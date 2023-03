Jan Martens brille dans Elisabeth Gets Her Way

Dans Elisabeth Gets Her Way, les pas de danse virevoltent et les émotions se déchaînent. Ce solo troublant et délicat de Jan Martens conte l’histoire du génie du clavecin Elisabeth Chojnacka. Sincérité, bouleversement et amour de l’art seront au rendez-vous à l’Usine C, du 16 au 18 mars! Après A small guide on how to treat your lifetime companion et Sweat Baby Sweat en 2013, The Dog Days Are Over en 2015 ou encore Ode to the Attempt et BIS en 2019, Jan Martens revient à l’Usine C pour interpréter et danser les gestes de la claveciniste polonaise Elisabeth Chojnacka. Un touchant portrait dansé, présenté pour la première fois au Canada !



Jeune chorégraphe incontournable, Jan Martens est la figure de proue de toute une génération. Ses créations sont présentées sur les plus grandes scènes internationales : solos, duos, trios, jusqu’à des pièces de groupes impressionnantes. L’une de ses dernières creations, any attempt will end in crushed bodies and shattered bones, pièce intergénérationnelle pour 17 danseurs, a été acclamée au Festival d’Avignon en 2021. Rencontre inattendue et touchante entre un danseur-chorégraphe hyper doué et une virtuose contemporaine du clavecin, Elizabeth Gets Her Way, la pièce qu’il présentera cette fois à Montréal est le portrait dansé d’une grande musicienne…

Jan Martens / Elisabeth Gets Her Way

Photo Luis Xertu Jan Martens / Elisabeth Gets Her Way

Photo Luis Xertu

Pendant un demi-siècle, jusqu’à son décès en 2017, Elisabeth Chojnacka fut l’égérie du clavecin, inspirant les plus grands compositeurs contemporains, de Ligeti à Xenakis et autres Górecki, à créer sur mesure pour son talent démesuré. Elle a su ressusciter le clavecin et faire résonner et rayonner sa musique dans la seconde moitié du XXe siècle, avec une passion et un talent exceptionnels. Alors que la révolte étudiante de mai 68 remettait en question les idéaux anciens, Chojnacka découvrait la musique de compositeurs avant-gardistes et commençait à interpréter de manière régulière les rares œuvres contemporaines pour clavecin parallèlement aux compositions séculaires qu’elle a toujours gardées à son répertoire.

Jan Martens / Elisabeth Gets Her Way

Photo Luis Xertu

Jan Martens a découvert au printemps 2021 l’œuvre de Chojnacka, lors de la phase de recherche du spectacle any attempt will end in crushed bodies and shattered bones. L’approche du clavecin de Chojnacka, qui tend parfois davantage à celle d’un instrument à percussion, et sa maîtrise magistrale du rythme, ont beaucoup inspiré le chorégraphe. Le solo de Jan Martens est un portrait dansé accompagné d’une bande sonore assez étendue et composée d’une sélection musicale des enregistrements qu’elle a réalisé au cours de sa carrière.

Dans ce captivant solo qu’il chorégraphie et interprète, Jan Martens épouse autant la sensualité des gestes de la musicienne envers son instrument que la complexité des partitions qu’elle domptait avec aisance. Entre minimalisme et transe, leur rencontre fusionne miraculeusement plusieurs siècles d’histoire de la musique et de la danse.







INFOS | Elisabeth Gets Her Way de Jan Martens à l’Usine C, Montréal, du 16 au 18 mars 2023.

Billets disponibles en ligne : usine-c.com