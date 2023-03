De passage prochainement dans la région du Lac Saint-Jean? Il vous faut absolument vivre l’expérience des plaisirs de la table en visitant le restaurant Le Baumier de l’Hôtel du Jardin.

En opération depuis l’automne 2020, Le Restaurant Le Baumier est opéré par un duo de chefs Patrick Fournier et Sébastien Simard, qui sont aussi un couple dans la vie. Natifs de la région, ils ont tous deux débuté leur carrière au Saguenay pour ensuite migrer vers la capitale et la métropole où ils ont chacun acquis expérience et développé leur art dans de prestigieux établissements. Dans un décor charmant et convivial, Patrick et Sébastien proposent des mets avant-gardistes, inspirés des saveurs nordiques.

Vous y découvrirez des plats savoureux, déclinés au gré des saisons. Tout est concocté sur place, avec passion, afin d’offrir une qualité et une fraîcheur qui honoreront nos produits régionaux. «Notre passion première est de travailler derrière les fourneaux et mettre à l’honneur les produits du Québec et régionaux. C’est de faire découvrir une table d’ici qui soit savoureuse, inspirante, et tout en fraîcheur.»

Inspiré de la cuisine Française et des saveurs du monde, Le restaurant Le Baumier propose une cuisine raffinée à base de produits locaux. Les plats gastronomiques du couple de chefs sont inspirés des saveurs boréales et pensés autour des traditions ancestrales Québécoises, le tout avec leurs touches personnelles distinctes de façon avant-gardiste et en respectant les produits sans les dénaturer. Situé au cœur des attraits touristiques du Saguenay à Saint-Félicien, l’Hôtel du Jardin est un établissement 4 étoiles offrant le confort d’un grand hôtel avec le service chaleureux d’une auberge. L’établissement est parfait tant pour une escapade gourmande que pour une visite de cette belle région et de ses attraits.



INFOS | LE RESTAURANT LE BAUMIER DE L’HÔTEL DU JARDIN

1400, boul. du Jardin, Saint-Félicien.

Téléphone : 418 679-8422 / Réservation : 1 800 463-4927

HORAIRE DU RESTAURANT : SOIR: du mardi au samedi de 17h à 21h30 / MATIN: du mardi au vendredi de 6h30 à 10h, samedi et dimanche de 7h à midi

hoteldujardin.com

hoteldujardin.com/restaurantlebaumier