Un entretien avec Steve Galluccio

Le scénariste et dramaturge Steve Galluccio est surtout connu pour sa pièce à succès Mambo Italiano et son adaptation au cinéma qui a été vue par le public du monde entier. Dramaturge italien le plus titré du Canada, le Montréalais Steve Galluccio revient sur scène avec sa nouvelle pièce At the Beginning of Time, qui débute le 21 février au Théâtre Centaur dans le Vieux-Montréal.



Surement la pièce la plus personnelle de Galluccio depuis Mambo Italiano (qui reste la pièce qui a le plus souvent été présentée au Centaur), At the Beginning of Time est l’histoire autobiographique d’un homme gai à la fin de la cinquantaine, qui se réunit avec des amis gais pour se remémorer le passé. Ils parlent de tout, allant de leurs chums aux emblématiques diners du dimanche soir, le tout accompagné par une bande originale de Blondie, des B-52 et de Village People, avec beaucoup d’humour caractéristique du style de Galluccio. La pièce n’est pas seulement une lettre d’amour à Montréal, mais aussi au défunt mari de Galluccio, Yves Dionne, décédé en août 2020 de la maladie d’Alzheimer à l’âge de 72 ans.

L’excellente distribution génère en ce moment un grand engouement et on comprend tout à fait, puisqu’on y verra Richard Jutras, Stephen Lawson, Michael Miranda et Nadia Verrucci, qui seront dirigés par Peter Hinton-Davis, une légende du théâtre canadien.

Je me suis récemment assis avec Steve (maintenant âgé de 62 ans) pour une discussion franche sous forme de questions-réponses afin d’avoir une meilleure idée de la pièce At the Beginning of Time.



À quel point cette pièce est-elle autobiographique ?

Steve Galluccio : À 100 % ! C’est littéralement moi. Certaines anecdotes sont inventées, mais ce que vit le personnage principal est exactement ce que j’ai vécu à ce moment de ma vie. C’est la pièce la plus autobiographique que j’ai écrite depuis Mambo. Tous les personnages sont à la fin de la cinquantaine et au début de la soixantaine, donc la pièce parle aussi d’être un homme gai plus âgé. C’est très brut, parfois cru, bien que j’utilise mon sens de l’humour pour mieux faire passer les choses.

Qu’est-ce que ça te fait d’avoir Peter Hinton-Davis qui dirige ta pièce ?

Steve Galluccio : La directrice artistique et exécutive du Centaur, Eda Holmes, a pensé que nous serions un bon choix pour travailler avec Peter et elle l’a contacté et lui a fait parvenir le texte. Nous nous sommes rencontrés et nous nous sommes bien entendus et Peter m’a parlé de sa vision de la pièce. Il a dit : « C’est très tchékhovien » et je lui ai dit : « J’ai été appelé de toutes sortes de manières, mais jamais Tchekhov ! » Peter aime aussi At the Beginning of Time parce qu’il est rare de lire une pièce sur les homosexuels de cette tranche d’âge.

Selon toi, qu’est-ce qu’Yves penserait de cette pièce ?

Steve Galluccio : Il aimerait ça parce que c’est un récit honnête de ce qui s’est passé. Son Alzheimer était si agressif, tout est allé si vite. J’ai fait de mon mieux pour concilier tout ce qui s’est passé à la vitesse de l’éclair. Et je ne pouvais plus communiquer avec lui. Il ne savait pas qui j’étais. Il ne savait tout simplement pas.

Était-ce effrayant ?

Steve Galluccio : C’était l’apocalypse. Il était lancé dans l’obscurité totale. Tout ce que j’avais m’a été arraché.

