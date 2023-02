Nomination d’Alain Tremblay à la direction générale de Maison Plein Cœur

« Maison Plein Cœur est à un point tournant dans son histoire, notamment quant à son projet immobilier et à l’expansion de ses programmes pour mieux répondre aux besoins changeants des personnes vivant avec le VIH, explique Claude Lalande, président du Conseil d’administration, en annonçant la nomination du nouveau directeur général. «Nous sommes confiants qu’Alain Tremblay saura mobiliser l’équipe, les bénévoles, les personnes participantes et la communauté.»

Alain Tremblay possède une grande expérience de direction générale d’organismes à but non lucratif de santé et d’hébergement ainsi que d’organismes privés, publics et communautaires. Il a également été consultant en gestion et en planification stratégique auprès d’organismes communautaires.

« Je suis un gestionnaire axé sur la collaboration qui aime le travail terrain» explique Alain Tremblay, directeur général, Maison Plein Cœur «J’ai vraiment le goût de m’investir dans l’équipe de Maison Plein Cœur, des gens dévoués à leur mission de soutenir les personnes vivant avec le VIH à Montréal.»

Il détient une maitrise en administration publique (École nationale d’administration publique—ÉNAP) et un baccalauréat en sciences sociales de l’Université d’Ottawa.