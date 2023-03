Horoscope avril 2023

Bélier 20 mars au 20 avril 2023

C’est le printemps ! Le Soleil est arrivé en Bélier ! L’atmosphère est différente, on sent l’énergie du moment. Bon temps pour commencer dans du nouveau ! Le natif du signe est favorisé dans ses projets d’ailleurs, par le bénéfique Jupiter, jusqu’à la mi-mai. Après, il devrait récolter dans ses entreprises. Ce sera une bonne idée de consolider ses acquis. Il devrait voir une augmentation dans ses revenus. Les circonstances le serviront s’il fait un investissement, comme l’acquisition d’un terrain ou d’une maison. Il aura tendance à s’enraciner à se stabiliser et à trouver son bonheur dans ce qu’il a déjà. Ce sera une bonne idée pour lui de s’occuper et d’entretenir ce qu’il a entre les mains. Sinon, s’il s’assoit et qu’il commence à méditer, il sentira la présence austère de Saturne dans le signe en arrière de lui, les Poissons. Il ne lui inspirerait que des pensées troublantes pour lui faire perdre son enthousiasme, peut-être même son équilibre. Mais pour tout de suite, qu’il soit à l’écoute de ses intuitions, car Jupiter ne passe qu’à tous les 12 ans pour lui inspirer le goût de faire du neuf, tout en trouvant les moyens d’y arriver. Il ne peut sentir cette inspiration qu’en se branchant sur son âme, son cœur. Ses feelings le guideront. Il pourrait d’ailleurs croiser de nouvelles personnes avec qui il vivra des expériences inusitées, mais qui lui sont destinées parce qu’il est rendu là. Alors, le Marsien, lève-toi si tu veux prendre impérativement une bière à deux heures du matin, car ton destin t’attend au bar !!! Ou va chez Tim si t’as le goût d’un bon café le matin, tu le boiras peut-être à côté du nouvel amour de ta vie ! Audaces fortuna juvat ! Il ne te reste plus grand temps pour renouveler ta vie, si tu ne l’as pas déjà fait. En réalité, si le Bélier reste toujours en action, il devrait s’accorder intuitivement avec l’influence créative de Jupiter. Qu’il soit à l’écoute et il ne manquera aucune occasion de faire du nouveau et de grandir. Alors bonne fête, le courageux guerrier ! Va te conquérir un nouveau destin ! Joyeuses Pâques aussi ! Joyeux printemps !

Taureau Jupiter approche de chez vous, ça commence à créer de l’animation, mais vous réfléchirez encore sur des situations qui demeurent opaques et immuables. Vous trancherez quand même bientôt ce nœud gordien pour faire autre chose et voir ailleurs des gens moins sibyllins. L’énergie reviendra si vous bougez davantage, vous pourrez alors travailler sur des projets qui prennent forme, pour vous enrichir.

Gémeaux Vous prendrez le temps de voir vos amis, vous passerez de longs moments à ne rien faire avec eux, sinon vous sentir bien et en sécurité. Il y en a un d’ailleurs qui vous protégera plus tard, sa force sera alors révélée. Et comme le printemps arrive, vous prendrez la route pour aller chez des gens, peut-être y séjournerez-vous. Un chemin va bientôt apparaître, il amènera des éléments nouveaux à votre futur.

Cancer Des gens comptent sur vous et pas nécessairement les plus beaux et les plus riches. Vous ne les négligerez quand même pas. Vous serez aussi occupé au travail, on pourrait vous offrir un défi. Ou vous aurez des contrats si vous êtes à votre compte, où vous aurez l’occasion de faire payer des gens beaux et riches. Vous pourriez devenir en vue à cause du travail ou pour une raison plus anecdotique.

Lion Vous serez tanné de la routine, de sorte que vous craindrez moins de faire des folies, sans mettre votre vie en danger quand même. Mais disons que votre image pourrait être égratignée sans que ça vous énerve trop. Vous tenterez quelque chose qui vous attire depuis toujours, sans vous soucier de l’avis des copains. Et vous jaserez longuement avec un sage, même s’il ne s’habille pas chez Simons.

Vierge Vous serez un peu étonné de vous intéresser à un type de personne que vous n’auriez pas regardé avant, mais au moins vous y aurez un bon accueil, signe que vous allez dans la bonne direction. Ça va se stabiliser du côté des finances, peut-être parce qu’il ne restera plus rien ou que vous aurez tout payé. Des émotions obscures montent en vous, il est temps d’y voir. Messages de disparus chéris.

Balance Vous serez occupé dans vos échanges avec l’être cher, qui sera parfois capricieux, ou sinon vous entrerez dans une relation qui aura l’air sérieuse. Les gens vous rechercheront, peut-être pour une proposition de travail ou tout simplement pour vous regarder et tenter de vous découvrir. Vous essaierez d’être plus naturel dans vos rapports avec les autres. Et on vous offrira ce que vous cherchiez vraiment.

Scorpion Vous sentirez l’énergie du printemps monter en vous, vous chercherez à être plus en forme en bougeant, en courant, en mangeant mieux et en prenant le temps de bien soigner votre corps. Vous ferez aussi un ménage ou un rangement nécessaire, vous serez soulagé dès que vous vous en acquitterez. L’amour sera palpable, préférablement raisonnable, avec un amant un peu fou. Délaissez les écrans bleus.

Sagittaire Tout va vous favoriser dès qu’il sera question de fêter, de vous amuser. L’ambiance, le budget, la compagnie, rien ne manquera. C’est le temps de vous ressourcer. Les artistes auront des inspirations fabuleuses et du succès. Vous aurez de bonnes idées pour régler des problèmes qui s’éternisaient. Vous pourriez même avoir une chance inouïe, comme à la loterie. Et même l’amour sera présent.

Capricorne Bien des histoires vont se passer du côté maison. Ainsi, vous pourriez en acheter une ou vous y créerez une ambiance plus chaleureuse en rénovant et en changeant le décor. Quelqu’un pourrait aménager aussi chez vous, ou c’est vous qui irez ailleurs. Vous méditerez encore sur votre éternel passé, mais il finira bien par s’estomper. Un fantôme aura d’ailleurs moins d’emprise sur vous, vous l’oublierez.

Verseau Vous rencontrerez bien des gens, vous entrerez ainsi en contact avec de nouvelles idées et ça vous plaira. Ça remettra en cause des rôles. Vous n’aurez pas loin à aller pour vivre l’aventure, déjà des voisins sauront vous étonner. Vous prendrez la route vers de nouveaux endroits. Vous y deviendrez à l’aise. Vous pourriez faire un apprentissage à cause du travail. Et vous lirez davantage sur un sujet.

Poissons Votre idée de ce qu’est la richesse va évoluer. Peut-être rêverez-vous toujours d’un gros lot à la loterie ou vous réaliserez qu’être en santé vaut tous les trésors du monde. Enfin, vous serez quand même heureux d’être bien payé pour votre travail. Peut-être trouverez-vous un revenu nouveau. Vous apprécierez aussi vos amours qui durent toujours, bien qu’imparfaits. Et vous souhaiterez vivre éternellement.