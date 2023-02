L’UdeM s’engage à lutter contre la discrimination et le racisme sur ses campus

L’Université de Montréal a adopté, en décembre dernier, une nouvelle politique visant à favoriser un milieu de travail, d’études et de vie empreint de respect et exempt de toute forme d’incivilité, de harcèlement, de discrimination et de racisme. Une semaine de sensibilisation sur les enjeux de racisme a également a d’ailleurs lieu du 13 au 17 février sur tous les campus de l’UdeM.

Par cette politique adoptée le 12 décembre dernier, l’Université «reconnaît l’existence du caractère systémique et structurel du racisme et de la discrimination, qui crée des dynamiques durables de subordination, d’infériorisation et d’exclusion des groupes sous-représentés, particulièrement des personnes racisées et des personnes autochtones». L’UdeM est l’une des premières universités du Québec à inclure formellement dans une politique les dimensions d’incivilité, de racisme et de discrimination.

En plus de définir les rôles et responsabilités de chacun, cette politique institutionnelle propose divers moyens pour traiter, prévenir et faire cesser les comportements répréhensibles et les situations problématiques. Qu’il s’agisse de racisme, de sexisme, d’homophobie ou encore de discrimination fondée sur le handicap, toutes les formes de préjugés liés aux différents marqueurs de la diversité peuvent être signalées au Bureau du respect de la personne (BRP), qui vielle à l’application de la nouvelle politique.

S’adapter aux réalités de sa communauté

Liée au plan d’action Pour l’équité et l’inclusion 2020-2023, cette politique est en phase avec le désir de l’UdeM de sensibiliser les membres de sa communauté aux enjeux d’incivilité, de harcèlement, de discrimination et de racisme. Elle s’inscrit dans le nouveau mandat du BRP, résultant de la Mission du recteur sur la liberté d’expression en contexte universitaire.

Dans la même lignée, le BRP a embauché, en avril 2022, Alessandra Devulsky, conseillère spécialisée, afin d’épauler l’équipe dans le traitement des signalements de discrimination et de racisme. Une semaine de sensibilisation sur les enjeux de racisme a également été mise sur pied. Elle a lieu du 13 au 17 février sur tous les campus de l’UdeM.