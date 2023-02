Alors on danse à la Nuit blanche  

La Nuit blanche à Montréal est l’une des soirées les plus festives de la saison froide. Véritable boule disco au cœur de l’hiver montréalais, la veillée illumine et ensorcelle la ville d’un bout à l’autre. Pour sa 20e édition, la nuit où tout est permis propose une centaine d’activités et de nouveautés qui vous feront danser jusqu’au lever du jour. Pour vous aider à planifier votre soirée, voici un survol des endroits où se déhancher à la 20e Nuit blanche!

Le Village : pour danser jusqu’à 6 h

Plusieurs partys spéciaux gratuits sont organisés pour les noctambules à la Nuit blanche. On compte notamment la soirée afrohouse Le Maquis au Ausgang plaza, l’événement KARNIVAL avec POIRIER et invités au Club Soda ainsi que la soirée Soul Sister Remix Project au Cabaret Lion d’or.

Ceux qui désirent défoncer la nuit au cœur du Village pourront aussi se diriger vers le Stud pour la Nuit Blanche Polar Bear où vous pourrez danser toute la nuit dans une ambiance décontractée.

Quant au Renard, au Renard, on offrira la soirée Un Renard blanc, la nuit. Le bar placardera les fenêtres et proposera danse, jeux de lumières et de fumée jusqu’au lever du soleil.

Nuit Banche, Montréal en lumière (crédit photo : Victor Diaz Lamich)

La place des Festivals vous garde debout jusqu’à 2 h

Située à un kilomètre à l’ouest du Village, la place des Festivals est le cœur festif et rassembleur de la Nuit blanche. Pour l’occasion, le site emblématique s’animera jusqu’à 2 h. En plus de pouvoir glisser et faire un tour de grande roue, on pourra y écouter certains des meilleurs DJs en ville. De 21 h à 2 h, la Station DJ Rogers proposera les rythmes endiablés de MVNGO, Ghetto Birds, Tizi et Cloverdale. C’est l’occasion parfaite d’utiliser le one-piece fluo acheté pour Igloofest une dernière fois avant de le ranger définitivement jusqu’à l’an prochain!

Le party gratuit des 20 ans de la Nuit blanche au MTELUS

De la tombée du soir jusqu’aux aurores, tous pourront se réchauffer avec le spectacle gratuit complètement festif 20 ans de la Nuit blanche : Party au MTELUS. De 19 h à 6 h, une distribution 100 % québécoise prend d’assaut la scène. Au menu : Claudia Bouvette, Valaire, Choses Sauvages, Kid Koala x Lealani, Mr. Touré!, Vincent Lemieux, Audrey Bélanger et SHADYA. Afin d’assurer une expérience aussi plaisante que sécuritaire, les fêtards pourront compter sur la présence du Groupe de Recherche et d’Intervention Psychosociale (GRIP). L’organisme a pour mission de réduire les risques associés à la consommation de drogues et de favoriser une expérience positive lors de leur usage en milieu festif.

Danser à la SAT…pendant 24 heures

Selon Valérie Morelle, gestionnaire programmation, chez Spectra, la Nuit blanche est la soirée où tout est permis : « C’est la nuit de tous les possibles, la nuit où l’on brise nos interdits! Il faut repousser ses propres limites! ». Il n’y a pas meilleur endroit pour suivre son conseil qu’à la SAT, où un marathon musical de 24 heures est organisé. Afin de vous aider à bien repousser vos limites, 17 DJs locaux et internationaux se succéderont derrière les platines de 20 h le 25 février à 20 h le 26 février. Pour rendre l’événement unique, les artistes ne joueront que des vinyles. Comme si ce n’était pas déjà assez spécial, le service de bar avec alcool sera exceptionnellement disponible lui aussi pendant 24 heures.

Danser en patin

Pourquoi danser, quand on peut patiner? Ceux qui ont envie de bouger sur glace pourront faire un saut sur la patinoire de la place Loto-Québec à l’esplanade Tranquille ou sur le Sentier de patin de la place des Festivals, où s’enchaîneront des DJs chevronnés. Une soirée disco est également présentée à l’aréna Camillien-Houde dans le Village. C’est le moment de sortir vos plus belles pirouettes!

Danser sans sa voiture

Aucune raison de ne pas profiter des festivités lorsqu’il est possible de sillonner la ville de façon sécuritaire en comptant sur le service de métro et d’autobus. Exceptionnellement ouverts toute la nuit, les transports en commun donnent la chance aux familles et aux fêtards de jouir pleinement de la programmation, sans se soucier des tracas liés aux déplacements. Une brigade Nuit blanche parcourra également la ville pour conseiller les gens dans leurs déplacements.

Et là tu te dis que c’est fini?

Et ben y en a encore.

Alors on danse.