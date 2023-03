Ange de ville adaptée au théâtre

En 2017, le roman de Daniel French, L’eau des nuages, avait été adapté au théâtre par Marc-André Casavant et présenté dans le cadre du Festival Fringe de Montréal. On peut dire ici que c’est une récidive puisque son roman Ange de ville (datant de 2018) sera adapté et mis en scène par Luc Arsenault. Et ça s’en vient vite. La pièce sera jouée du 13 au 15 avril à la Comédie de Montréal, dans le Village.

Pour les comédiens principaux, on retrouve François-Xavier Tremblay dans le rôle de l’ange Louis, Marianne Tremblay-Gosselin interprète le personnage de Mélanie Lapointe et Martin Dumais se met dans la peau de Roger Lapointe, le père de Mélanie, qui se meurt à l’hôpital. Daniel French lui-même joue un tout petit rôle. « En fait, c’est un caméo que je fais en tant qu’infirmier spécialisé et c’est un retour sur scène pour moi après 30 ans ! », indique-t-il. En tout, huit comédiens et comédiennes se retrouvent sur les planches puisque certains jouent plusieurs personnages.



Mais quelle est la trame dramatique de cette œuvre ? En fait, c'est on ne peut plus simple ici. Roger est hospitalisé et vit ses derniers jours. Sa fille, Mélanie, ouvertement lesbienne, veille sur lui. Mais une autre personne ou entité veille également. Il s'agit de l'ange Louis, ange accompagnateur qui attend que l'humain décède pour le mener vers l'au-delà, vers le paradis. Normalement, personne ne le voit. Mais là, la très sensible Mélanie s'en aperçoit. S'amorce donc un long dialogue entre l'ange qui a vécu dans les années 1880 à Montréal et la fille du mourant. Toute la pièce, comme le roman, se déroule dans une chambre d'hôpital. « Ce n'est pas une pièce ésotérique ou quelque chose du genre », dit Daniel French. « C'est plutôt une comparaison entre la communauté gaie des années 1880 et celle d'aujourd'hui, telle que vécue par Mélanie. Louis, qui est bisexuel, raconte comment à l'époque il y avait des rencontres clandestines dans le quartier du Faubourg, aujourd'hui c'est en partie le Village. À cette époque, les gens mouraient de la syphilis, puis on a eu le VIH et d'autres maladies dans la communauté LGBT. On voit que le temps passe, oui, mais que les mentalités sont lentes à changer. On assiste ici aux confidences de l'une et de l'autre […] »

Mais pourquoi adapter ce roman pour le présenter au théâtre et non pas un autre ? « Le livre comprend déjà beaucoup de dialogues, donc c’était facile pour Luc [Arsenault] de l’adapter plus que d’autres [romans]… C’était un véritable plaisir de travailler avec Luc, qui a été choisi dès le début pour cette pièce […] », de souligner Daniel French. Ce n’est en effet pas d’hier que Daniel French pensait transposer son roman en pièce théâtrale. Il l’avait proposé à Luc Arsenault en 2021. Bien que l’idée ait plu à ce dernier, il n’était pas disponible, car il effectuait alors la mise en scène de la pièce La mallette rouge (au Centre Calixa-Lavallée), pour ensuite jouer dans La duchesse de Langeais, de Michel Tremblay. « De plus, les auditions et les pratiques demandent plusieurs semaines de travail. Alors 2023 est une date réaliste pour la présentation de la pièce », nous avait dit Daniel French en 2021. D’où le fait que la pièce est à l’affiche au printemps de cette année.

À noter que Ange de ville a été le meilleur vendeur sur Amazon en France et au Canada dans cette catégorie.

Et après cette pièce, qu’y aura-t-il ? « Il n’y a pas d’autres projets d’écriture, bien que j’aie plusieurs idées dans ma tête, mais pas pour l’instant », dit-il.

INFOS | Rappel : Ange de ville sera jouée du 13 au 15 avril au Théâtre La Comédie de Montréal, au 1113, boul. de Maisonneuve Est, Montréal. Tél. 514-303-2535 ou www.lacomedie.ca

Bien entendu, si on veut découvrir les œuvres de Daniel French il y a L’eau des nuages (2014) ; Entre le rose & le noir (2015) ; Melting Blue Delicious (2016) ; Que Dieu te protège (2017) ; et, bien sûr, Ange de ville (2018). Les romans sont disponibles sur lulu.com ou à la Librairie de Verdun.