Éléonore Lagacé Elle s’en fout…

Elle s’en fout. Ces mots sont vite devenus emblématiques du projet de mini-album de l’autrice-compositrice-interprète Éléonore Lagacé. Lâcher prise, arrêter de se poser des questions, cesser d’accorder trop d’importance à l’opinion d’autrui, puis foncer!

Un lancement-spectacle est prévu le 6 avril à 20 h au Ausgang Plaza de Montréal et l’album (sur étiquette Ad Litteram) sera disponible dès le lendemain Malgré les très nombreuses chansons qui traînent dans son tiroir de compositions, localisé dans une région très précieuse de son cerveau, Éléonore a choisi de commencer sa carrière sur disque par un EP. « J’avais trop hâte, j’étais trop pressée de sortir ma musique pour qu’elle existe en dehors de ma tête! », confie-t-elle. Le plus difficile a été de choisir seulement six pièces. Lesquelles sont les plus intéressantes? Combien en français et combien en anglais? Comment peuvent-elles cohabiter entre elles tout en étant uniques à la fois? Et surtout, qu’est-ce qu’elle a réellement envie de faire? La réponse à cette dernière question était à la fois simple et compliquée, car Éléonore veut (presque) tout!

Elle veut être une femme libre et sans limites; elle veut s’éclater et mettre de la lumière dans la vie de tous ceux et celles qui voudront recevoir sa musique. Pour la première fois de sa vie, elle sent qu’elle a la force nécessaire pour y arriver. Tout le Québec a découvert la personnalité vibrante et pétillante d’Éléonore durant la saison 2 de l’émission Big Brother Célébrités, diffusée en 2022. Ayant une formation professionnelle en musique et en chant, Éléonore aime toucher à tous les arts de la scène dont la danse et le jeu également.

On a pu la voir dans des comédies musicales telles que Grease en 2015 et 2016, ainsi que dans Footloose comme tête d’affiche en 2017 et 2018. Elle est à Sucré Salé depuis l’été 2021. Elle est aussi actuellement finaliste de la Génération Z à Zénith, diffusé sur les ondes d’Ici Radio-Canada Télé. Elle fera enfin partie de la distribution de la comédie musicale Hair, spectacle qui sera présenté à Montréal du 16 juin au 9 juillet dans le cadre du Festival Juste pour rire, et à Québec du 12 au 23 décembre prochains. Comme elle est aujourd’hui persuadée qu’on n’accomplit rien seule, elle s’est entourée d’une équipe de collaborateurs exceptionnels, qui ont mis tout leur cœur dans le projet d’Éléonore. Au final, six pièces qui parlent notamment de notre difficulté à nous aimer, de notre difficulté de vivre, mais dans une ambiance dance/chanter à tue-tête dans l’auto!

INFOS | Un spectacle-lancement aura lieu le jeudi 6 avril 2023 à 20 h (les portes ouvrent à 19 h) au Ausgang Plaza, 6524, rue Saint-Hubert, Montréal. Les billets, au coût de 15 $, sont en vente ici.

