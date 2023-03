Le désert comme vous ne l’avez jamais vu

Joshua Tree National Park n’a pas la renommée d’autres grands parcs nationaux de Californie, comme Sequoia, Yosemite ou Death Valley, et n’a d’ailleurs reçu le statut de parc national qu’en 1994. Mais sa popularité est en nette progression. Avec près de 3 millions de visiteur.euse.s, c’est l’un des 10 parcs nationaux les plus visités des États-Unis. Et à la suite de notre visite en février dernier, on comprend pourquoi. Donc, si votre itinéraire lors d’un prochain voyage aux États-Unis vous fait passer à proximité de ce parc — pour une visite de Palm Springs par exemple très près —, il serait dommage de ne pas lui consacrer une visite.

Situé dans le sud de la Californie, à moins de trois heures de route de Los Angeles et à une quarantaine de minutes de Palm Springs, le Joshua Tree National Park abrite deux écosystèmes de désert distincts : le désert de Mojave et le désert du Colorado. On y trouve une variété fascinante de plantes et d’animaux, qui se sont bien adaptés aux montagnes au relief accidenté et aux rochers de granit qui composent le paysage surprenant de cette région en grande partie encore sauvage. Le Joshua Tree National Park (le parc national de Joshua Tree) s’étend sur 3 200 kilomètres carrés et attire près de 3 millions de visiteur.euse.s par an.

Le parc regorge de formations géologiques parmi les plus intéressantes du désert californien. De la route, le désert peut sembler bien aride. Mais il suffit d’observer les lieux d’un peu plus près pour découvrir la présence de plantes gigantesques au tronc tordu qui ont donné leur nom au parc. Car le Joshua Tree, malgré son nom, n’est pas à proprement parler un arbre, mais une plante vivace de type yucca. Avec leurs lourdes branches tordues, surmontées de feuilles pointues, les Joshua Tree suscitent émerveillement et curiosité.

La légende dit que le nom de Joshua Tree a été donné par des immigrants mormons en l’honneur du personnage biblique Joshua.

Voyant dans les branches de l’arbre des bras tendus en signe de supplication, guidant les voyageurs vers l’ouest. Le groupe U2, en 1987, a rendu célèbre cet « arbre » avec l’album The Joshua Tree, où figure entre autres With or Without You.

Il est difficile de connaitre l’âge exact de ces plantes puisqu’elles n’ont pas d’anneaux de croissance sur leur tronc comme c’est le cas des arbres. On se base plutôt sur leur taille et sur leur rythme de croissance. Même si la plupart de ces arbres peuvent vivre près de 150 ans, on estime que certains, dont la taille est de plus de 12 mètres, ont plus de 200 ans. C’est dans la partie du désert de Mojave située plus en altitude, là où c’est plus frais, qu’on les retrouve surtout.

En plus des « arbres » de Joshua et de la quantité de cactus raquettes (prickly pear cactus), d’oiseaux et de petits animaux de tout genre, la partie ouest du parc comprend certaines des compositions géologiques les plus intéressantes des déserts de Californie. Les caractéristiques dominantes de ce paysage sont des collines de roche nue, généralement divisées en rochers, très populaire parmi les amateurs d’escalade. En tout, le parc compte plus de 400 formations rocheuses et 8 000 voies d’escalade adaptées à tous les niveaux. Si vous voulez essayer l’escalade à Joshua Tree, assurez-vous de connaitre toutes les réglementations. Et si vous êtes débutant.e, n’hésitez pas à prendre un.e guide local.e qui s’ajustera à votre niveau.

Dans l’autre portion du parc, celle qui fait partie du désert du Colorado, on peut admirer des cactus ocotillos et surtout les cholla. Ce cactus est le plus redouté des cactus des déserts américains. Si vous avez le malheur de passer trop près de l’un de ces très jolis cactus et que les épines touchent votre peau, vous comprendrez pourquoi. C’est dans le sud du parc, dans le Cholla Cactus Garden, qu’on peut les voir en grand nombre. Le lieu est un peu excentré, mais il mérite un détour.

