dans le Village.

INFOS | FRAÎCHEMENT JEUDI — La tribune radio de la communauté LGBTQ+



Diffusée tous les jeudis soir dès 21 h 30, sur les ondes de Radio Centre-Ville (102,3 FM) et en ligne via le site de Radio Centre-Ville www.radio-centreville.com.

Les émissions sont également disponibles au format balado à la section ‘Vidéos‘ sur la Page Facebook de Fraîchement Jeudi www.facebook.com/fraichementjeudi.

Courriel : [email protected]

— Article publié le 23 janvier 2023