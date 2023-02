Pendant une semaine, du 18 au 25 mars 2023, la charmante station de ski de Tignes, dans les Alpes françaises, s’animera sous le signe de l’arc-en-ciel pour la 14e édition de la European Snow Pride. Vous pouvez vous attendre à une série de soirées à thème, de soirées dansantes en ski directement sur les pistes et beaucoup de fondue et de plaisir! Qu’y a-t-il de mieux que de dévaler les pistes de ski le jour, puis de s’éclater sur les pistes de danse la nuit ? À notre avis, pas grand-chose.



En mars prochain, Tignes Val Claret se transformera en un véritable village inclusif situé à 2100 m d’altitude. Il regroupe la plupart des hébergements proposés, situés à proximité les uns des autres, ainsi que des différents lieux où se dérouleront la quasi-totalité des événements prévus pendant la semaine dans le cadre de la European Snow Pride. Il sera ainsi très facile à tous les participants de se croiser et de se retrouver sur les lieux des événements, et dans les différentes résidences et hôtels partenaires de l’événement, d’autant plus que Tignes Val Claret est un village sans voiture.

Crédit photo: Andrew Grey



La European Snow Pride est avant tout une semaine de ski gay se déroulant dans l’un des plus beaux domaines skiables au monde. Culminant à 3 450 mètres et avec ses 300 km de pistes parfaitement reliées, le domaine skiable de Tignes & Val d’Isère offre un choix inégalé de pistes à l’enneigement garanti, adaptées tant aux skieurs et snowboarders les plus chevronnés qu’aux débutants. Les participants y évolueront, que ce soit dans le cadre de la pratique du ski libre, des groupes de ski accompagnés ou des leçons encadrés par les moniteurs de l’École de ski Evolution2.

Crédit photo: Andrew Grey



L’engagement de Tignes sur les sujets qui concernent la population LGBT se confirme chaque année. En 2013, Tignes soutenait le mariage pour tous et invitait le premier couple de même sexe marié de France. Tignes est également la seule station française à avoir signé la charte contre l’homophobie dans le sport. Plus de 40 événements, proposés pendant la semaine, accessibles avec le Pass Evénement. Le superbe et flambant neuf bar-restaurant Cocorico situé sur les pistes accueillera les après-ski de European Snow Pride chaque jour. Chaque après-midi entre 15h30 et 18h30, son immense terrasse se transformera en piste de danse géante à ciel ouvert, avec une vue imprenable sur les montagnes environnantes.

Nul doute que les participants se laisseront gagner par l’incroyable énergie de ce moment de folie. DJs, chanteurs, saxo, percussionnistes, performeurs les transporteront sur des rythmes énergisants et happy tandis que danseurs et créatures enchaineront leurs numéros pour le plus grand plaisir de leurs yeux.

Tigne European SnowPride



Pendant cette semaine, le Strike, le club flambant neuf de Tignes le Lac, accueillera la soirée de clôture de la Pride/Marche des Fiertés de Tignes. D’une capacité de 1 200 personnes, il sera entièrement décoré pour l’occasion sur le thème « Égypte/Pharaons » et accueillera DJs stars, artistes internationaux de renom et shows incroyables.

Crédit photo: Andrew Grey



Très appréciée des participants, la Pool Party a pour cadre le Lagon, qui se transforme, le temps d’une soirée, en dancefloor aquatique géant. On y retrouve des garçons sexys qui dansent, glissent sur les toboggans, s’amusent dans les bassins couverts d’objets gonflables les plus divers ou se prélassent dans les hammams, saunas et jacuzzi.

Lagon @ Tigne European SnowPride



La European Snow Pride se caractérise aussi par sa marche des fiertés, dont la première édition a eu lieu lors de l’événement en 2015 et se produit chaque année depuis. Le défilé est organisé par Montpellier Pride et accueille le maire de Tignes, qui ouvre la marche sur les pistes. Avec des forfaits pour tous les budgets (à partir de 495€/pers seulement, incluant l’hébergement, le forfait ski Tignes & Val d’Isère 6 jours et le Pass Evénement Standard!), un superbe domaine adapté à tous les niveaux de ski et snowboard et un incroyable programme événementiel diversifié, la European Snow Pride est la garantie, aussi bien sur qu’en dehors des pistes, de vivre une semaine exceptionnelle, riche en événements, en rencontres et en moments de fête inoubliables Alors, pourquoi ne pas finir ton hiver 2023 en Europe, à Tignes, et vivre des vacances de ski et de fêtes uniques et inoubliables aux côtés de plus de 1 000 participants de toute l’Europe, d’Amérique du Nord et du monde entier.



INFOS | 14e édition European Snow Pride — Propulsé par SCRUFF

à Tignes (France), du 18 au 25 mars 2023

www.europeansnowpride.com



— Article publié le 30 septembre 2022