Vous pouvez visiter le parc toute l’année, mais les températures les plus confortables sont au printemps et à l’automne. Et, pendant le printemps, les collines de Joshua Tree sont encore plus vivantes et colorées par des fleurs sauvages. En été, les températures extrêmement chaudes (plus de 42oC, le jour, et 26oC, la nuit) risquent de vous décourager d’y faire de la randonnée.

CRÉDIT PHOTO : Yves Lafontaine

Le désagrément majeur du parc (comme les autres parcs connus d’ailleurs) est son achalandage dans ses points d’accès et ses stationnements. Si vous le visitez durant la haute saison, on ne peut que vous suggérer de choisir un jour de semaine pour votre visite et d’éviter les weekends et les jours fériés. Vous éviterez ainsi les groupes d’amis qui parlent trop fort, les gens qui circulent partout sur les sentiers et les stationnements remplis. Retenir les services d’un guide professionnel, comme nous l’avons fait, vous fera assurément gagner du temps. Ce dernier vous proposera un parcours peu ou pas du tout connu et vous pourriez, comme nous, ne croiser personne pendant des heures.

Une journée est suffisante pour visiter le parc national Joshua Tree. En revanche, si vous voulez y passer quelques jours, il n’y a pas de possibilité d’y séjourner en dehors de quelques campings. On trouve toutefois des options d’hébergement près du parc dans la Yucca Valley. Sinon, Joshua Tree est une excursion à quarante minutes de Palm Springs, où il y a de nombreuses options d’hôtels pour tous les budgets.

Le principal avantage de passer une soirée ou la nuit à Joshua Tree est de découvrir un ciel nocturne fascinant plein d’étoiles brillantes. Joshua Tree est l’un des meilleurs endroits pour observer les étoiles du pays (et de la planète !) La raison en est que le parc est situé dans le haut désert (entre 914 et 1 524 mètres au-dessus du niveau de la mer), éloigné de la pollution lumineuse. Profitez comme nous l’avons fait d’une soirée à explorer le cosmos avec un astronome privé, tout en savourant un repas chaud préparé par un.e guide. Lors de notre passage, en février dernier, un astronome nous a permis d’observer le ciel nocturne à travers un télescope de grande puissance. On a pu y voir, entre autres, l’étoile Sirius, Mars, Vénus, Jupiter et quatre de ses satellites et même les constellations d’Andromède, de Cassiopée, de la Grande Ourse, d’Orion, de Pégase et du Phénix. Pour avoir la chance d’observer un million d’étoiles vous aussi, vous devrez un peu planifier votre voyage. De préférence, renseignez-vous à l’avance sur les phases de la Lune et prévoyez votre excursion lorsque la Lune ne sera pas présente dans le ciel nocturne.

Durant la journée, avant d’avoir la tête dans les étoiles, notre randonnée de quelques heures nous a permis de jeter un coup d’œil au fameux Skull Rock (un immense rocher qui ressemble à un crâne). Nous avons escaladé des rochers pour observer de près des pétroglyphes amérindiens de plus de 3 000 ans et avons aperçu des mouflons du désert un peu méfiants, qui ont déguerpi avant qu’on puisse les croquer en photo.

Nous avons pris le temps d’admirer sous tous les angles les Joshua Tree et d’apprécier les paysages incroyables de buissons de créosote, de genévriers et de yuccas, au milieu de formations rocheuses en flèche et proéminentes, qui donnent à voir un monde qui ne ressemble à aucun autre endroit sur Terre. En s’asseyant au sommet de l’un des nombreux rochers de granit qui couvrent le parc, on comprend pourquoi cet endroit est depuis longtemps un lieu de réflexion, de méditation, de découverte et d’inspiration.

