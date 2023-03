GRIS-Montréal : la soirée Désorientation est de retour

La pandémie, les restrictions sanitaires et les confinements avaient eu raison de cet événement si bien, qu’il n’a pas eu lieu durant les trois dernières années. Mais voilà qu’enfin, la soirée Désorientation marque son retour et de manière grandiose ! Elle aura lieu le 14 avril prochain, dès 19h30, à la salle Maison Principale dans le Sud-Ouest de Montréal, soit une ancienne église reconvertie en lieu de spectacles, de performances et d’activités diverses. On pourra ainsi danser et s’amuser ferme lors de cette soirée de collecte de fonds faisant partie de la campagne annuelle de financement du GRIS- Montréal. Le tout avec la collaboration de la Banque Nationale et du comité LGBTQ+ des employés de cette institution financière.

Pour en savoir plus sur cet événement, Fugues a interrogé Andrei Pascu, président du comité Désorientation 2023 et vice-président du conseil d’administration du GRIS.

Cela fait combien de temps qu’il y a une soirée Désorientation ?

Andrei Pascu : La soirée Désorientation a vu le jour en 2014 grâce à l’incroyable travail d’un comité organisateur bénévole qui avait à cœur de célébrer et d’amasser des fonds au profit du GRIS-Montréal. Face au grand succès de la première édition, il a été décidé d’en faire un événement récurrent.

Qu’est-ce que cela représente pour vous la tenue de cette soirée après plusieurs années d’absence à cause de la pandémie ?

Andrei Pascu : Le retour de la soirée Désorientation après 3 années d’absence représente bien plus qu’une simple célébration. C’est un symbole de la résilience et la solidarité de la communauté LGBT+. C’est un moment de réjouissance qui sera l’occasion de se retrouver et de célébrer nos réussites ainsi que les défis que nous avons surmontés ces dernières années.

Est-ce qu’il y aura quelque chose de spécial lors du 14 avril pour souligner la reprise de cette soirée ?

Andrei Pascu : Le caractère unique du lieu choisi sera un des éléments phares de cette édition. Ce lieu chargé d’histoire, considéré comme un joyau du centre-ville de Montréal, sera mis en valeur grâce à des projections spéciales faisant ressortir l’architecture intérieure exceptionnelle de cette ancienne église de Saint-Henri construite il y a exactement 100 ans. Voici d’ailleurs un lien montrant ce qu’elle était avant sa reconversion. https://www.patrimoine-culturel.gouv.qc.ca

En ce qui concerne la programmation, elle mettra en lumière de fidèles artistes partenaires telles que Sandy Duperval, mais aussi de nouveaux talents à découvrir pour célébrer la créativité artistique de nos communautés dans une ambiance festive dans la tradition et la modernité.

Pourquoi avoir choisi la Maison Principale comme lieu de l’événement cette fois-ci et qui a l’air grandiose soi-dit en passant ?

Andrei Pascu : La dernière édition de la soirée Désorientation a eu lieu en 2019. Quatre ans plus tard, les admirateurs de notre événement-bénéfice méritaient un lieu nouveau, grandiose même, qui allait leur redonner le goût de danser et de s’amuser. La Maison Principale, qui est encore un secret bien gardé à Montréal, était le choix parfait. En plus, plusieurs personnes LGBTQ y verront une joyeuse occasion de danser, chanter et surtout se sentir pleinement acceptées dans un lieu où, longtemps, cela a été tout le contraire.

Les fonds amassés durant la soirée représentent combien en termes de pourcentage dans le budget total du GRIS ?

Andrei Pascu : Les revenus de la soirée Désorientation devraient représenter à peu près

10 % de nos revenus prévus pour l’année. C’est notre principale activité bénéfice.

On s’attend normalement à combien de personnes pour Désorientation ?

Andrei Pascu : La soirée Désorientation s’attend à accueillir près de 600 personnes pour cette première édition d’après pandémie.

Je crois que c’est une belle collaboration avec la Banque Nationale et ses employés LGBTQ+ n’est-ce pas ?

Andrei Pascu : En effet, la Banque Nationale est le fier présentateur officiel de la soirée Désorientation depuis son lancement et c’est toujours un plaisir de travailler avec une institution qui partage nos valeurs d’inclusion et de diversité.

INFOS | Rappel : Soirée Désorientation, 14 avril dès 19h30, à la Salle Principale.

Pour plus d’informations : https://www.facebook.com/Desorientation