Le formidable Gentiane MG trio à la Salle Bourgie

Plongez dans l’univers de la pianiste et compositrice Gentiane MG, le 23 mars prochain, en compagnie de ses musiciens exceptionnels et profitez d’une soirée très jazzy, lors d’un savoureux [email protected] jazz à la Salle Bourgie !



Nommée Révélation Radio-Canada 2018-2019 dans la catégorie jazz, Gentiane MG s’est rapidement imposée en tant qu’artiste d’envergure de la scène jazz montréalaise, captivant le public avec ses styles musicaux à la fois novateurs et sensibles. La musicienne perçoit la musique avant tout comme un puissant moyen d’expression. Ses compositions débordantes d’inventivité, où se manifeste une haute voltige pianistique, se déploient dans un univers personnel tout en contrastes, qui transporte l’auditeur à mi-chemin entre les rêves et la réalité.

LEVI DOVER, LOUIS-VINCENT HAMEL ET GENTIANE MG – PHOTO BENOÎT ROUSSEAU

Les amateurs de jazz auront ainsi le bonheur d’entendre Gentiane MG en compagnie de ses remarquables complices, avec qui elle se produit en trio depuis 2014, le bassiste Levi Dover et le batteur Louis-Vincent Hamel, deux piliers du jazz créatif canadien. Ensemble, ils explorent l’improvisation, prenant pour point de départ les compositions de Gentiane. Son langage musical prend racine aux origines de sa formation de pianiste classique pour bifurquer ensuite vers le jazz, sans pour autant nier ses influences romantiques et impressionnistes. Un parcours loin des clichés, qui mène l’auditeur.trice hors des sentiers battus !

Le trio compte trois albums à son actif, Eternal Cycle (2017), Wonderland (2019), ainsi que Walls Made of Glass (2022), et a effectué plusieurs tournées au Canada et au Mexique. Après quelques années à partager la scène, le groupe a développé son propre langage, qui transcende les genres et tend vers la créativité libre. Arrivez tôt afin de profiter du bar, ouvert dès 17 h !



INFOS | Gentiane MG Trio – Walls Made of Glass 5 à 7 Jazz

Le jeudi 23 mars 2023, à 18 h, à la Salle Bourgie du Musée des beaux-arts de Montréal,

1339, rue Sherbrooke Ouest, H3G 1G2. Billets en ligne sur sallebourgie.ca ou par téléphone

au (514) 285-2000, option 1, ou en personne à la billetterie du Musée, aux heures habituelles d’ouverture.

mbam.qc.ca

fr.gentianemg.com