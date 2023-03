On souligne plusieurs anniversaires à L’Aigle Noir

Le mois de mars signifie normalement l’anniversaire de l’Aigle Noir, une institution dans le Village qui n’est surpassée en matière de longévité que par le bar Normandie et le club Campus. Hélas, durant les années de pandémie, la célébration de cette fête avait été empêchée par les mesures sanitaires et les confinements. On se reprend donc de manière magistrale en 2023 ! Du 28 mars au 1er avril — non, ce n’est pas un poisson d’avril — l’Aigle Noir célèbrera chaque jour un anniversaire avec des activités et, le 1er avril, place à un party pour les membres de la communauté cuir et fétiche.

Donc, presque une semaine d’événements pour souligner que, effectivement en 2023, l’Aigle Noir marque son 31e anniversaire. « Tous les soirs, il y aura quelque chose pour souligner un anniversaire, peut-être pas un party, mais certainement un événement. Le 28 mars, on fête le 28e anniversaire, le 29 mars, on souligne le 29e anniversaire et ainsi de suite. On voulait vraiment faire quelque chose de spécial puisque l’année passée on n’a pas pu fêter le 30e anniversaire du bar et, jusqu’à la fin mars de cette année, on est encore dans la 30e année », de dire Jocelyn Roy, le propriétaire de l’Aigle Noir. Le mardi, on commencera donc en douceur par un cocktail et des canapés pour lancer cette sorte de « festival » qui se poursuivra jusqu’au week-end. C’est Danny Godbout, M. Cuir Montréal (MCM) 2011 et l’un des sympas représentants chez Armada, qui a la tâche d’organiser le party cuir et fétiche du samedi soir. « Danny connait tous les tenants de titres de M. Cuir et d’autres titrés de la communauté fétiche, je ne sais pas s’ils seront tous là, mais je crois qu’il y en aura quand même plusieurs ce soir-là », rajoute Jocelyn Roy. Pour l’occasion d’ailleurs, la boutique Armada par The Men’s Room collabore à cette semaine d’anniversaire à titre de commanditaire. « Avec la coopération d’Armada, il est certain qu’il y aura aussi des surprises pour la clientèle, mais ce sera à découvrir », de dire en rigolant le propriétaire de ce bar.

Jocelyn Roy PHOTOS : Serge Blais

La clientèle avait sûrement remarqué que le bar sport n’était pas ouvert. En fait, « il a été fermé durant deux ans, il y avait des problèmes de structure et des travaux devaient être effectués par le propriétaire de l’édifice. Cela a pris du temps, mais cela a été fait », explique Jocelyn Roy. Par la suite, on en a profité pour le revamper et lui donner un look différent d’avant. « Lorsqu’on a enlevé la terrasse, à l’automne de 2022, on a rouvert le bar et la clientèle a commencé à le fréquenter. Ça va donc de mieux en mieux en général pour l’Aigle Noir », dit-il.

Comme pour d’autres commerces, les confinements ont été propices pour faire de la rénovation : les plafonds ont été rajeunis, la peinture a été rafraichie, l’entrée du bar aussi s’est vu subir quelques travaux. « On a refait beaucoup de finitions au cours de ces mois-là où le bar était fermé, continue Jocelyn Roy qui a fait l’acquisition de l’Aigle il y a 11 ans maintenant. Ce ne sont pas de gros travaux, mais il y avait toujours quelque chose à faire ici et là pour améliorer encore plus le bar et le rendre plus attrayant. Je pense que les clients apprécient ce qu’on a fait jusqu’à présent. […] »

Bon, on le sait bien, tous les commerçant.e.s parlent des travaux présentement effectués par la Ville et de ceux à venir en 2024. Il y a d’ailleurs un chantier devant la bâtisse de l’Aigle Noir. L’administration municipale l’avait prévu depuis longtemps déjà. Et on ne peut pas échapper à des canalisations vétustes qui ont besoin d’être remplacées. Surtout ici, dans ce secteur de Ville-Marie.

Jour de l’an PHOTOS : Serge Blais

« C’est sûr que ces travaux vont nous “maganer” pendant un certain temps, nous les commerçants. Mais je préfère voir les choses de manière positive », poursuit Jocelyn Roy. « Il faut se dire que, après ces travaux, cela va rajeunir le Village, qu’on refera la rue, que ce sera plus beau en 2026. Je crois sincèrement que Sainte-Catherine sera embellie, qu’il y aura de nouveaux commerces qui vont s’installer à cause des projets immobiliers comme ceux de Radio-Canada, etc. Ce sont des milliers de nouveaux résidents qui vont avoir besoin de magasiner dans le coin. On sort d’une période horrible de deux ou trois ans à cause de la COVID-19, mais je pense qu’une fois ces travaux terminés, il y aura un nouvel essor ici.

Est-ce qu’on aura réglé tous les problèmes, comme ceux de l’itinérance ? Non. Mais le Village sera plus beau qu’avant et plus attirant. »

Entretemps, ne pas oublier que du 28 mars au 1er avril, l’Aigle Noir sera en fête chaque jour et invite la clientèle à participer en grand nombre à ces festivités qui s’amorcent !.

INFOS | Bar Aigle Noir, 1315, rue Sainte-Catherine Est, Montréal.

Tél. : 514-529-0040

https://www.facebook.com/Bar.Aigle.Noir