Le Steve que je connais aujourd’hui est très différent du Steve que j’ai connu avant Mambo…

Steve Galluccio : C’était un autre monde il y a 40 ans. J’ai vécu une vie gaie en dehors de la maison de mes parents. Mes amis savaient tous que j’étais gai. J’avais des personnages homosexuels dans mes pièces. Ma famille était évidemment au courant. Mais à l’époque, tout le monde avait peur du sida et quand vous disiez publiquement que vous étiez gai, vous étiez marginalisé. Maintenant, je rencontre beaucoup de jeunes gais du monde entier et plusieurs me confient avoir été positivement impactés par Mambo Italiano. Ils me disent à quel point Mambo les a aidés à faire leur propre sortie du placard. Nous avons tous vécu beaucoup de choses depuis la sortie de Mambo, toute une ouverture du monde à la culture gaie.

Tu t’es remarié en juin 2021. Tu as trouvé le bonheur avec ton mari Kevin Brady.

Steve Galluccio : J’ai rencontré Kevin sur Tinder parce qu’un de mes amis a vu que j’étais vraiment déprimé et m’a dit : « Pourquoi tu ne vas pas sur une appli ? » J’ai vite découvert que sortir ensemble était amusant. J’ai rencontré de nouvelles personnes, je suis sorti pour diner et pour prendre un verre. Quand j’ai recommencé à sortir, j’allais dans le Village et je m’asseyais dans un bar ou un restaurant et parfois je dinais seul ou je profitais d’une conversation agréable au bar. Mais maintenant, tout le monde est sur leurs applis. Je me souviens qu’une fois j’ai constaté qu’un gars assis à côté de moi était sur Grindr, alors j’ai regardé mon Grindr, je l’ai trouvé, je lui ai envoyé un message et il n’a même pas répondu !

Comment toi et Kevin êtes-vous tombés amoureux ?

Steve Galluccio : Nous nous sommes rencontrés sur Tinder, nous sommes sortis prendre un verre et il y a eu une connexion immédiate.

Est-ce que tu t’es senti coupable au début, comme si tu trahissais Yves ?

Steve Galluccio : Absolument. Je me suis absolument senti coupable. J’ai eu la culpabilité du survivant pendant très longtemps. Parce que quand j’ai rencontré Kevin, c’était génial. Nous avons commencé une relation. Et ça m’a donné un nouveau souffle. En même temps, Yves se détériorait quotidiennement, donc à ce moment-là il ne me reconnaissait même plus. Mais Yves me disait toujours : « Je suis plus vieux et je vais probablement mourir avant toi ou je vais tomber malade et je vais devoir vivre ailleurs. Je veux que tu me promettes que quand ça arrivera, tu continueras ta vie sans moi. Je ne veux pas que tu sois triste. Mon temps est écoulé, mais le tien ne l’est pas ». Yves a toujours eu peur d’être un fardeau. Il détestait me voir triste pour quoi que ce soit. Savoir qu’Yves voulait que je continue ma vie m’a énormément aidé pendant toute cette épreuve.

En 2019, l’adaptation en comédie musicale de Mambo Italiano a été créée au légendaire Westchester Broadway Theatre de New York, qui n’a malheureusement pas survécu à la pandémie de COVID. Comment était cette expérience ?

Steve Galluccio : Ce fut l’un des temps forts de ma carrière. C’était juste magique. C’était une merveilleuse production folle avec de nombreux acteurs qui sont déjà allés à Broadway.

Broadway est-il toujours à l’horizon ?

Steve Galluccio : La comédie musicale a un avenir, mais avec la COVID les producteurs ont perdu tout leur financement. Je suis toujours en contact avec le producteur. Comme vous le savez, Broadway souffre toujours. Il n’y a pas beaucoup de spectacles de Broadway qui fonctionnent bien. Tout a changé.

Tu as écrit de nombreuses pièces à succès et scénarios, mais les gens se souviendront

toujours de toi pour Mambo…

Steve Galluccio : Et c’est bien. Je pense que chaque artiste a une œuvre déterminante.

J’ai Mambo. Il y a eu beaucoup d’autres œuvres réussies, mais Mambo est celle qui a le plus résonné. C’est un privilège, une rareté et un honneur.



INFOS | At the Beginning of Time sera présenté en anglais au théâtre Centaur dans le Vieux-

Montréal, du 21 février au 12 mars. Pour les billets, visitez centaurtheatre.com.



— Article publié le 27 janvier 2023