De toute évidence, l’embauche d’un guide nous a aidés à sortir de notre zone de confort et à découvrir des choses que nous n’aurions sans doute pas cru possibles, et ce, à la fois sur nous-mêmes et sur l’endroit. Graduellement, le guide nous a fait emprunter des parcours plus escarpés, sans qu’on ait à se préoccuper de savoir où cela pourrait mener ou comment on retournerait à la voiture après. Et, durant l’après-midi, les deux guides nous ont appris les meilleures pratiques en milieu sauvage, nous ont fait découvrir des plantes adaptatives et la faune intéressante du parc, ainsi que l’histoire, la géologie et l’écologie qui font de Joshua Tree une destination unique.

Bien que rien ne vous y oblige, si vous n’avez qu’une journée — comme c’était notre cas — à consacrer à cette excursion, je vous encourage fortement d’engager un.e guide professionnel.le pour pouvoir admirer et apprécier vraiment votre exploration du parc. Vous pouvez être assuré que cela rendra l’expérience globale encore plus mémorable et agréable.

CRÉDIT PHOTO : Yves Lafontaine

Joshua Tree Excursions

Dans notre cas, nous avons fait appel à l’équipe experte de Joshua Tree Excursions, qui propose différentes options d’excursions de 4 à 7 heures, et ce, le matin, en après-midi ou en soirée. Nous avons opté pour une version sur mesure d’une durée de plus de 7 heures, commençant en début d’après-midi et comprenant une visite guidée avec accès hors sentier, un repas chaud, des collations et la présence d’un astronome avec télescope en soirée pour l’observation du ciel étoilé. Joshua Tree Excursions offre des occasions de découverte sur mesure pour tous les types d’explorateurs et d’exploratrices. Du randonneur ou de la randonneuse novice à l’aventurier ou l’aventurière expérimenté.e, faire appel à un guide vous permettra de profiter à plein de votre expérience en fonction de vos besoins et capacités. Une visite personnalisée vous offrira une occasion unique et rapprochée de voir et de découvrir la beauté et la majesté de ce parc national. Des formations rocheuses incroyables, des paysages panoramiques et des couchers de soleil à couper le souffle ne sont que quelques-uns des trésors qui vous attendent. Des petites randonnées intimes pour les couples aux sorties de groupe plus importantes ; des excursions d’une journée aux aventures prolongées en sac à dos et aux expéditions photographiques, l’équipe de Joshua Tree Excursions peut construire pour vous l’expérience parfaite pour vous faire découvrir la richesse de ce superbe parc national.

Ce voyage de presse a été rendu possible grâce à la participation d’Air Canada qui offre un vol direct par jour vers Los Angeles à partir de Montréal. Vous pourriez aussi opter pour un vol vers Palm Springs de Montréal, avec une connexion via Toronto.

INFOS : Joshua Tree Excursions https://joshuatreeexcursions.com

61325 29 Palms Highway, Suite E. Joshua Tree, CA 92252 [email protected]

Joshua Tree National Park https://www.nps.gov/jotr/index.htm

• • •

Air Canada et la Californie

Si rêver de la Californie suffit pour vous faire sourire, imaginez le bonheur que vous aurez à y réaliser un voyage et de profiter de tous les attraits : plein air, culture, architecture, magasinage et bonne bouffe. Air Canada offre le plus grand nombre de vols au départ du Canada pour les destinations les plus prisées de la Californie, dont Los Angeles, Orange County Palm Springs, San Diego et San Francisco. Destination parfaite de la côte-Ouest américaine pour des vacances diversifiées, Los Angeles a été notre point d’arrivée avant de nous diriger vers Palm Springs en voiture. Air Canada offre un vol direct par jour vers Los Angeles à partir de Montréal. Vous pourriez aussi opter pour un vol vers Palm Springs de Montréal, avec une connexion via Toronto.

Les prix varient beaucoup selon la période de l’année. Si vous voyagez avec un budget restreint, il faudra donc bien planifier et comparer les variations de prix selon les dates possibles. Consultez les tarifs et réservez votre escapade sur la côte Ouest dès aujourd’hui pour y explorer les plages immaculées à perte de vue, y admirer d’anciens séquoias, y croiser des vedettes, ou parcourir les plus beaux parcs thématiques du monde où les rêves deviennent réalité. Où irez-vous en premier?

aircanada.com