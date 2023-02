Pour en savoir plus sur les croisières Virgin avec Voyages Centaure…

Vous avez envie de découvrir ou de redécouvrir le monde de la croisière et d’explorer plus de 100 magnifiques destinations? Virgin Voyages arrive sur le marché québécois avec un produit pas comme les autres!

Voyagez à bord d’un des 4 luxueux navires accessibles aux adultes seulement et profitez d’une expérience gastronomique des plus savoureuses, d’une ambiance complètement festive, d’un confort absolu et d’un milieu totalement inclusif!



Pour en apprendre davantage et découvrir ce fabuleux produit, l’équipe de Voyages Centaure vous invite le mercredi 8 février 2023, à 19h, à une conférence virtuelle d’environ 60 minutes avec Sean Russo, directeur des ventes pour le Canada, de Virgin Voyages ainsi que Serge H. Malaison de Voyages Centaure.

Au programme, découvrez le monde de Virgin Voyages, laissez-vous inspirer par la présentation des itinéraires offerts par Voyages Centaure et profitez de quelques offres exclusives aux participant.e.s de la conférence!

POUR VOUS INSCRIRE:

https://us06web.zoom.us/meeting/register/tZwpd–hrzMqHtPhsmpUxQidUNedGZq2Kr_j





* Notez que la conférence se déroulera principalement en anglais, mais que celle-ci sera accompagnée de sous-titre et de traduction simultanée pour aider à la bonne compréhension de tous.tes